Cirkusz van, új kenyér még nincs – máris repedezik a Tisza mítosza?
Magyar Péter 12 napja tartó kormányzása egy szempontból biztosan sikeres. Kovács András írása.
Alaptörvény-módosítással se fog menni.
„Elsőre jó ötletnek tűnhetett a Tiszánál, hogy – akár migrációt segítő megfontolásból, akár más miatt – kikerüljön az Alaptörvényből az R cikk (4) bekezdése, miszerint: »Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az állam minden szervének kötelessége«.
Azonban elfelejtették (vagy inkább fogalmuk sem volt róla), hogy az Alkotmánybíróság a 32/2021. számú határoztában kimondta:
»Magyarország alkotmányos önazonosságát alkotó értékek a történeti alkotmányfejlődés során jöttek létre, azok
olyan jogi tényeknek minősülnek, amelyekről nemcsak nemzetközi szerződéssel, de még az Alaptörvény módosításával sem lehetne lemondani, mivel jogi tények jogalkotás útján nem változtathatók meg.« Szóval a tanácsköztársaság újabb szellemi vívmánya is megfenekleni látszik. Alaptörvény-módosítással se fog menni.”
