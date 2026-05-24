Kell-e új baloldal a Tisza kétharmada után?

2026. május 24. 07:00

Furcsa helyzet állt elő a magyar politikában: ez a helyzet új baloldal után kiált!

2026. május 24. 07:00
ifj. Kadét Ernő
Mérce

„Furcsa helyzet állt elő a magyar politikában: van egy demokratikus, inkább jobboldali kormánypárt, vele szemben pedig egy szintén jobboldali, részben antidemokratikus ellenzék áll. A népképviselet baloldali oldala gyakorlatilag kiürült.

Ez a helyzet új baloldal után kiált, de egyáltalán nem mindegy, milyen politikai erő tölti be ezt az űrt. Ehhez előbb szembe kell nézni az elmúlt 16 év ellenzékének működésével és bukásának okaival.

Nagyon fontos mérföldkőhöz ért a magyar társadalom: a Tisza Párt képes volt magabiztos kétharmaddal váltani a 16 évig regnáló előző kormánypártokat. Ekkora felhatalmazás mellett bizakodva várhatjuk el az új kormánytól, hogy leépítsék a Fidesz gazdasági és politikai rendszerét, a NER-től A Fideszes Alaptörvényen át a választási törvényig, hiszen ez a legfőbb ígérete Magyar Péternek, a rájuk voksolók többsége elsősorban ezt várja el tőlük. Az elkövetkezendő négy év sikerességének egyik indikátora paradox módon az, hogy lesz-e valódi kihívója a Tisza Pártnak a demokratikus oldalon 2030-ban, vagy sem.”

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elektronelektor
•••
2026. május 24. 08:38 Szerkesztve
"antidemokratikus ellenzék" Itt abbahagytam az olvasást. A cikk szerzője nem rejti véka alá hogy megélhetési propagandista. Az ilyenek produktumai azonban nem nekem készülnek.
Halder_1899
•••
2026. május 24. 08:29 Szerkesztve
"demokratikus, inkább jobboldali kormánypárt, vele szemben pedig egy szintén jobboldali, részben antidemokratikus ellenzék" Kérdések merülnek fel: Tehát a Tisza mitől jobboldali ? Mitől demokratikus ? Eddig amit tettek pl az nem sok jót ígér, pl végkielégítések és más törvényesen járó pénzek általános ki nem fizetési ígérete, pl totálisan szembe megy a joggal. Ha valaki valamit elkövetett arra ott van a bíróság, de egységesen kezelve mindenkit és a tiszás nemzetvezető bemondja, hogy ahogy vagytok nem kaptok egy forintot sem, ez nem megy. ahogy mosd már nyíltan bárki, aki fideszes volt a közigazgatásban az leváltásra kerül, akkor is ha közben leáll az az intézmény. (ha ezt a visszatérő Fidesz vagy más jobb párt tenné 2030ban az maga a lenne a diktatúra) Ellenzék pedig csak részben demokratikus. Ez megszoktuk, bár érdekes, hogy a MH aki eddig kormányon sem volt, nos ők is megkapják ezt, az érdekes. Rákosi időkben volt így kriminalizálva a TELJES másik oldal, ezzel akkor járt az ami.
Bitrex®
2026. május 24. 08:01
A hibbant Caligulára szavazó értelmiségi ismerőseim igencsak borúlátóak, bár az első 100 napot azért még kivárják. Erre azért ők sem számítottak, ők csak egy újabb Fidesz kétharmadot akartak megakadályozni. Magyar Pétert konkrétan őrültnek tartják és polgárháborútól tartanak.
Bitrex®
2026. május 24. 07:55
Véleményem szerint először a megtévesztett, jobb érzésű ex-fideszeseknek lesz elegük Poloskáék ámokfutásából. Aztán a szocialisták, dékások, zöldek, liberálisok fognak hátat fordítani a mosléknak. Főleg, ha jönnek a megszorítások, drágulások, infláció, kedvezmények eltörlése. Marad tehát a proli ex-jobbikos keménymag a momentumos nyomingerekkel, akiket viszont a drogliberalizáció, az LMBTQ és a migránsok beengedése fog szétrobbantani. Szóval a 3,3 millióból másfél sem fog maradni év végére.
