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fidesz kormányfő orbán viktor

Orbán Viktor röpirattal jelentkezett a Fidesz-kongresszus előtt

2026. június 13. 08:39

A szuverén Magyarországra az Európai Unió jelenti ma a legnagyobb veszélyt. Most egy liberális brüsszeli helytartó kormány lépett hivatalba – írta Orbán Viktor a Fidesz-kongresszus előtt közzétett röpiratában.

2026. június 13. 08:39
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Orbán Viktor kormányfő egy röpiratot tett közzé a Fidesz-kongresszus előtt. 

Orbán Viktor: Mi sohasem adjuk fel. Mi mindig itt leszünk!

A röpiratban többek között ezt írta, a magyarok országának szabad és szuverén országnak kell lennie.

 A szuverén Magyarországra az Európai Unió jelenti ma a legnagyobb veszélyt. Most egy liberális brüsszeli helytartó kormány lépett hivatalba. 

Jönnek a liberális önkény jól ismert módszerei. Az alkotmányos intézmények elleni rohamok. Jönnek a jobboldal elleni gyűlölethadjáratok, és jönnek a nemzetközi brigádok csapatai – tette hozzá. De a szuverén Magyarország eszméjét nem lehet se kitörölni, se kiirtani. Olyan igazság ez, amely nagyobb, mint a mi kis saját igazságaink. Fölénk magasodik. Magához emel, hűségre kötelez. Fidesz, hit, hűség, bizalom. Mi sohasem adjuk fel. Mi mindig itt leszünk – olvasható a röpiratban. 

Orbán Viktor arról is írt, hogy az európai államok kormányai sorra jelentik be a megszorításokat. Brüsszel minden pénzt felemészt. 

Már a régen jól teljesítő államok – Németország, Franciaország, Hollandia – is bajban vannak. Ukrajna viszi és darálja az európai emberek pénzét. Az eufória perceken belül a múlté. 

A volt kormányfő közölte, jönnek a liberális önkény jól ismert módszerei. Az alkotmányos intézmények elleni rohamok. Jönnek a jobboldal elleni gyűlölethadjáratok, és jönnek a nemzetközi brigádok csapatai. Ahogy Franciaországban és Németországban Le Penék és az AfD ellen, Magyarországon is politikai fegyverként használják majd az igazságszolgáltatást és az állami intézményeket a jobboldal ellen – olvasható a röpiratban. 
 

A teljes szöveget itt olvashatják. 


Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

Összesen 67 komment

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Sorrend:
radler
2026. június 13. 09:53
magyar-850 2026. június 13. 09:52 Szegénykém.... Hát ennyire fáj?
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mozsi
2026. június 13. 09:53
Az összes hülye tiszás, aki azon örömködik, gúnyolódik, hogy a Fideszt eltemették, jobb, ha rátekint Londonra: "Keir Starmer és a Munkáspárt a 2024. júliusi parlamenti választáson a szavazatok 33,7%-át szerezte meg az Egyesült Királyságban. Ezzel az eredménnyel TÖRTÉNELMI méretű győzelmet arattak, hiszen a 650 parlamenti mandátumból 411-et megszereztek, ami 174 fős abszolút többséget jelentett számukra az alsóházban." Nemrég történelmi vereséget szenvedett az önkormányzati választásokon, ma 16%-on áll, 3 párt is megelőzi és a legnépszerűbb skandálás a UK-ben: "Kier Starmer is a wanker", magyarul: Kier Starmer egy faszfej. youtube.com/watch?v=9JDZO7mhMJ8 Tüntetésen így skandálják: youtube.com/shorts/w4kN-T8EQgQ Magyar poloskára is ez vár, alig várom.
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0
0
magyar-850
2026. június 13. 09:52
Dundi-fan bassza seggbe azt a faszszopó tróger idióta kurva anyját! Oszt jó napot.
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3
0
dundi-fan
2026. június 13. 09:48
Van ez a két halmozottan értelmi fogyatékos szardarab, valami @westend nevű retardált, és a @Szuperszig nevű húgyagyú. Választ kaptatok, mi van vitnyéden. Nem fogom olvasni a válaszotokat ma már, úgyhogy nem kell erőlködni, hogy megint folyassátok a szaros gennyet, a fogatlan pofátokon, hogy feloldjátok a bennetek feszengő kognitív disszonanciát. Demens, nyugger alkoholisták vagy alkoholista nyuggerek. Nehéz eldönteni, hogy melyik illik rátok jobban…
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