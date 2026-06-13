Orbán Viktor röpirattal jelentkezett a Fidesz-kongresszus előtt

Durvul a háború: súlyos válság felé halad a Magyar-kormány
Sulyok Tamás nem adja be a derekát, egyre kellemetlenebb a szituáció a kormányfő számára.
A szuverén Magyarországra az Európai Unió jelenti ma a legnagyobb veszélyt. Most egy liberális brüsszeli helytartó kormány lépett hivatalba – írta Orbán Viktor a Fidesz-kongresszus előtt közzétett röpiratában.
Orbán Viktor kormányfő egy röpiratot tett közzé a Fidesz-kongresszus előtt.
A röpiratban többek között ezt írta, a magyarok országának szabad és szuverén országnak kell lennie.
A szuverén Magyarországra az Európai Unió jelenti ma a legnagyobb veszélyt. Most egy liberális brüsszeli helytartó kormány lépett hivatalba.
Jönnek a liberális önkény jól ismert módszerei. Az alkotmányos intézmények elleni rohamok. Jönnek a jobboldal elleni gyűlölethadjáratok, és jönnek a nemzetközi brigádok csapatai – tette hozzá. De a szuverén Magyarország eszméjét nem lehet se kitörölni, se kiirtani. Olyan igazság ez, amely nagyobb, mint a mi kis saját igazságaink. Fölénk magasodik. Magához emel, hűségre kötelez. Fidesz, hit, hűség, bizalom. Mi sohasem adjuk fel. Mi mindig itt leszünk – olvasható a röpiratban.
Orbán Viktor arról is írt, hogy az európai államok kormányai sorra jelentik be a megszorításokat. Brüsszel minden pénzt felemészt.
Már a régen jól teljesítő államok – Németország, Franciaország, Hollandia – is bajban vannak. Ukrajna viszi és darálja az európai emberek pénzét. Az eufória perceken belül a múlté.
A volt kormányfő közölte, jönnek a liberális önkény jól ismert módszerei. Az alkotmányos intézmények elleni rohamok. Jönnek a jobboldal elleni gyűlölethadjáratok, és jönnek a nemzetközi brigádok csapatai. Ahogy Franciaországban és Németországban Le Penék és az AfD ellen, Magyarországon is politikai fegyverként használják majd az igazságszolgáltatást és az állami intézményeket a jobboldal ellen – olvasható a röpiratban.
A teljes szöveget itt olvashatják.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos