Orbán Viktor röpirattal jelentkezett a Fidesz-kongresszus előtt

Orbán Viktor arról is írt, hogy az európai államok kormányai sorra jelentik be a megszorításokat. Brüsszel minden pénzt felemészt.

Már a régen jól teljesítő államok – Németország, Franciaország, Hollandia – is bajban vannak. Ukrajna viszi és darálja az európai emberek pénzét. Az eufória perceken belül a múlté.

A volt kormányfő közölte, jönnek a liberális önkény jól ismert módszerei. Az alkotmányos intézmények elleni rohamok. Jönnek a jobboldal elleni gyűlölethadjáratok, és jönnek a nemzetközi brigádok csapatai. Ahogy Franciaországban és Németországban Le Penék és az AfD ellen, Magyarországon is politikai fegyverként használják majd az igazságszolgáltatást és az állami intézményeket a jobboldal ellen – olvasható a röpiratban.

