Az élet titkát kutatta, de felesége salátájának köszönheti a Nobel-díjat – Szent-Györgyi Albertre emlékezünk

Amerika és 1956

Szent-Györgyi 1947-ben Svájcban értesült arról, hogy barátját, Ráth Istvánt, kutatásai támogatóját letartóztatták és megkínozták. Arra az elhatározásra jutott, hogy nem tér vissza Magyarországra.

A fasiszták után a kommunistákkal is meggyűlt a baja

– mint annyi embernek. Az Egyesült Államokban telepedett le, 1955-ben kapta meg az állampolgárságot.

Ráth Istvánt a magyar hatóságok végül hagyták távozni, Szent-Györgyi az ő támogatásával a keleti parton vásárolt egy nagy, óceánparti házat, és megalapította a Szent-Györgyi Alapítványt: ez később több fiatal magyar kutató Nyugatra kijutását segítette. Tovább kutatott, páratlan eredményeket ért el.

A tudós

többször felhívta a figyelmet az 1956-os forradalomra,

de a málenkij robotról és a szovjet munkatáborokba hurcolt több millió emberről is írt a The New York Times-nak szerkesztőségi levélben: a több tucat levél jó részét közölte a lap.

A 60-as évektől a vietnami háború ellen és az atomháború ellen is állást foglalt, több háborúellenes munkája jelent meg. Az Egyesült Államok kormánya megszüntette kutatómunkája állami támogatását.

Gazdag magánemberek adományaiból jött létre a Nemzetközi Rákkutatási Alap. Szent-Györgyi a Falak nélküli laboratórium nevű szervezet vezetője lett: 14 ország 60 intézetében folyt a „rákellenes” kutatómunka.

A rákkutatás és az élet titka

Életrajzírói szerint Szent-Györgyi Albert az élet titkát akarta megismerni, ennek része volt a rákkutatás, amiben

személyes érintettség vezette:

második feleségének a családjában mindenki mellrákban halt meg, az anyós mamája, az anyós, a sógornő és a feleség is, a tudós első házasságából született lánya úgyszintén.

A családi tragédiák erősen hatottak Szent-Györgyire:

nem pusztán meggyógyítani akarta a rákot, hanem az okát érteni.

Úgy vélte, ha a tüneteket kezeljük, akkor „csak egyes rákokat tudunk meggyógyítani, ha viszont globálisan értelmezzük a betegséget, akkor van esély arra, hogy mindenféle rákot meg tudunk gyógyítani.”

Szent-Györgyi felismerte a szabad gyökök szerepét a rák kialakulásában és a vitaminok gyökfogó képességét.

A tudós valóban az élet titkára volt kíváncsi, próbált az anyagi világ mélyére hatolni – világmagyarázatot, életmagyarázatot keresett. Úgy gondolta, hogy

az életműködés folyamatai a molekuláris szint alatt, kvantumszinten zajlanak.

Szerinte a fehérjék túlságosan nagyok és „ormótlanok” ahhoz, hogy az élet rajtuk keresztül működjék: ehelyett csak a színhelyet biztosítják. Elképzelése szerint az elektronok molekulán belüli, vagy közötti mozgása „agresszív” szabad gyököket hoz létre, amelyeket a sejt kénytelen kordában tartani: erre szolgál a C-vitamin.

Szent-Györgyi 1950-ben

A nők és a sport

Szent-Györgyi Albert imádta a nőket. 1917-ben feleségül vette a Demény Kornéliát, akitől a lánya született. 1941-ben nagy botrányt keltve összeházasodott a kétgyermekes Borbíró Mártával, aki 1963-ban elhunyt. 1965-ben ismét megházasodott, a nála 47 évvel fiatalabb Susan Wichtermant vette feleségül, 1968-ban válás lett a vége. 1975-ben

a nála 50 évvel fiatalabb Marcia Houstonnal házasodott össze.

Szent-Györgyi Albert rajongott a sportért: vitorlázott, vitorlázó repülőzött, motorozott, autózott, teniszezett, lovagolt. Már az apja is kiváló futó volt, és a nagybátyja lakásán alapították meg a Magyar Tenisz Szövetséget. Nobel-díjas tudósunk az úszást is nagyon szerette:

az Egyesült Államokban úgy járt dolgozni, hogy átúszta a tengeröblöt,

ami elválasztotta az intézettől. Szó szerint egy szál fürdőgatyában állított be a munkahelyére.

Kétszer jött haza Magyarországra

Szent-Györgyi 1973-ban, emigrálása óta először Magyarországra látogatott az MTA Szegedi Biológiai Központ avatására, majd 1978-ban tagja volt a koronázási ékszereket Magyarországra szállító küldöttségnek.

Matuscsák Tamás, az Én vagyok Szent-Györgyi című három kötetes életregény írója így fogalmaz a tudós népszerűségéről: „Szinte el sem lehet képzelni, hogy mekkora sztár volt Szent-Györgyi. Több száz újságcikk foglalkozott vele itthon és külföldön, csak a New York Times-ban 150 cikk jelent meg róla.

Olyan renoméja volt, ami ma teljesen elképzelhetetlen, nincs az a mai filmsztár vagy popsztár, aki a közelébe kerülhetne.”

Az életrajzíró szerint Karikó Katalin például meglepően keveset szerepel magyarországi és külföldi hírekben, pedig az is hatalmas felfedezés, amit ő tett. Tegyük hozzá: Krausz Ferenc esetében egyenesen méltatlan, ahogy Magyarországon jelenleg kezelik – kormányzati szinten – professzionális és tudásalapú szerepvállalását a tehetséggondozásban.

Álljanak itt végezetül Szent-Györgyi Albert szavai: „Én magam is azért lettem tudós, mert már fiatalon megtanultam, hogy

csakis a szellemi értékekért éri meg küzdeni,

hiszen a legmagasabb cél az a művészi vagy tudományos alkotómunka.”

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Nyitókép: Szent-Györgyi Albert motorjával, amellyel 1934-ben egy európai túrán vett részt

Felhasznált irodalom:

Ralph W. Moss: Szent-Györgyi Albert, Typotex Kiadó (2003.)

Matuscsák Tamás: Én vagyok Szent-Györgyi I-III., Goodwill Pharma, Szeged, 2022-2024

https://ujkor.hu/content/a-tudos-es-a-politikus-szent-gyorgyi-albert-elete

http://www.med.u-szeged.hu/eletutja

https://u-szeged.hu/sztehirek/2024-julius/mar-harmadik-kotet-keszul-szent-gyorgyi-albert-kalandos-eleterol?folderID=71469&objectParentFolderId=19355

https://hvg.hu/tudomany/20180916_szent_gyorgyi_albert_tortenetek_legendak_125_eve_szuletett

https://semmelweis.hu/baratikor/galeria/teljes-nevlista/szent-gyorgyi-albert/

https://szent-gyorgyi-albert.hu/

https://www.typotex.hu/book/12944/szent-gyorgyi_albert__a_tudos_politikus