Óriási elismerést kapott az Egyesült Államokban a Nobel-díjas Krausz Ferenc

Világos üzenetet küldött a Nobel-díjas fizikus: „A tehetséggondozás nem képezheti pártpolitika tárgyát”
Krausz Ferenc kijelentette, „a tudomány, a tehetséggondozás és a csúcskutatás támogatása kormányokon átívelő program kell, hogy legyen”.
A döntés tovább erősíti a professzor jelenlétét a globális tudományos térben.
A Nobel-díjas Krausz Ferenc az Amerikai Egyesült Államok legtekintélyesebb tudományos testülete, az Amerikai Tudományos Akadémia (National Academy of Sciences, NAS) tagja lett – közölte az Élvonal Alapítvány szerdán az MTI-vel.
A közleményben azt írták, hogy április 29-én az Amerikai Tudományos Akadémia bejelentette, hogy kutatási eredményeik elismeréseként 120 új tagot és 25 nemzetközi tagot választott soraiba. Mint a tájékoztatóban fogalmaztak, a döntés tovább erősíti a professzor jelenlétét a globális tudományos térben.
Krausz Ferenc az Élvonal Alapítvány kezdeményezője és kuratóriumi elnöke, a Max Planck Kvantumoptikai Intézet igazgatója, a müncheni Ludwig Maximilian Egyetem professzora és a Hong Kong Academy of Sciences tagja.
A nemzetközi tagok az akadémia azon kiválóságai, akiknek nincs amerikai állampolgárságuk, így a tagság nemcsak Krausz Ferenc eddigi munkásságának szól, de a magyar tudomány nemzetközi elismertségét is emeli – olvasható a közleményben.
Krausz Ferenc kijelentette, „a tudomány, a tehetséggondozás és a csúcskutatás támogatása kormányokon átívelő program kell, hogy legyen”.
(MTI)
Fotó: MTI/Kovács Attila