akadémia Nobel-díj Krausz Ferenc

Óriási elismerést kapott az Egyesült Államokban a Nobel-díjas Krausz Ferenc

2026. április 29. 18:58

A döntés tovább erősíti a professzor jelenlétét a globális tudományos térben.

null

A Nobel-díjas Krausz Ferenc az Amerikai Egyesült Államok legtekintélyesebb tudományos testülete, az Amerikai Tudományos Akadémia (National Academy of Sciences, NAS) tagja lett – közölte az Élvonal Alapítvány szerdán az MTI-vel.

A közleményben azt írták, hogy április 29-én az Amerikai Tudományos Akadémia bejelentette, hogy kutatási eredményeik elismeréseként 120 új tagot és 25 nemzetközi tagot választott soraiba. Mint a tájékoztatóban fogalmaztak, a döntés tovább erősíti a professzor jelenlétét a globális tudományos térben.

Krausz Ferenc az Élvonal Alapítvány kezdeményezője és kuratóriumi elnöke, a Max Planck Kvantumoptikai Intézet igazgatója, a müncheni Ludwig Maximilian Egyetem professzora és a Hong Kong Academy of Sciences tagja.

A nemzetközi tagok az akadémia azon kiválóságai, akiknek nincs amerikai állampolgárságuk, így a tagság nemcsak Krausz Ferenc eddigi munkásságának szól, de a magyar tudomány nemzetközi elismertségét is emeli – olvasható a közleményben.

(MTI)

Fotó: MTI/Kovács Attila

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dragonic
2026. április 29. 21:05
Megtiszteltetés, és elismerés is egyben - nem úgy, ahogy itthon belekötöttek. Az elismeréshez gratulálunk. De Amerika mindig így gyűjtötte be a "koponyákat". Vigye a magyarság hírnevét, ahogy a többi kiemelkedő magyar is már megtette, de ne felejtse el, hogy magyar.
lutra
2026. április 29. 20:20
Itthon meg a tiszás prolik cseszegetik...
backsplash
2026. április 29. 20:10
Már kb. 30 évvel ezelőtt is arról diskurált a tudományos világ, hogy alapvető és mélységi problémák vannak az oktatási szisztémákban. Ez akkor még a nyugati liberális oktatásszervezés és a kelet-ázsiai keményvonalas szemlélet közötti különbségekről szólt, mert akkor lett látható az ázsiaiak szemléletből táplálkozó előnye. Szépen felültünk a lóra és egy csomó felesleges dolgot indítottunk el. Eközben például a kínai oktatás úgy maradt az ismeretanyag- átadás fókuszában, hogy elképesztő minőségben újított a módszertan felől. Sokkal hatékonyabban emelte be például a játékot az oktatásba. Amíg a nyugati gyerekeket kiemelt módon széplelkűséggel kábítjuk, a kínai óvodások már az egyetemes igazságosságról tanulnak és áramkörökkel játszanak. 6 éves korukra pontosan értik azt, amit a mi gyerekeink felső tagozatosként a fizika órákon kezdenek el tanulni - minden előzmény nélkül. De ez csak egy. Például megtanulják a társadalmi jó jelentőségét, mire iskolába mennek és ...
rugbista
2026. április 29. 19:45
Legyünk már mi is egy kicsit genyák: "Ez ám a nagy ember, nem az MP". (Az utcai szívműtét alatti hozzászólások parafrázisa, az fb-ről).
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!