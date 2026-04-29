Óriási elismerést kapott az Egyesült Államokban a Nobel-díjas Krausz Ferenc

A Nobel-díjas Krausz Ferenc az Amerikai Egyesült Államok legtekintélyesebb tudományos testülete, az Amerikai Tudományos Akadémia (National Academy of Sciences, NAS) tagja lett – közölte az Élvonal Alapítvány szerdán az MTI-vel.

A közleményben azt írták, hogy április 29-én az Amerikai Tudományos Akadémia bejelentette, hogy kutatási eredményeik elismeréseként 120 új tagot és 25 nemzetközi tagot választott soraiba. Mint a tájékoztatóban fogalmaztak, a döntés tovább erősíti a professzor jelenlétét a globális tudományos térben.