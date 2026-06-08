Terrortámadásra készült egy palesztin „menekült” Görögországban

A nyári turisztikai főszezon kezdetén komoly terrorellenes akció borzolja a kedélyeket Görögországban és Cipruson – számolt be az Eurativ. Június 8-án állították a görög ügyészség elé azt a 37 éves palesztin férfit, akit ötödmagával gyanúsítanak azzal, hogy izraeli érdekeltségek ellen készített elő bombatámadást.

A férfit még június 6-án fogták el Krétán, mivel