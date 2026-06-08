Ft
Ft
31°C
16°C
Ft
Ft
31°C
16°C
06. 09.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
palesztin menekült ciprus hamász izraeli akció görögország

Terrortámadásra készült egy palesztin „menekült” Görögországban

2026. június 08. 22:52

Nem sokkal a főszezon kezdete előtt kapcsoltak le a görög és ciprusi hatóságok egy palesztin menekültet és négy társát, akik a gyanú szerint izraeli célpontok ellen készítettek elő merényletet. Az ügy szálai Németországon és Malajzián át egészen a megszállt Észak-Ciprusig vezetnek.

2026. június 08. 22:52
null

A nyári turisztikai főszezon kezdetén komoly terrorellenes akció borzolja a kedélyeket Görögországban és Cipruson – számolt be az Eurativ. Június 8-án állították a görög ügyészség elé azt a 37 éves palesztin férfit, akit ötödmagával gyanúsítanak azzal, hogy izraeli érdekeltségek ellen készített elő bombatámadást.

A férfit még június 6-án fogták el Krétán, mivel 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A Fidesz ismét megmutatta az egyik legnagyobb erősségét, a Tisza csak számháborúzott – ez kulcsfontosságú lesz a választásokon

A Fidesz ismét megmutatta az egyik legnagyobb erősségét, a Tisza csak számháborúzott – ez kulcsfontosságú lesz a választásokon
Tovább a cikkhezchevron

a hatóságok úgy vélik, hogy a célpontja egy olyan izraeli kötődésű tengerjáró hajó lett volna, amely napokon belül fut be a szigetre. 

A gyanúsított elismerte, hogy tagja a Hamásznak; elmondása szerint még Gázában szervezte be a terrorszervezet, ahol korábban a feleségével és két gyermekével élt.

A helyi hatóságok adatai szerint a férfi 2023-ban kapott menedékjogot Görögországban, majd Németországba költözött, ahonnan később Malajziába utazott. 

Itt a Hamász egyik táborában kapott kiképzést az improvizált robbanóeszközök gyártásából. Görög hírszerzési források szerint a támadáshoz szükséges alapanyagokat már az interneten keresztül meg is rendelte, és bár a szállítmányt az elfogása miatt még nem kapta meg, az egyéb előkészületekkel már jól haladt.

A krétai szállal párhuzamosan Cipruson újabb négy palesztint tartóztattak le, akik bizonyíthatóan kapcsolatban álltak a férfival. 

Athén jelenleg a szövetséges országok titkosszolgálataival közösen vizsgálja, hogy működhetnek-e még további Hamász-sejtek Európában.

A görög hírszerzés szerint a Hamász a Gázai övezetben elszenvedett súlyos veszteségei után most a kontinensen próbálhat meg egy-egy látványos, nagy visszhangot kiváltó akciót végrehajtani, ezzel bizonyítva, hogy a hálózatuk még mindig képes pusztító csapást mérni.

A veszélyre egyébként az Europol is figyelmeztetett még március 5-én – alig néhány nappal a Teherán elleni izraeli-amerikai támadás után, kiemelve, hogy az Irán által irányított proxy szervezetek, mint a Hamász vagy a libanoni Hezbollah, destabilizációs akciókat indíthatnak az Európai Unió területén. Cipruson a helyzet azért is feszült, mert egy magas rangú regionális hírszerzési forrás szerint 

a Hamász képviseleti struktúrákat és egyetemi hálózatokat tart fenn a sziget törökök által megszállt, északi részén

 – véli az európai lap.

A biztonsági kockázat gazdasági és diplomáciai szempontból is érzékeny időszakban érte a térséget. Görögországba tavaly több mint 700 ezer izraeli turista látogatott el, Ciprusra pedig rengeteg izraeli költözött át a gázai háború kitörése óta. Ráadásul Görögország, Ciprus és Izrael az utóbbi időben a védelmi és az energetikai szektorban is szorosabbra fűzte az együttműködését.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MAHMUD HAMS / AFP

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Mantinka
•••
2026. június 08. 23:45 Szerkesztve
figyelő4322! Még mielőtt leborulnál Istened előtt, S megcsókolnád lábát gondolkodj, hogy a terroristák kit támadnak meg, S miért... szólj, ha rájöttél... Segítség: egyik dátum 1884
Válasz erre
0
0
figyelő4322
2026. június 08. 23:36
Hála a teremtőnek, és persze Orbán Viktor kormányának, eddig sikerült távol tartani a terrorizmust Magyarországtól. Sajnos ennek a könnyörületes időszaknak most vége lehet... Az új nemzetvezető nem mer világosan nyilatkozni a migrációs paktumról. Ez azt jelenti, hogy jót nem mondhat, rosszat meg nem akar. Tehát jönnek...
Válasz erre
0
0
figyelő4322
2026. június 08. 23:25
Persze a terrorizmus nem csak az 'ősellenség' Izrael ellen irányul. Európában is már rengeteg terrorista merényletet elkövettek. Mégpedig azok ellen, akik befogadták, és segítik is őket! Ez aztán a hála. Mint a veszett kutya, amelyik megharapja a kezet, ami eteti.
Válasz erre
2
0
figyelő4322
2026. június 08. 23:24
Hát ilyen lehet a kk-i 'menekültek' jó része. Egyrészt az a cél, hogy az elhülyített, agymosott európai népeket meghódítsa Allah számára... 🙄 Ezen kívül csak szórakozásból terror- cselekményeket is elkövetnek, igazán minden ok nélkül. A szokásos gyűlöleten kívül csak azért, mert megtehetik?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!