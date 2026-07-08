Szakály Sándor: Balatoni nyarak II.

1977-ben és 1978-ban nem dolgoztam a Balatonnál. 1977-ben a nyugat-németországi Starnbergi-tónál voltam csapos, 1978-ban pedig Görögországban, a Nemzetközi Olimpiai Akadémián múlattam az időt.

Az 1977-es nyugat-németországi csaposkodás jó alapokat adott a jövendő pincérkedéshez. Megtanultam a németek által kedvelt számos ital nevét és azt, hogy miként kell elkészíteni őket. Csodálkoztak is a német vendégek, amikor spécit hoztam, ha azt kértek, a berliner sem okozott gondot, és a massz bír sem.