A tagállamok zsebében turkál Brüsszel, és talált ott egy kis pénzt

Elvenné a tagállamoktól és az Európai Unió hétéves költségvetésébe csatornázná a telekommunikációs frekvenciák árveréséből befolyó összeg jó részét Kiriakosz Pierrakakisz görög pénzügyminiszter, az euróval fizető országokat tömörítő Eurócsoport soros elnöke – jelenti a POLITICO.

A lap leírja: az európai telekommunikációs szolgáltatók ma huszonhétféle tagállami folyamaton keresztül tudják elnyerni a telefon- és mobilinternet-szolgáltatáshoz nyújtott frekvenciák jogait, s ebből 2020 óta a Connect Europe iparági szervezet kalkulációja szerint 50 milliárd euró ütötte a tagállamok markát.