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telekommunikációs szektor saját források európai unió politico eurócsoport görögország

A tagállamok zsebében turkál Brüsszel, és talált ott egy kis pénzt

2026. július 21. 19:07

Innovatív ötlettel jelentkezett az Eurócsoport vezetője.

2026. július 21. 19:07
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Elvenné a tagállamoktól és az Európai Unió hétéves költségvetésébe csatornázná a telekommunikációs frekvenciák árveréséből befolyó összeg jó részét Kiriakosz Pierrakakisz görög pénzügyminiszter, az euróval fizető országokat tömörítő Eurócsoport soros elnöke – jelenti a POLITICO.

A lap leírja: az európai telekommunikációs szolgáltatók ma huszonhétféle tagállami folyamaton keresztül tudják elnyerni a telefon- és mobilinternet-szolgáltatáshoz nyújtott frekvenciák jogait, s ebből 2020 óta a Connect Europe iparági szervezet kalkulációja szerint 50 milliárd euró ütötte a tagállamok markát.

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Ugyanakkor a tagállami aukciókat gyakran éri az a vád, hogy a frekvenciajogokból csak pénzt akarnak csinálni, nem pedig az európai mobilhálózatokba való befektetést ösztönzik.

Pierrakakisz ötletét minden valószínűség szerint a friss görög program inspirálta: Görögország 2020 óta aukciós bevételei negyedét egy, az 5G-hálózat fejlesztésére létrejött kockázatitőke-alapba fekteti, s Pierrakakisz szerint az aukciók harmonizálásából Európa egészére nézve is innovációs előnyt lehetne kovácsolni.

Az Eurócsoport főnöke szerint az aukciók bevételeinek háromnegyedét közvetlenül a hétéves költségvetés javára kellene fordítani, 25 százalékát pedig az Európai Befektetési Bank erre szakosodott alapjába.

Az EU-ban régi vita az úgynevezett „saját források”, azaz a tagállamok helyett eleve a brüsszeli kasszát illető bevételek kérdése, s az új saját források megtalálása egyfajta kompromisszum lehet a fukar és a jelenlegi költségvetési méret megtartásában érdekelt tagállamok között. Pierrakakisz jelezte: nem számít arra, hogy ötletét széles körben támogatnák, ugyanakkor „számos” kollégája már „támogatásáról biztosította az ötlet alapvető filozófiáját”.

Nyitókép: AFP/Nicolas TUCAT 

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Összesen 4 komment

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lemez
2026. július 21. 20:00
Europai egyesúlt àllamok a cél.
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2
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Zsolt75
2026. július 21. 19:58
Slava!
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kisskiss-7
2026. július 21. 19:11
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