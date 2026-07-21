A tagállamok zsebében turkál Brüsszel, és talált ott egy kis pénzt

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
Innovatív ötlettel jelentkezett az Eurócsoport vezetője.
Elvenné a tagállamoktól és az Európai Unió hétéves költségvetésébe csatornázná a telekommunikációs frekvenciák árveréséből befolyó összeg jó részét Kiriakosz Pierrakakisz görög pénzügyminiszter, az euróval fizető országokat tömörítő Eurócsoport soros elnöke – jelenti a POLITICO.
A lap leírja: az európai telekommunikációs szolgáltatók ma huszonhétféle tagállami folyamaton keresztül tudják elnyerni a telefon- és mobilinternet-szolgáltatáshoz nyújtott frekvenciák jogait, s ebből 2020 óta a Connect Europe iparági szervezet kalkulációja szerint 50 milliárd euró ütötte a tagállamok markát.
Ugyanakkor a tagállami aukciókat gyakran éri az a vád, hogy a frekvenciajogokból csak pénzt akarnak csinálni, nem pedig az európai mobilhálózatokba való befektetést ösztönzik.
Pierrakakisz ötletét minden valószínűség szerint a friss görög program inspirálta: Görögország 2020 óta aukciós bevételei negyedét egy, az 5G-hálózat fejlesztésére létrejött kockázatitőke-alapba fekteti, s Pierrakakisz szerint az aukciók harmonizálásából Európa egészére nézve is innovációs előnyt lehetne kovácsolni.
Az Eurócsoport főnöke szerint az aukciók bevételeinek háromnegyedét közvetlenül a hétéves költségvetés javára kellene fordítani, 25 százalékát pedig az Európai Befektetési Bank erre szakosodott alapjába.
Az EU-ban régi vita az úgynevezett „saját források”, azaz a tagállamok helyett eleve a brüsszeli kasszát illető bevételek kérdése, s az új saját források megtalálása egyfajta kompromisszum lehet a fukar és a jelenlegi költségvetési méret megtartásában érdekelt tagállamok között. Pierrakakisz jelezte: nem számít arra, hogy ötletét széles körben támogatnák, ugyanakkor „számos” kollégája már „támogatásáról biztosította az ötlet alapvető filozófiáját”.
Nyitókép: AFP/Nicolas TUCAT