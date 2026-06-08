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labdarúgás foci vb 2026 Fradi világbajnokság Ferencváros FTC

Világbajnokság helyett Fradi – az FTC új igazolása lemondta a vb-t a Ferencváros miatt

2026. június 08. 22:53

Stefan Pánik a Ferencvárost választotta. A Fradi új erőnléti edzője a világbajnokságon szereplő cseh válogatott stábjának a tagja volt.

2026. június 08. 22:53
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A labdarúgó NB I-ben szereplő Ferencvárosi TC a hivatalos oldalán bejelentette, hogy új erőnléti edzővel bővült a Fradi szakmai stábja, a jövőben Stefan Pánik fogja segíteni Borbély Balázs munkáját.

A Fradi elkezdte a felkészülést az új idényre
A Fradi elkezdte a felkészülést az új idényre (Fotó: Ferencvárosi Torna Club/Facebook)

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„A két szakember jól ismeri egymást, hiszen a Fradi már a harmadik klub lesz, ahol a szlovák szakember vezető erőnléti edzőként fog részt venni a futballcsapat felkészítésében. A közös munka még a szlovák élvonalban, vagyis a Niké Ligában szereplő dunaszerdahelyi DAC-nál kezdődött 2023-ban, ahova Pánik a Slovan Bratislavában töltött nyolc évet követően igazolt át – írja a klub. – A Dunaszerdahelyen összekovácsolódó páros ezt követően Győrben, az ETO-nál is együtt dolgozott, a munkájuk eredménye a 2025-26-os idényben bajnoki címben csúcsosodott ki.”

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A Fradit választotta a vb helyett

A közlemény hozzátette: a 38 éves Stefan Pánik a győri munkájával párhuzamosan, az idén nyári labdarúgó világbajnokságra kijutó cseh nemzeti válogatott stábjában is erőnléti edzőként dolgozott.

Mozgalmas nap volt így rögtön az elején, de egyben nagyon élveztem is. Jó érzés a Fradi családhoz tartozni. Örömmel jöttem a csapathoz annak ellenére is, hogy a cseh válogatott stábjának is a tagja voltam, így döntenem kellett, hogy a világbajnokságra megyek, vagy ide jövök.

Az én hitvallásom viszont az, hogy ha csinálsz valamit, akkor azt csináld száz százalékkal vagy sehogy. Szóval itt vagyok, ez elég egyértelmű válasz szerintem” – nyilatkozta a FradiMédiának az első munkanapja után.


A Ferencváros az első nap orvosi ellenőrzései és fizikai tesztjei után keddtől már napi két edzéssel készül a 2026-27-es idényre.

Nyitókép: fradi.hu

 

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