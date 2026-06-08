Világbajnokság helyett Fradi – az FTC új igazolása lemondta a vb-t a Ferencváros miatt

„A két szakember jól ismeri egymást, hiszen a Fradi már a harmadik klub lesz, ahol a szlovák szakember vezető erőnléti edzőként fog részt venni a futballcsapat felkészítésében. A közös munka még a szlovák élvonalban, vagyis a Niké Ligában szereplő dunaszerdahelyi DAC-nál kezdődött 2023-ban, ahova Pánik a Slovan Bratislavában töltött nyolc évet követően igazolt át – írja a klub. – A Dunaszerdahelyen összekovácsolódó páros ezt követően Győrben, az ETO-nál is együtt dolgozott, a munkájuk eredménye a 2025-26-os idényben bajnoki címben csúcsosodott ki.”