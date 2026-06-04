Hajnal elárulta, miért hagyta el Keane a Fradit – azt is elmondta, miért Borbély lett az utód

Borbély Balázs máris drasztikus döntést hozhatott – ennek aligha örülnek a Fradi játékosai
Nem ezzel a kérésével fog bevágódni a játékosainál.
A Ferencváros sportigazgatója árult el részleteket az edzőváltással kapcsolatban. Hajnal Tamás Robbie Keane távozásáról és Borbély Balázs kinevezéséről is külön beszélt.
Ahogyan arról a Mandiner is beszámolt, Robbie Keane vezetőedző távozott a Ferencvárosi TC éléről, az utódja pedig az a Borbély Balázs lett, aki az ETO FC-t bajnoki címre vezette a mögöttünk hagyott klubidényben. Hajnal Tamás sportigazgató a Nemzeti Sportnak nyilatkozott a váltás körülményeiről.
Előszőr Keane távozásáról kérdezték.
„Leültünk megbeszélni az idényt, és természetesen a jövő is szóba került. A megbeszélés végén már éreztük, a helyzet teljesen nyílt kimenetelű… Az évad közben is többször hangot adott annak, hogy bizonyos szabályrendszerrel nem ért egyet, és úgy érzi, ez nehezíti a munkáját.
Amikor felálltunk az asztaltól, gondolkodási időt kért, majd két nappal később felhívott és elmondta, úgy érzi, a karrierje szempontjából – e körülmények között – nem éri meg itt maradnia. Persze ebben a bizonytalanság is közrejátszott, hiszen még most sem lehet pontosan tudni, a következő idényben milyen elvárások alapján, milyen szabályrendszerben dolgoznak a klubok”
– mondta Hajnal Tamás a Nemzeti Sportnak, akit utána arról faggattak, hogy ha bajnok lett volna a Fradi, Keane másképpen dönt-e.
„Nehéz az ő fejével gondolkodni. A helyzet alapvető részein, már ami a szabályokat és a körülményeket illeti, a bajnoki cím sem változtatott volna. Persze az aranyérem mindig más érzelmi állapotot teremt, de
azokat a kérdéseket, amelyekről beszéltünk, nem oldotta volna meg. Úgy érezte, a saját pályafutása szempontjából most más irányba kell indulnia, mi ezt tudomásul vettük.”
Később Hajnal arról beszélt, bíznak abban, hogy Borbély Balázs olyan új szakmai impulzusokat hoz, amelyekkel elérhetik a céljaikat.
„Modern, fegyelmezett, agresszív futballt képviselő szakembert kerestünk. Sportvezetőként folyamatosan figyelem, milyen munka zajlik a többi klubban, Borbély Balázs munkásságát pedig régóta követjük. Láttuk a fejlődést, amelyen az ETO csapatként átment és azt is, hogy a játékosok egyénileg mennyit léptek előre. Láttuk az intenzitást, a játékrendszert, azt a fajta futballt, ami felé mi is szeretnénk haladni. Nem mellékes az sem, hogy ismeri ezt a közeget, ezt a környezetet, no meg a Magyarországon érvényben lévő szabályrendszert. Az eddigi munkája alapján jól alkalmazkodott hozzá. Más döntés kívülről hozni valakit, és más olyan szakemberrel dolgozni, akiről pontosan tudjuk, mit várhatunk tőle. Korábban a Ferencváros utánpótlásában és második csapatánál is szerepet vállalt, ismerjük őt.”
Hajnal elismerte, hogy Borbélytól egyértelműen az elmúlt idényben Győrben látott stílust várják.
Fontos, hogy a stílusváltás nem gombnyomásra történik. Az elmúlt években erről sok szó esett. Egyik mérkőzésről a másikra nem lehet mindent megváltoztatni, ennek megvannak a nehézségei. A bajnokságban szeretnénk kreatív, domináns futballt játszani, olyat, amellyel rá tudjuk erőltetni az akaratunkat az ellenfélre. Nemzetközi szinten viszont teljesen más a helyzet, ott időnként jobban kell alkalmazkodni, mások az erőviszonyok, más tempóval és tudással találkozunk.
A magyar bajnokságban viszont főleg a hazai mérkőzések mutatták meg, hogy nem mindig találtuk meg a megfelelő ellenszert. Nem tudom, ez kizárólag játékfelfogásból vagy játékrendszerből adódott-e, de mindenképpen szeretnénk javulni. Ez egybecseng az új vezetőedző elképzeléseivel.”
Elárulta, Borbéllyal nagyjából húsz éve ismerik egymást, de attól, hogy valaki valakinek a barátja, még nem lehet a Ferencváros vezetőedzője.
Balázs dolgozott nálunk, a kapcsolat sohasem szakadt meg, figyeltük a fejlődését, csapatának játékát, a játékosai előrelépését. Ebből állt össze a kép, hogy ez a megfelelő pillanat és alkalom arra, hogy ő legyen a Fradi edzője. A klubban ez közös érzés, ő volt az első számú jelöltünk. Örülök, hogy sikerült megnyernünk. A feladat világos, vissza kell állni arra a szintre, amelyet a Ferencváros saját magától elvár.”
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Nem ezzel a kérésével fog bevágódni a játékosainál.
A cél egyértelmű: vissza akarjuk szerezni a bajnoki címet!
Ez kemény feladat, és az elvárások is jelentősek. Olyan csapatot kell összeraknunk, amely ezt a célt reálisan elérheti. A nyomás természetesen nagyobb, de Borbély Balázs győztes típus, minden szituációban nyerni akar. A közeg és a környezet nem lesz ismeretlen neki, ez mindenképpen az előnyére válhat. A Népligetben mindenki örömmel fogadta, ő is boldogan, mosolyogva érkezett. Ez jó kiindulópont, de tudjuk, a Ferencvárosnál végül mindig a munka és az eredmény beszél.”
Elárulta, hogy a vezetőedzővel egy erőnléti edző érkezik Győrből, a stáb többi tagja megmarad. Továbbá megkérdezték tőle, ha a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) újabb szabályváltoztatásokat eszközöl, az milyen következményekkel járna náluk.
„Ha a szövetség valóban újabb szigorításokat vezet be, az nagy kihívás elé állítana bennünket. Hogy csak egy példát említsek, a télen Corbu Máriuszt a jelenleg is érvényben lévő szabályoknak megfelelően magyar játékosként igazoltuk át, jelentős anyagi áldozatot hozva hosszú távú szerződést kötöttünk vele.
Ha most az MLSZ ezt egy idény után ismét megváltoztatná, a klubot jelentős szakmai és gazdasági hátrány éri.”
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A csapat drukkerei úgy vélik, ez az intézkedés egyértelműen a Fradi ellen szól.
Nyitókép: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA