Hajnal elárulta, miért hagyta el Keane a Fradit – azt is elmondta, miért Borbély lett az utód

Ez kemény feladat, és az elvárások is jelentősek. Olyan csapatot kell összeraknunk, amely ezt a célt reálisan elérheti. A nyomás természetesen nagyobb, de Borbély Balázs győztes típus, minden szituációban nyerni akar. A közeg és a környezet nem lesz ismeretlen neki, ez mindenképpen az előnyére válhat. A Népligetben mindenki örömmel fogadta, ő is boldogan, mosolyogva érkezett. Ez jó kiindulópont, de tudjuk, a Ferencvárosnál végül mindig a munka és az eredmény beszél.”

Elárulta, hogy a vezetőedzővel egy erőnléti edző érkezik Győrből, a stáb többi tagja megmarad. Továbbá megkérdezték tőle, ha a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) újabb szabályváltoztatásokat eszközöl, az milyen következményekkel járna náluk.

„Ha a szövetség valóban újabb szigorításokat vezet be, az nagy kihívás elé állítana bennünket. Hogy csak egy példát említsek, a télen Corbu Máriuszt a jelenleg is érvényben lévő szabályoknak megfelelően magyar játékosként igazoltuk át, jelentős anyagi áldozatot hozva hosszú távú szerződést kötöttünk vele.