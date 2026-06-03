Borbély Balázs máris drasztikus döntést hozhatott – ennek aligha örülnek a Fradi játékosai

„Látok néhány új dolgot, de lényegében maga a miliő, a Népliget hangulata a régi” – fogalmazott Borbély, aki a következő idényre vonatkozó célt firtató kérdésre úgy válaszolt:

„a lehető legsikeresebben szerepelni. Van egy elképzelésem és van egy olyan játékstílus, amit szeretnék, hogy a csapatom mindig képviseljen. A Ferencváros komoly játékoskerettel rendelkezik, rengeteg minőségi, tapasztalt futballistával, úgyhogy az a dolgunk, hogy egy jobb közösséget és csapatot kovácsoljunk össze belőlük, olyat, amely a magyar bajnokságban és Európában is sikeres tud lenni” – jelentette ki a szakember.

A Ferencvárosnak 2012-ben volt legutóbb állandó magyar vezetőedzője Détári Lajos személyében. Megbízott trénerként 2023-ban Máté Csaba irányította a fővárosi zöld-fehéreket tíz mérkőzésen az orosz Sztanyiszlav Csercseszov menesztését követően, valamint 2024-ben egy meccsen a korábbi magyar válogatott Leandro is ült a kispadon.