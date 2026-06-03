Borbély Balázs máris drasztikus döntést hozhatott – ennek aligha örülnek a Fradi játékosai

Megjött a bejelentés: 14 év után újra magyar edzője van a Fradinak!
Borbély Balázs tavasszal bajnoki címet nyert a győri ETO-val.
Lerövidíthette a nyári szünetet a Fradi új edzője. Borbély Balázsék már a jövő hét elején elkezdhetik a felkészülést az új idényre.
Ahogyan arról hétfőn beszámoltunk, a Ferencváros hivatalosan is bejelentette, ami már napok óta köztudott volt: az ETO labdarúgócsapatával az előző idényben magyar bajnoki címet nyerő Borbély Balázs lett a Fradi új vezetőedzője. A Csakfoci értesülései szerint az új tréner máris módosított egy dolgon.
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Borbély Balázs tavasszal bajnoki címet nyert a győri ETO-val.
„Információink szerint a zöld-fehérek a korábbi vezetőedzővel, Robbie Keane-nel eredetileg június 11-én (jövő csütörtökön) kezdték volna meg a felkészülést, ám Borbély nem akar(t) ennyit várni,
így a Ferencváros vezetése napokkal előrehozta az első edzést, és a keretnek már június 8-án, hétfőn jelenése van a Népligetben”
– írja a csakfoci.hu.
Az új tréner a FradiMédiának elmondta, ahogy belépett az edzőközpontba és a Népligetbe, azonnal érezte, hogy jó helyen van, „hazatért”.
„Látok néhány új dolgot, de lényegében maga a miliő, a Népliget hangulata a régi” – fogalmazott Borbély, aki a következő idényre vonatkozó célt firtató kérdésre úgy válaszolt:
„a lehető legsikeresebben szerepelni. Van egy elképzelésem és van egy olyan játékstílus, amit szeretnék, hogy a csapatom mindig képviseljen. A Ferencváros komoly játékoskerettel rendelkezik, rengeteg minőségi, tapasztalt futballistával, úgyhogy az a dolgunk, hogy egy jobb közösséget és csapatot kovácsoljunk össze belőlük, olyat, amely a magyar bajnokságban és Európában is sikeres tud lenni” – jelentette ki a szakember.
A Ferencvárosnak 2012-ben volt legutóbb állandó magyar vezetőedzője Détári Lajos személyében. Megbízott trénerként 2023-ban Máté Csaba irányította a fővárosi zöld-fehéreket tíz mérkőzésen az orosz Sztanyiszlav Csercseszov menesztését követően, valamint 2024-ben egy meccsen a korábbi magyar válogatott Leandro is ült a kispadon.
Borbély Balázs az FTC-től május 23-án távozott Robbie Keane posztját vette át.
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Nem sok idő kellett neki.
Nyitókép: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA, archív