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Borbély Balázs Fradi Ferencváros FTC

Borbély Balázs máris drasztikus döntést hozhatott – ennek aligha örülnek a Fradi játékosai

2026. június 03. 13:41

Lerövidíthette a nyári szünetet a Fradi új edzője. Borbély Balázsék már a jövő hét elején elkezdhetik a felkészülést az új idényre.

2026. június 03. 13:41
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Ahogyan arról hétfőn beszámoltunk, a Ferencváros hivatalosan is bejelentette, ami már napok óta köztudott volt: az ETO labdarúgócsapatával az előző idényben magyar bajnoki címet nyerő Borbély Balázs lett a Fradi új vezetőedzője. A Csakfoci értesülései szerint az új tréner máris módosított egy dolgon.

Borbély Balázs lett az új vezetőedző
Borbély Balázs lett az új vezetőedző (Fotó: fradi.hu)

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„Információink szerint a zöld-fehérek a korábbi vezetőedzővel, Robbie Keane-nel eredetileg június 11-én (jövő csütörtökön) kezdték volna meg a felkészülést, ám Borbély nem akar(t) ennyit várni,

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így a Ferencváros vezetése napokkal előrehozta az első edzést, és a keretnek már június 8-án, hétfőn jelenése van a Népligetben”

– írja a csakfoci.hu.


Borbély első nyilatkozata Fradi edzőként

Az új tréner a FradiMédiának elmondta, ahogy belépett az edzőközpontba és a Népligetbe, azonnal érezte, hogy jó helyen van, „hazatért”.

„Látok néhány új dolgot, de lényegében maga a miliő, a Népliget hangulata a régi” – fogalmazott Borbély, aki a következő idényre vonatkozó célt firtató kérdésre úgy válaszolt:

„a lehető legsikeresebben szerepelni. Van egy elképzelésem és van egy olyan játékstílus, amit szeretnék, hogy a csapatom mindig képviseljen. A Ferencváros komoly játékoskerettel rendelkezik, rengeteg minőségi, tapasztalt futballistával, úgyhogy az a dolgunk, hogy egy jobb közösséget és csapatot kovácsoljunk össze belőlük, olyat, amely a magyar bajnokságban és Európában is sikeres tud lenni” – jelentette ki a szakember.

A Ferencvárosnak 2012-ben volt legutóbb állandó magyar vezetőedzője Détári Lajos személyében. Megbízott trénerként 2023-ban Máté Csaba irányította a fővárosi zöld-fehéreket tíz mérkőzésen az orosz Sztanyiszlav Csercseszov menesztését követően, valamint 2024-ben egy meccsen a korábbi magyar válogatott Leandro is ült a kispadon.

Borbély Balázs az FTC-től május 23-án távozott Robbie Keane posztját vette át.

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Nyitókép: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA, archív

Összesen 4 komment

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manus-manum-lavat
2026. június 03. 14:41
Mikor megnyerte a bajnokságot a Győr, már akkor látszott, hogy vagy a DAC miatt, vagy a Fradi miatt vissza fogják léptetni. DAC-nak nem jött össze mondjuk a bajnokság, így most emiatt nincs döntési helyzet. Már azon túl, hogy tudható volt, hogy szétszéled a játékoskeret, és az égvilágon semmilyen anyagi háttér, sem terv, sem cél nincs arra, hogy a Győrből nemzetközi szereplésre alkalmas csapatot csináljanak. Már úgy értve, hogy a meglévő játékoskeretet fejleszteni kellett volna, ehelyett pótolni sem tudják azokat, akik tudható hogy távoznak. A lehető legjobb döntés lesz, ha nem indítja a Győrt a tulajdonos a BL-ben. NB 1-es indulástól is lépjenek vissza. A győriek most úgyis boszorkányüldözőset játszanak. Élvezzék ki minden pillanatát, meg majd annak is ahogy az Audi leépíti a kapacitásokat, megszünteti a munkahelyeket.
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0
0
westend
2026. június 03. 14:27
Helyes. Csak keményen!
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0
1
popele100
2026. június 03. 14:12
Hajrá Balázs,hajrá Fradi!
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3
2
Halder_1899
2026. június 03. 14:03
Gyerünk Balázs !! Hajrá Fradi !
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