Megjött a bejelentés: 14 év után újra magyar edzője van a Fradinak!

A Ferencváros hétfő délután hivatalosan is bejelentette, ami már napok óta köztudott volt: az ETO labdarúgócsapatával az előző idényben magyar bajnoki címet nyerő Borbély Balázs lett a fővárosi zöld-fehérek új vezetőedzője.

Borbély Balázs korábban dolgozott már a Ferencvárosnál (Fotó: MTI / Krizsán Csaba)

Borbély előző klubja, az ETO FC pénteken közleményben jelezte a szakember távozását, és már akkor nyilvánosságra hozta, hogy a 46 éves felvidéki tréner a Fradinál folytatja a munkát. Hétfőn Kubatov Gábor, az FTC elnöke a Facebook-oldalán jelentette be és köszöntötte a futballcsapat új trénerét, akivel mostanra minden részletben sikerült megállapodni.