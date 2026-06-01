Megjött a bejelentés: 14 év után újra magyar edzője van a Fradinak!

Borbély Balázs: a szárnyaló hattyúról a zuhanó sasra?
Így lesz a győri hősből antihős?
A Ferencváros megnevezte Robbie Keane utódját. Az ETO-val bajnoki címet nyerő Borbély Balázs a fővárosi zöld-fehérek új vezetőedzője.
A Ferencváros hétfő délután hivatalosan is bejelentette, ami már napok óta köztudott volt: az ETO labdarúgócsapatával az előző idényben magyar bajnoki címet nyerő Borbély Balázs lett a fővárosi zöld-fehérek új vezetőedzője.
Borbély előző klubja, az ETO FC pénteken közleményben jelezte a szakember távozását, és már akkor nyilvánosságra hozta, hogy a 46 éves felvidéki tréner a Fradinál folytatja a munkát. Hétfőn Kubatov Gábor, az FTC elnöke a Facebook-oldalán jelentette be és köszöntötte a futballcsapat új trénerét, akivel mostanra minden részletben sikerült megállapodni.
A fradi.hu-n olvasható közlemény emlékeztet rá, hogy Borbély 2019 és 2022 között a Ferencváros utánpótlásában dolgozott, edzette az U17-es és az U19-es, majd az NB III-as együttest is.
„A Ferencváros vezetősége olyan szakembert keresett, aki modern futballt képvisel, képes fegyelmezett és agresszív játékot kialakítani, miközben hosszabb távon is stabil rendszert épít. Borbély filozófiája tökéletesen illeszkedik ebbe az elképzelésbe”
– olvasható a honlapon.
Az új tréner a FradiMédiának elmondta, ahogy belépett az edzőközpontba és a Népligetbe, azonnal érezte, hogy jó helyen van, „hazatért”.
„Látok néhány új dolgot, de lényegében maga a miliő, a Népliget hangulata a régi” – fogalmazott Borbély, aki a következő szezonra vonatkozó célt firtató kérdésre úgy válaszolt: „a lehető legsikeresebben szerepelni.”
Van egy elképzelésem és van egy olyan játékstílus, amit szeretnék, hogy a csapatom mindig képviseljen. A Ferencváros komoly játékoskerettel rendelkezik, rengeteg minőségi, tapasztalt futballistával, úgyhogy az a dolgunk, hogy egy jobb közösséget és csapatot kovácsoljunk össze belőlük, olyat, amely a magyar bajnokságban és Európában is sikeres tud lenni
– jelentette ki a szakember.
„Nem titok, hogy most már pont húsz éve ismerjük egymást, és nagyon jó barátok vagyunk, sok mindent átéltünk közösen, úgyhogy éppen ezért a felelősség is nagyon nagy, hogy jól csináljuk” – fogalmazott Hajnal Tamás, az FTC sportigazgatója.
Hozzátette, a korábbi közös munka során már megismerték, mire képes edzőként Borbély Balázs, aki kiváló munkát végzett Győrben, ahol a csapatot és külön-külön a játékosokat is fejlesztette, az ETO pedig remek játékstílust képviselt.
Úgy gondoljuk, ez most a megfelelő pillanat arra, hogy egy ilyen tehetséges edző vezesse a csapatunkat. Régóta néztük, és vártuk, hogy mikor jön el a hazatérés ideje, amikor újra a Ferencvároshoz tud csatlakozni, és a felnőttcsapatot vezetheti
– fogalmazott Hajnal Tamás.
A Ferencvárosnak 2012-ben volt legutóbb állandó magyar vezetőedzője Détári Lajos személyében.
Megbízott trénerként 2023-ban Máté Csaba irányította a fővárosi zöld-fehéreket tíz mérkőzésen az orosz Sztanyiszlav Csercseszov menesztését követően, illetve 2024-ben egy meccsen a korábbi magyar válogatott Leandro is ült a kispadon.
Borbély Balázs az FTC-től május 23-án távozott Robbie Keane posztját vette át.
