Kíméletlen: észak-koreai diktátorhoz hasonlították Magyar Pétert Ausztriában

Brüsszelből figyelmeztették Magyar Pétert: ezt a lépését már az Európai Bizottság sem fogja jó szemmel nézni
Lehet, jobban járna a miniszterelnök, ha nem próbálná meg eltávolítani a hivatalából Sulyok Tamást.
Harald Vilimsky, az Osztrák Szabadságpárt európai parlamenti delegációvezetője élesen bírálta a miniszterelnököt.
Élesen bírálta Magyar Pétert Harald Vilimsky, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) európai parlamenti delegációvezetője és a Patrióták Európáért pártcsalád alelnöke, miután a miniszerelnök hétfőn bejelentette: alkotmánymódosítással távolítaná el Sulyok Tamás köztársasági elnököt a hivatalából.
Az osztrák politikus közösségi oldalán reagált a bejelentésre, és rendkívül kemény szavakkal illette Magyar Pétert. „Úgy viselkedik, mint egy észak-koreai diktátor. Ezek lennének azok az uniós értékek, amelyekért jelenleg milliárd eurókat kap? Egy igazi uniós molla!” – fogalmazott Vilimsky.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert