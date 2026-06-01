Kíméletlen: észak-koreai diktátorhoz hasonlították Magyar Pétert Ausztriában

Élesen bírálta Magyar Pétert Harald Vilimsky, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) európai parlamenti delegációvezetője és a Patrióták Európáért pártcsalád alelnöke, miután a miniszerelnök hétfőn bejelentette: alkotmánymódosítással távolítaná el Sulyok Tamás köztársasági elnököt a hivatalából.

Az osztrák politikus közösségi oldalán reagált a bejelentésre, és rendkívül kemény szavakkal illette Magyar Pétert. „Úgy viselkedik, mint egy észak-koreai diktátor. Ezek lennének azok az uniós értékek, amelyekért jelenleg milliárd eurókat kap? Egy igazi uniós molla!” – fogalmazott Vilimsky.