Egyre több a kérdés Donald Trump egészségi állapota körül

A Wall Street Journal és számos orvos azonban elégedetlen. Szerintük a Fehér Ház memoranduma nem tartalmazta azokat a kulcsfontosságú információkat, amelyeket az ilyen tesztek általában szolgáltatnak, és amelyek bizonyítékot adnának Barbabella megállapítására.

Legjobban az elnök szívének állapota iránt érdeklődnek. Dr. William Shutze, texasi érsebész szerint több adatot kellett volna megosztani az elnök nyaki ultrahangjával kapcsolatban. Más orvosok az elnök kalcium értékeit, valamint azt szeretnék látni, hogy mennyi plakk van az artériákban – kiemelik, hogy valamennyi plakk az egészséges szervezetű embereknél is lerakódik az artériákban –, valamint az artériák esetleges szűkületére vonatkozó eredményeket is nyilvánosságra kellene hoznia a Fehér Háznak, szerintük.

A Wall Street Journal azt is kiemelte, hogy az Egyesült Államokban napjainkban egyre nagyobb figyelem hárul az elnökök egészségi állapotára, tekintve, hogy az utóbbi években különösen idős elnökök kerültek a Fehér Házba.