Egyre több a kérdés Donald Trump egészségi állapota körül

Az elnök átesett az szokásos egészségügyi vizsgálaton azonban vannak, akik kételkednek az eredmények hitelességében.
Elvégezték Donald Trump amerikai elnök évenkénti egészségügyi felülvizsgálatát, egyes orvosok azonban elégedetlenek a nyilvánosságra hozott információkkal – írja a Wall Street Journal. Az elnök körülbelül három órát töltött a Walter Reed Nemzeti Katonai Orvosi Központban múlt kedden, ahol egy sor vizsgálaton esett át az éves orvosi vizsgálat részeként.
Az elnök orvosa, a tengerészeti kapitány Sean Barbabella egy pénteken kiadott memorandumban azt írta, hogy Trump „kiváló egészségben van, erős szív-, tüdő-, neurológiai és általános fizikai funkciót mutatva”. Barbabella Trump szív-egészségének leírásában említi a koszorúér CT angiográfia eredményeit, amelyet általában a szív artériáinak szűkületének vagy elzáródásának ellenőrzésére végeznek; egy echokardiogramot, amely hanghullámokkal képet készít a szívről; és egy mesterséges intelligencia által továbbfejlesztett elektrokardiogram elemzést.
Hozzátette, az elnök korát meghazudtoló egészségi állapotban van – Trump idén június 14-én lesz 80 éves. Barbabella szerint ebből 14 évet is letagadhatna a mesterséges intelligencia alapú elemzés szerint.
A Wall Street Journal és számos orvos azonban elégedetlen. Szerintük a Fehér Ház memoranduma nem tartalmazta azokat a kulcsfontosságú információkat, amelyeket az ilyen tesztek általában szolgáltatnak, és amelyek bizonyítékot adnának Barbabella megállapítására.
Legjobban az elnök szívének állapota iránt érdeklődnek. Dr. William Shutze, texasi érsebész szerint több adatot kellett volna megosztani az elnök nyaki ultrahangjával kapcsolatban. Más orvosok az elnök kalcium értékeit, valamint azt szeretnék látni, hogy mennyi plakk van az artériákban – kiemelik, hogy valamennyi plakk az egészséges szervezetű embereknél is lerakódik az artériákban –, valamint az artériák esetleges szűkületére vonatkozó eredményeket is nyilvánosságra kellene hoznia a Fehér Háznak, szerintük.
A Wall Street Journal azt is kiemelte, hogy az Egyesült Államokban napjainkban egyre nagyobb figyelem hárul az elnökök egészségi állapotára, tekintve, hogy az utóbbi években különösen idős elnökök kerültek a Fehér Házba.
Trump hamarosan lesz 80 éves, Joe Biden pedig 82 éves volt, amikor elhagyta a hivatalt.
„Donald Trump elnök több részletes információt tett közzé az egészségéről, mint bármely más elnök a történelemben – megmutatva, hogy kiváló egészségben van” – mondta Steven Cheung, a Fehér Ház kommunikációs igazgatója egy írásos nyilatkozatban. Cheung továbbá kritizálta az orvosokat, hogy spekulációkat terjesztenek az elnök egészségi állapotával kapcsolatban.
A Fehér Ház nyilatkozata szerint a pénteken kiadott memorandum célja az volt, hogy az egészségügyi vizsgálat általános megállapításait mutassa be. Hozzátették: az, hogy nincs semmilyen különös dolog, amit meg kellene osztani, éppen azt mutatja, hogy az elnöknél nem találtak semmilyen rendellenességet.
