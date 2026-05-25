Bezuhant az olaj ára: békemegállapodás jöhet Iránnal

Sorsdöntő hónapok jönnek a német politikában.
A piacok különösen a Hormuzi-szoros helyzete miatt figyelnek.
Meredeken estek hétfőn az olajárak annak hírére, hogy közel lehet egy amerikai–iráni megállapodás, amely lezárhatja a közel-keleti konfliktust – számolt be a BBC. A Brent típusú kőolaj ára 5,5 százalékkal, 97,90 dollárra csökkent hordónként.
Marco Rubio szerint „komoly ajánlat van az asztalon”, és akár már hétfőn megszülethet az egyezség. Donald Trump úgy fogalmazott: a tárgyalások
jól haladnak”, ugyanakkor hozzátette, vagy nagy megállapodás születik, vagy semmilyen.
A piacok különösen a Hormuzi-szoros helyzete miatt figyelnek. Az útvonalon normál esetben a világ olaj- és LNG-szállításának jelentős része halad át, azonban a konfliktus kezdete óta gyakorlatilag lezárták.
Bár Teherán szerint több kérdésben előrelépés történt, az iráni külügy hangsúlyozta: még nincs küszöbön a végső megállapodás. A befektetők ugyanakkor már most az olajkínálat bővülésére és a feszültségek enyhülésére számítanak.
