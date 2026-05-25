olaj bbc marco rubio donald trump

Bezuhant az olaj ára: békemegállapodás jöhet Iránnal

2026. május 25. 15:52

A piacok különösen a Hormuzi-szoros helyzete miatt figyelnek.

Meredeken estek hétfőn az olajárak annak hírére, hogy közel lehet egy amerikai–iráni megállapodás, amely lezárhatja a közel-keleti konfliktust – számolt be a BBC. A Brent típusú kőolaj ára 5,5 százalékkal, 97,90 dollárra csökkent hordónként.

Marco Rubio szerint „komoly ajánlat van az asztalon”, és akár már hétfőn megszülethet az egyezség. Donald Trump úgy fogalmazott: a tárgyalások 

jól haladnak”, ugyanakkor hozzátette, vagy nagy megállapodás születik, vagy semmilyen.

A piacok különösen a Hormuzi-szoros helyzete miatt figyelnek. Az útvonalon normál esetben a világ olaj- és LNG-szállításának jelentős része halad át, azonban a konfliktus kezdete óta gyakorlatilag lezárták.

Bár Teherán szerint több kérdésben előrelépés történt, az iráni külügy hangsúlyozta: még nincs küszöbön a végső megállapodás. A befektetők ugyanakkor már most az olajkínálat bővülésére és a feszültségek enyhülésére számítanak.

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
egonsamu-2
2026. május 25. 17:16
Hurrá, jön a 480 forintos benzin....
tikkadt-szocske
2026. május 25. 16:11
Már csak arra kellene ügyelni, itt a suicide - EU - ban, hogy nehogy valamilyen uránnal dúsított iráni kőolajmolekula átcsússzon a Hormuzi szoroson, az pont olyan életveszélyes volna, mint az orosz, vagy mégsem, nem is tudom, elvégre Irán is terrorállam, megmondta Donáld, ezért olyan határozatlan vagyok...Vagy mégsem ...?
masikhozzaszolo
•••
2026. május 25. 15:59 Szerkesztve
Minden szagértő megmondta, hogy akár mindenhol háború utáni béke, akár Hormuzi tág vagy szoros az olaj-energiaárak nem fognak lejjebb menni, mert nekilódul mindenki és betárazni akar, addig, amíg jó drága minden ilyesmi. Úgyhogy ez egy nagy kamu! Nem beszélve arról ami az én véleményem, hogy ha ki van szorítva az orosz energia, akkor már csak jó drágán kell az amerikai érdek miatt ilyesmit eladni!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!