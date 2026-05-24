Újabb merényletkísérlet a Fehér Háznál, a merénylő húzta a rövidebbet

Egyelőre nem tudni, hogy a tűzpárbajban megsebesült civilt a támadó fegyveréből vagy a hatóságok fegyveréből származó lövedék találta-e el.

A Titkos Szolgálat szóvivője szerint a férfi a táskájából vette elő a fegyvert, majd a Fehér Ház, illetve az ellenőrző pontnál szolgálatot teljesítő ügynökök felé lőtt.

Steve Cheung fehér házi szóvivő közölte, hogy az incidens idején, helyi idő szerint este 6 óra körül Donald Trump elnök a hivatalában dolgozott, és munkáját nem függesztette fel.