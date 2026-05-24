fehér ház new york titkos szolgálat donald trump

Újabb merényletkísérlet a Fehér Háznál, a merénylő húzta a rövidebbet

2026. május 24. 06:48

Tüzet nyitott, majd a tűzpárbajban életét vesztette.

2026. május 24. 06:48
Tüzet nyitott egy 21 éves marylandi férfi szombaton a Fehér Ház közelében. A támadó a Titkos Szolgálat ügynökeivel kialakult tűzpárbajban életét vesztette.

A lövések egy közelben tartózkodó civilt is eltaláltak, állapotáról egyelőre nem közöltek részleteket.

A hatóságok a támadót Nasire Bestként azonosították. Közlésük szerint a férfi korábban már a hatóságok látókörébe került: 

összetűzésbe keveredett a Titkos Szolgálattal, és mentális problémákkal küzdött. Rendőrségi adatok szerint 2025 nyarán kétszer is előállították hivatalos személy elleni fenyegetés, valamint lezárt területre történő illetéktelen belépés miatt.

A támadót kórházba szállították, ott azonban már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

Az előzetes vizsgálat szerint a férfi három lövést adott le a Fehér Ház előtt, egy biztonsági ellenőrző pontnál. A támadásra a hivatalos személyek védelmét ellátó Titkos Szolgálat ügynökei viszonozták a tüzet.

Egyelőre nem tudni, hogy a tűzpárbajban megsebesült civilt a támadó fegyveréből vagy a hatóságok fegyveréből származó lövedék találta-e el.

A Titkos Szolgálat szóvivője szerint a férfi a táskájából vette elő a fegyvert, majd a Fehér Ház, illetve az ellenőrző pontnál szolgálatot teljesítő ügynökök felé lőtt.

Steve Cheung fehér házi szóvivő közölte, hogy az incidens idején, helyi idő szerint este 6 óra körül Donald Trump elnök a hivatalában dolgozott, és munkáját nem függesztette fel.

Az amerikai politika több szereplője elítélte a támadást.

Kathy Hochul, New York állam demokrata kormányzója közleményében azt írta, hogy a politikai erőszaknak nincs helye Amerikában. Egyúttal méltatta a Titkos Szolgálat gyors beavatkozását, amely szerinte megakadályozta, hogy a veszélyes helyzet tovább súlyosbodjon.

Mike Johnson, a képviselőház republikánus elnöke szintén köszönetet mondott a Titkos Szolgálatnak. Mint fogalmazott, az ügynökei saját biztonságukat kockáztatva látják el szolgálatukat.

auditorium
2026. május 24. 08:06
Próbálkoznak demokratikusan eltenni láb alól, akit nehéz lenne választással lecserélni.
egyszeri
2026. május 24. 08:02
Nyugi tiszások! Pöti nincs a célkeresztben! Őt majd az önimádat meg a drog küldi padlóra!
europész
2026. május 24. 07:44
A fél usa mentális betegséggel kűzd. Magyarország tiszás fele is mentális betegséggel kűzd.Szívesen fegyvert rántanának a fideszesekre csak dörrenés iszonyuk van szerencsére.Max a fapuskához értenek.
Magyarorszag-elveszett
2026. május 24. 07:36
Minden fegyveres támadó mentális állapottal küzd? Ez már nekem felettébb gyanús.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!