Újabb merényletkísérlet a Fehér Háznál, a merénylő húzta a rövidebbet

Tüzet nyitott egy 21 éves marylandi férfi szombaton a Fehér Ház közelében. A támadó a Titkos Szolgálat ügynökeivel kialakult tűzpárbajban életét vesztette.
A lövések egy közelben tartózkodó civilt is eltaláltak, állapotáról egyelőre nem közöltek részleteket.
A hatóságok a támadót Nasire Bestként azonosították. Közlésük szerint a férfi korábban már a hatóságok látókörébe került:
összetűzésbe keveredett a Titkos Szolgálattal, és mentális problémákkal küzdött. Rendőrségi adatok szerint 2025 nyarán kétszer is előállították hivatalos személy elleni fenyegetés, valamint lezárt területre történő illetéktelen belépés miatt.
A támadót kórházba szállították, ott azonban már csak a halál beálltát tudták megállapítani.
Az előzetes vizsgálat szerint a férfi három lövést adott le a Fehér Ház előtt, egy biztonsági ellenőrző pontnál. A támadásra a hivatalos személyek védelmét ellátó Titkos Szolgálat ügynökei viszonozták a tüzet.
Egyelőre nem tudni, hogy a tűzpárbajban megsebesült civilt a támadó fegyveréből vagy a hatóságok fegyveréből származó lövedék találta-e el.
A Titkos Szolgálat szóvivője szerint a férfi a táskájából vette elő a fegyvert, majd a Fehér Ház, illetve az ellenőrző pontnál szolgálatot teljesítő ügynökök felé lőtt.
Steve Cheung fehér házi szóvivő közölte, hogy az incidens idején, helyi idő szerint este 6 óra körül Donald Trump elnök a hivatalában dolgozott, és munkáját nem függesztette fel.
Az amerikai politika több szereplője elítélte a támadást.
Kathy Hochul, New York állam demokrata kormányzója közleményében azt írta, hogy a politikai erőszaknak nincs helye Amerikában. Egyúttal méltatta a Titkos Szolgálat gyors beavatkozását, amely szerinte megakadályozta, hogy a veszélyes helyzet tovább súlyosbodjon.
Mike Johnson, a képviselőház republikánus elnöke szintén köszönetet mondott a Titkos Szolgálatnak. Mint fogalmazott, az ügynökei saját biztonságukat kockáztatva látják el szolgálatukat.
