Ft
Ft
31°C
18°C
Ft
Ft
31°C
18°C
06. 09.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
truth social irán helikopter egyesült államok donald trump

Trump Iránt vádolja az amerikai helikopter lelövésével, válaszlépést ígér

2026. június 09. 20:32

A pilótákat sikeresen kimentették.

2026. június 09. 20:32
null

A New York Times hétfő késő esti beszámolója szerint az amerikai hadsereg egyik Apache harci helikoptere lezuhant a Hormuzi-szoros közelében. A fedélzeten tartózkodó két pilótát sikeresen kimentették.

Donald Trump a Truth Social közösségi oldalon azt írta, hogy a kedden hajnalban lezuhant helikoptert irániak lőtték le.

Az elnök közölte:

az Egyesült Államoknak, szükségből, de válaszolnia kell erre a támadásra”.

Trump ugyanakkor nem részletezte, pontosan milyen válaszlépéseket tart elképzelhetőnek. A bejegyzésben azt is megerősítette, hogy a helikopter mindkét pilótája épségben megmenekült.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: ANGELA WEISS / AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tikkadt-szocske
2026. június 09. 20:37
"A pilótákat sikeresen kimentették." Csak kapkodjuk a fejünket az USA légi fölénye láttán. Donáld megmondta, hogy ez lesz.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!