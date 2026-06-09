Trump Iránt vádolja az amerikai helikopter lelövésével, válaszlépést ígér

A New York Times hétfő késő esti beszámolója szerint az amerikai hadsereg egyik Apache harci helikoptere lezuhant a Hormuzi-szoros közelében. A fedélzeten tartózkodó két pilótát sikeresen kimentették.

Donald Trump a Truth Social közösségi oldalon azt írta, hogy a kedden hajnalban lezuhant helikoptert irániak lőtték le.