Trump Iránt vádolja az amerikai helikopter lelövésével, válaszlépést ígér

Donald Trump önmérsékletet kér Izraeltől – iráni rakéták ide, vagy oda
„Amennyiben Bibi válaszcsapást indít, akkor ugyanaz folytatódik majd, mint az elmúlt 47 évben, illetve az elmúlt 3000 évben” – jegyezte meg Trump.
A pilótákat sikeresen kimentették.
A New York Times hétfő késő esti beszámolója szerint az amerikai hadsereg egyik Apache harci helikoptere lezuhant a Hormuzi-szoros közelében. A fedélzeten tartózkodó két pilótát sikeresen kimentették.
Donald Trump a Truth Social közösségi oldalon azt írta, hogy a kedden hajnalban lezuhant helikoptert irániak lőtték le.
Az elnök közölte:
az Egyesült Államoknak, szükségből, de válaszolnia kell erre a támadásra”.
Trump ugyanakkor nem részletezte, pontosan milyen válaszlépéseket tart elképzelhetőnek. A bejegyzésben azt is megerősítette, hogy a helikopter mindkét pilótája épségben megmenekült.
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„Amennyiben Bibi válaszcsapást indít, akkor ugyanaz folytatódik majd, mint az elmúlt 47 évben, illetve az elmúlt 3000 évben” – jegyezte meg Trump.
Nyitókép: ANGELA WEISS / AFP