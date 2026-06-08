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benjámin netanjahu irán egyesült államok donald trump izrael

Donald Trump önmérsékletet kér Izraeltől – iráni rakéták ide, vagy oda

2026. június 08. 05:51

„Amennyiben Bibi válaszcsapást indít, akkor ugyanaz folytatódik majd, mint az elmúlt 47 évben, illetve az elmúlt 3000 évben” – jegyezte meg Trump.

2026. június 08. 05:51
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Önmérsékletet kért Izraeltől Donald Trump amerikai elnök az iráni rakétatámadásra adott választ illetően vasárnap.

Az elnök az Axios-nak adott nyilatkozatában reményét fejezte ki, hogy Izrael nem folyamodik megtorláshoz, és

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 azzal érvelt, hogy az iráni katonai akciónak nem voltak sérültjei. 

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökre utalva úgy fogalmazott, hogy „amennyiben Bibi válaszcsapást indít, akkor ugyanaz folytatódik majd, mint az elmúlt 47 évben, illetve az elmúlt 3000 évben”.

Azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államok közel van a megállapodáshoz Iránnal, és hozzátette:

 „nem akarom, hogy szétrobbanjon amiatt, ami most történik”.

Donald Trump azt is közölte, hogy kérését az önmérsékletre telefonon fogja átadni az izraeli kormányfőnek, és kijelentette, hogy 

„Izrael végrehajtotta a saját csapását, Irán végrehajtotta a saját csapását, nincs szükségünk egy újabbra”.

Az amerikai elnök a Fox News hírtelevíziónak vasárnap adott nyilatkozatában szintén azt hangoztatta, hogy az izraeli légicsapás „nem segített” a békefolyamatban, és úgy fogalmazott, hogy a megállapodást már akár hétfőn, kedden, vagy szerdán aláírhatták volna az Egyesült Államok és Irán között, ha a katonai csapásváltás nem következik be.

Az amerikai elnök az NBC televíziónak adott, korábban felvett és vasárnap sugárzott interjúban arról beszélt, hogy az Iránnal zajló békeegyeztetésekbe valamilyen formában bekapcsolódik Modzstaba Hamenei, Irán legfelső vezetője, akit Donald Trump ésszerűbbnek nevezett elődjénél, apjánál, Ali Hamenei ajatollahnál. Egyben 

úgy fogalmazott az iráni vezetőről, hogy van benne „bizonyos bátorság” is, 

mert súlyos sebesülése ellenére részt vesz az egyeztetési folyamatban.

Az elnök az Irán elleni szélesebb amerikai katonai műveletek újraindításával kapcsolatban azt mondta, hogy amennyiben egy esetleges következő iráni támadásnak amerikai áldozata lenne, akkor megfontolná, hogy parancsot adjon.

Egyben közölte, hogy a közel-keleti térségben, 

Irán közvetlen környezetében állomásozó 50 ezres amerikai katonaság létszámának csökkentését csak azt követően fontolja meg, hogy lezárul a konfliktus.

Donald Trump az NBC-nek adott interjúját 40 perc után félbeszakította, miután az amerikai elnökválasztási szavazatszámlálás módszerei miatt vitába keveredett az őt kérdező műsorvezetővel.

Az Irán részéről Izrael ellen indított vasárnapi rakétatámadás nyomán az Egyesült Államok külügyminisztériuma 

arra szólította fel izraeli nagykövetségének alkalmazottait, hogy családtagjaikkal keressenek menedéket,

 és álljanak készenlétben, hogy egy nagyobb védelmet nyújtó óvóhelyre menjenek.

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(MTI)

Fotó: MTI/EPA pool/Shawn Thew

Összesen 2 komment

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gyzoltan-2
2026. június 08. 08:35
„Amennyiben Bibi válaszcsapást indít, akkor ugyanaz folytatódik majd, mint az elmúlt 47 évben, illetve az elmúlt 3000 évben” – jegyezte meg Trump. Becsülendő, helytálló kijelentés Trumptól! -lehetséges, hogy valamennyire törekszik a valóságra... Viszont az ezer-évek valósága, a győztes ezer-évek valósága, akár Trumpot is megérintheti, megérinti... -ami viszont nem igazán segít az USA kiszolgáltatott szervilis helyzetén...
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bakafant-28
2026. június 08. 07:19
Oh,szegény zsidók,már megint ők az "áldozati bárányok"...Miután több tucatszor bombázták Iránt,vezetőket,tudósokat,politikusokat gyilkoltak meg terrorista-módszerekkel,Irán válaszolni merészelt....,Tipikus,"úgy kezdődött,hogy visszaütött" helyzet.A zsidó pofátlanságnak nincs határa..
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