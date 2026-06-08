Donald Trump önmérsékletet kér Izraeltől – iráni rakéták ide, vagy oda

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökre utalva úgy fogalmazott, hogy „amennyiben Bibi válaszcsapást indít, akkor ugyanaz folytatódik majd, mint az elmúlt 47 évben, illetve az elmúlt 3000 évben”.

Azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államok közel van a megállapodáshoz Iránnal, és hozzátette: