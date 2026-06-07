Irán ballisztikus rakétákkal támadta a zsidó államot a bejrúti légicsapást követően

Izrael ismét Bejrútot támadta – máris veszélyben az Amerika által összekalapált tűzszünet?
Alig egy héttel a fegyvernyugvás után ismét izraeli légicsapás érte Libanon fővárosát.
A perzsa állam az áprilisi tűzszünet óta először indított közvetlen rakétatámadást Izrael ellen.
Az iráni hadsereg vasárnap este rakétákat lőtt ki Izraelre, válaszul arra a bejrúti légicsapásra, amelyet az izraeli hadsereg hajtott végre a Hezbollah egyik fellegvárának számító Dahieh negyed ellen – számolt be róla az Euronews.
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Alig egy héttel a fegyvernyugvás után ismét izraeli légicsapás érte Libanon fővárosát.
Az izraeli hadsereg közlése szerint az ország több térségében megszólaltak a légvédelmi szirénák, miután azonosították az Iránból érkező rakétákat. A légvédelmi rendszerek működésbe léptek, és az első jelentések szerint valamennyi lövedéket sikerült semlegesíteni.
A támadás azért különösen jelentős, mert ez volt az első közvetlen iráni rakétacsapás Izrael ellen az április 8-án életbe lépett tűzszünet óta.
A vasárnapi akció előzménye, hogy Izrael néhány órával korábban légicsapást mért Bejrút déli külvárosára. Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a támadásban két ember életét vesztette, és több mint húszan megsérültek, köztük nők és gyermekek is.
Az iráni vezetés ezt követően nyíltan figyelmeztette Izraelt:
határozott és fájdalmas válaszcsapásra” számíthatnak.
Az iráni állami televízió szerint Mojtaba Hamenei legfelsőbb vezető jóváhagyta a válaszlépést, az Iráni Forradalmi Gárda pedig jelezte: készen áll a katonai akcióra.
Az iráni hadsereg egyik parancsnoka úgy fogalmazott, hogy
Izrael „minden vörös vonalat átlépett” a bejrúti támadással és a dél-libanoni hadműveletek kiterjesztésével.
Az iráni Tasnim hírügynökség által idézett katonai közlemény szerint Izraelnek fel kell hagynia a dél-libanoni és bejrúti műveletekkel, ellenkező esetben
még „súlyosabb és fájdalmasabb csapások” következhetnek.
A rakétatámadás egyelőre nem okozott sérüléseket vagy anyagi károkat, ugyanakkor újabb szintre emelte a feszültséget a térségben.
A fejlemények azt jelzik, hogy az amerikai közvetítéssel létrejött izraeli–libanoni tűzszünet rendkívül törékeny, miközben egyre nagyobb a veszélye annak, hogy a konfliktus újabb, közvetlen izraeli–iráni összecsapássá szélesedik.
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Az egyezség a Hezbollah által véghezvitt támadások teljes beszüntetésétől függ.
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Fotó: X