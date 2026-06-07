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iráni háború légicsapás Libanon tűzszünet Irán Izrael Bejrút Egyesült Államok rakétatámadás

Irán ballisztikus rakétákkal támadta a zsidó államot a bejrúti légicsapást követően

2026. június 07. 22:46

A perzsa állam az áprilisi tűzszünet óta először indított közvetlen rakétatámadást Izrael ellen.

2026. június 07. 22:46
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Az iráni hadsereg vasárnap este rakétákat lőtt ki Izraelre, válaszul arra a bejrúti légicsapásra, amelyet az izraeli hadsereg hajtott végre a Hezbollah egyik fellegvárának számító Dahieh negyed ellen – számolt be róla az Euronews.

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Az izraeli hadsereg közlése szerint az ország több térségében megszólaltak a légvédelmi szirénák, miután azonosították az Iránból érkező rakétákat. A légvédelmi rendszerek működésbe léptek, és az első jelentések szerint valamennyi lövedéket sikerült semlegesíteni.

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A támadás azért különösen jelentős, mert ez volt az első közvetlen iráni rakétacsapás Izrael ellen az április 8-án életbe lépett tűzszünet óta.

Teherán korábban már figyelmeztetett

A vasárnapi akció előzménye, hogy Izrael néhány órával korábban légicsapást mért Bejrút déli külvárosára. Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a támadásban két ember életét vesztette, és több mint húszan megsérültek, köztük nők és gyermekek is.

Az iráni vezetés ezt követően nyíltan figyelmeztette Izraelt:

határozott és fájdalmas válaszcsapásra” számíthatnak.

Az iráni állami televízió szerint Mojtaba Hamenei legfelsőbb vezető jóváhagyta a válaszlépést, az Iráni Forradalmi Gárda pedig jelezte: készen áll a katonai akcióra.

Az iráni hadsereg egyik parancsnoka úgy fogalmazott, hogy

Izrael „minden vörös vonalat átlépett” a bejrúti támadással és a dél-libanoni hadműveletek kiterjesztésével.

További csapásokkal fenyegetőznek

Az iráni Tasnim hírügynökség által idézett katonai közlemény szerint Izraelnek fel kell hagynia a dél-libanoni és bejrúti műveletekkel, ellenkező esetben

még „súlyosabb és fájdalmasabb csapások” következhetnek.

A rakétatámadás egyelőre nem okozott sérüléseket vagy anyagi károkat, ugyanakkor újabb szintre emelte a feszültséget a térségben.

A fejlemények azt jelzik, hogy az amerikai közvetítéssel létrejött izraeli–libanoni tűzszünet rendkívül törékeny, miközben egyre nagyobb a veszélye annak, hogy a konfliktus újabb, közvetlen izraeli–iráni összecsapássá szélesedik.

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Fotó: X

 

Összesen 1 komment

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NokiNokedli
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2026. június 07. 23:01 Szerkesztve
Talán azt kéne csinálni a zsiodókkal, mint amit ők tesznek, - csak és kizárólag viszonossági alapon: kinézni a legnagyobb tel-avivi és jeruzsálemi tömbházat, bekopogtatni egy kicsi rakétával, majd utána küldeni egy bazi nagyot. A további zsidó támadásik után kettőt, majd négyet. Majd bízni kormányváltásban.
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