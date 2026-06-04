Tűzszüneti megállapodást kötött Izrael és Libanon

„Te kib*szott őrült” – Trump példátlan hangnemben osztotta ki Netanjahut
„Mindenki utál téged. Mindenki utálja Izraelt.”
Az egyezség a Hezbollah által véghezvitt támadások teljes beszüntetésétől függ.
Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma bejelentette, hogy Izrael és Libanon megállapodott a tűzszünet megújításáról, valamint Libanon területén belül több kísérleti biztonsági övezet létrehozásáról, amelyekből a Hezbollah fegyvereseit is kitiltanák – írja a BBC.
Az egyezség a Hezbollah által véghezvitt támadások teljes beszüntetésétől függ, és előírja a csoport fegyvere erőinek evakuálását az Izrael által ellenőrzött dél-libanoni területről.
Az Egyesült Államok is közreműködik azoknak a kísérleti zónáknak a fenntartásában, ahol a Libanoni Fegyveres Erők veszik át a terület kizárólagos irányítását, minden nem állami szereplőt kizárva.
Donald Trump amerikai elnök a bejelentéskor megerősítette, hogy a megegyezést egy feszült telefonbeszélgetés előzte meg közte és Benjamin Netanjahu között, és jelezte, hogy különválasztaná az amerikai-iráni tárgyalásokat a libanoni konfliktustól.
Izrael és Libanon képviselői legközelebb június 22-én találkoznak az átfogó megállapodás elérése érdekében.
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„Mindenki utál téged. Mindenki utálja Izraelt.”
Nyitókép: Oliver Contreras / AFP
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