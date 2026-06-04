Tűzszüneti megállapodást kötött Izrael és Libanon

Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma bejelentette, hogy Izrael és Libanon megállapodott a tűzszünet megújításáról, valamint Libanon területén belül több kísérleti biztonsági övezet létrehozásáról, amelyekből a Hezbollah fegyvereseit is kitiltanák – írja a BBC.

Az egyezség a Hezbollah által véghezvitt támadások teljes beszüntetésétől függ, és előírja a csoport fegyvere erőinek evakuálását az Izrael által ellenőrzött dél-libanoni területről.