Ft
Ft
28°C
14°C
Ft
Ft
28°C
14°C
06. 04.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 04.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
hezbollah megállapodás libanon tűzszünet egyesült államok izrael

Tűzszüneti megállapodást kötött Izrael és Libanon

2026. június 04. 10:11

Az egyezség a Hezbollah által véghezvitt támadások teljes beszüntetésétől függ.

2026. június 04. 10:11
null

Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma bejelentette, hogy Izrael és Libanon megállapodott a tűzszünet megújításáról, valamint Libanon területén belül több kísérleti biztonsági övezet létrehozásáról, amelyekből a Hezbollah fegyvereseit is kitiltanák – írja a BBC.

Az egyezség a Hezbollah által véghezvitt támadások teljes beszüntetésétől függ, és előírja a csoport fegyvere erőinek evakuálását az Izrael által ellenőrzött dél-libanoni területről.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Az Egyesült Államok is közreműködik azoknak a kísérleti zónáknak a fenntartásában, ahol a Libanoni Fegyveres Erők veszik át a terület kizárólagos irányítását, minden nem állami szereplőt kizárva.

Donald Trump amerikai elnök a bejelentéskor megerősítette, hogy a megegyezést egy feszült telefonbeszélgetés előzte meg közte és Benjamin Netanjahu között, és jelezte, hogy különválasztaná az amerikai-iráni tárgyalásokat a libanoni konfliktustól.

Izrael és Libanon képviselői legközelebb június 22-én találkoznak az átfogó megállapodás elérése érdekében.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Oliver Contreras / AFP

***

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Agricola
2026. június 04. 10:49
Izrael és Libanon megállapodott a tűzszünet megújításáról, valamint Libanon területén belül több kísérleti biztonsági övezet létrehozásáról, amelyekből a Hezbollah fegyvereseit is kitiltanák – írja a BBC. Yoda mester híres gondolatát idézted A Birodalom visszavágból: Tedd vagy ne tedd,de ne próbáld!
Válasz erre
0
0
gyzoltan-2
2026. június 04. 10:38
"Az egyezség a Hezbollah által véghezvitt támadások teljes beszüntetésétől függ." Mindig akad a Hezbollah állományában annyi izraeli ügynök, ki izraeli parancsra megszegi az egyezséget, a tűzszünetet... -és akkor jön a vállvonogatás: az oroszok nem győzhetnek, az oroszokkal nem lehet tárgyalni, az oroszok csak az erőből, értenek, sablon megnyilvánulás! Egyébként is megdöbbentő lenne, ha a Hezbollah vezetésében ne Izraelnek lenne döntő szava..! Ne felejtsük; "Ahmadinezsád: az iráni legfőbb Moszad-vadász titokban Moszad-ügynök volt"
Válasz erre
1
0
Dixtroy
•••
2026. június 04. 10:30 Szerkesztve
libanon (pulykaoui) kacsagon pentagon oktogon
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!