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légicsapás Libanon tűzszünet Benjamin Netanjahu Irán Izrael Bejrút Egyesült Államok

Izrael ismét Bejrútot támadta – máris veszélyben az Amerika által összekalapált tűzszünet?

2026. június 07. 21:52

Alig egy héttel a fegyvernyugvás után ismét izraeli légicsapás érte Libanon fővárosát.

2026. június 07. 21:52
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Az izraeli légierő június 7-én újabb légicsapást mért a libanoni főváros déli részén található Dahieh negyedre, amely a Hezbollah egyik legfontosabb bázisának számít – számolt be róla a BBC. A támadásban a libanoni egészségügyi minisztérium szerint két ember életét vesztette, legalább húszan pedig megsérültek, köztük nők és gyermekek is.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök közölte, hogy az akcióra azután került sor, hogy a Hezbollah rakétákat lőtt ki izraeli területre. A síita terrorszervezet később elismerte, hogy izraeli katonai állásokat vett célba, ám a szélsőségesek szerint azért, mert előbb Izrael sértette meg a tűzszünetet.

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Lakóházakat ért találat

A brit csatorna beszámolója szerint két lakóépületet ért találat. A robbanások több emeletet megrongáltak, az utcákat törmelék borította el. A közösségi médiában terjedő felvételeken látható, amint civilek próbálják menteni a sebesülteket.

Az izraeli hadsereg arab nyelvű szóvivője azt állította, hogy a célpontok

  • a Hezbollah „terrorista infrastruktúrájához” tartoztak,
  • és arra utalt, hogy további csapások is következhetnek.

Repedezik a törékeny megállapodás

A mostani támadás különösen érzékeny időpontban történt. Az Egyesült Államok mindössze néhány nappal korábban, június 4-én hozott tető alá egy újabb tűzszüneti megállapodást Izrael és Libanon között.

Washington azért próbálta visszafogni az izraeli műveleteket Bejrút térségében, mert attól tart, hogy a párhuzamos közel-keleti konfliktus alááshatja az Iránnal kapcsolatos szélesebb körű diplomáciai erőfeszítéseket. Donald Trump amerikai elnök korábban még arról beszélt, hogy

nem lesznek csapatok Bejrútban”, miután egyeztetett Netanjahuval.

A mostani légicsapás azonban ismét megkérdőjelezte a megállapodás tartósságát.

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Irán máris reagált

A Hezbollah egyik legfontosabb támogatója, Irán élesen elítélte az izraeli akciót. Ebrahim Rezaie, az iráni parlament külügyi és nemzetbiztonsági bizottságának szóvivője

határozott és fájdalmas válaszcsapást” helyezett kilátásba.

Csak papíron létezik a megállapodás?

Bár korábban, április 17-én már hivatalosan életbe lépett egy tűzszüneti megállapodás, azt mindkét fél rendszeresen megsérti. A vasárnapi akció már a harmadik izraeli csapás volt Bejrút ellen a fegyvernyugvás kihirdetése óta.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Nabih Berri, a libanoni parlament elnöke a héten „csapdának” nevezte az amerikai közvetítéssel létrejött megállapodást, mivel az nem rendelkezik az izraeli csapatok kivonásáról a megszállt dél-libanoni területekről.

A Hezbollah vezetője, Naim Kászem pedig kijelentette: szervezetének lefegyverzése az ellenség céljainak teljesítését jelentené, ezért erre nem hajlandók. A nyilatkozatok alapján egyelőre kevés esély mutatkozik a konfliktus tartós rendezésére.

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Fotó: X

 

Összesen 3 komment

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Gubbio
•••
2026. június 07. 22:38 Szerkesztve
Izrael falánksága végtelen - amíg ott áll mögöttük a Holokauszt-narratíva. Még Trumpot is a zsebükben tartják. Jól behúzták a háborújukkal a csőbe. Ha nem engedelmeskedik Trump (az iráni háború folytatásával), az Trump bukásához vezet. Elteszik politikailag láb alól, ahogy nálunk - védelmük iránti hálából - eltakarították Orbánt is.
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0
alenka
2026. június 07. 22:16
Irán válasza elindult pár perce: ballisztikus rakétákkal támadja Észak - Izraelt, Haifa melletti Ramat David légibázist is. Újra bumm, bumm, Tel Aviv.
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0
1
Orange79
2026. június 07. 22:07
Zseniális ötlet volt Izraelt erőszakkal létrehozni a közel-keleten. Sikerült kreálni egy újabb Balkánt csak rosszabb kivitelben. Egy 10 milliós állam eleve nem lehetne nukleáris fegyverek és egy mesterségesen felpumpált haderő birtokában saját erőből.
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