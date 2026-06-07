Izrael ismét Bejrútot támadta – máris veszélyben az Amerika által összekalapált tűzszünet?

Tűzszüneti megállapodást kötött Izrael és Libanon
Az egyezség a Hezbollah által véghezvitt támadások teljes beszüntetésétől függ.
Alig egy héttel a fegyvernyugvás után ismét izraeli légicsapás érte Libanon fővárosát.
Az izraeli légierő június 7-én újabb légicsapást mért a libanoni főváros déli részén található Dahieh negyedre, amely a Hezbollah egyik legfontosabb bázisának számít – számolt be róla a BBC. A támadásban a libanoni egészségügyi minisztérium szerint két ember életét vesztette, legalább húszan pedig megsérültek, köztük nők és gyermekek is.
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök közölte, hogy az akcióra azután került sor, hogy a Hezbollah rakétákat lőtt ki izraeli területre. A síita terrorszervezet később elismerte, hogy izraeli katonai állásokat vett célba, ám a szélsőségesek szerint azért, mert előbb Izrael sértette meg a tűzszünetet.
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Az egyezség a Hezbollah által véghezvitt támadások teljes beszüntetésétől függ.
A brit csatorna beszámolója szerint két lakóépületet ért találat. A robbanások több emeletet megrongáltak, az utcákat törmelék borította el. A közösségi médiában terjedő felvételeken látható, amint civilek próbálják menteni a sebesülteket.
Az izraeli hadsereg arab nyelvű szóvivője azt állította, hogy a célpontok
A mostani támadás különösen érzékeny időpontban történt. Az Egyesült Államok mindössze néhány nappal korábban, június 4-én hozott tető alá egy újabb tűzszüneti megállapodást Izrael és Libanon között.
Washington azért próbálta visszafogni az izraeli műveleteket Bejrút térségében, mert attól tart, hogy a párhuzamos közel-keleti konfliktus alááshatja az Iránnal kapcsolatos szélesebb körű diplomáciai erőfeszítéseket. Donald Trump amerikai elnök korábban még arról beszélt, hogy
nem lesznek csapatok Bejrútban”, miután egyeztetett Netanjahuval.
A mostani légicsapás azonban ismét megkérdőjelezte a megállapodás tartósságát.
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Az amerikai elnöknek személyesen kellett közbelépnie, hogy megakadályozza, hogy veszélybe kerüljenek az amerikai–iráni tárgyalások.
A Hezbollah egyik legfontosabb támogatója, Irán élesen elítélte az izraeli akciót. Ebrahim Rezaie, az iráni parlament külügyi és nemzetbiztonsági bizottságának szóvivője
határozott és fájdalmas válaszcsapást” helyezett kilátásba.
Bár korábban, április 17-én már hivatalosan életbe lépett egy tűzszüneti megállapodás, azt mindkét fél rendszeresen megsérti. A vasárnapi akció már a harmadik izraeli csapás volt Bejrút ellen a fegyvernyugvás kihirdetése óta.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Nabih Berri, a libanoni parlament elnöke a héten „csapdának” nevezte az amerikai közvetítéssel létrejött megállapodást, mivel az nem rendelkezik az izraeli csapatok kivonásáról a megszállt dél-libanoni területekről.
A Hezbollah vezetője, Naim Kászem pedig kijelentette: szervezetének lefegyverzése az ellenség céljainak teljesítését jelentené, ezért erre nem hajlandók. A nyilatkozatok alapján egyelőre kevés esély mutatkozik a konfliktus tartós rendezésére.
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A Hezbollah libanoni síita szervezet csak a mostani hétvégén 200 lövedéket lőtt ki Izraelre.
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Fotó: X