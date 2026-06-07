Izrael ismét Bejrútot támadta – máris veszélyben az Amerika által összekalapált tűzszünet?

Az izraeli légierő június 7-én újabb légicsapást mért a libanoni főváros déli részén található Dahieh negyedre, amely a Hezbollah egyik legfontosabb bázisának számít – számolt be róla a BBC. A támadásban a libanoni egészségügyi minisztérium szerint két ember életét vesztette, legalább húszan pedig megsérültek, köztük nők és gyermekek is.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök közölte, hogy az akcióra azután került sor, hogy a Hezbollah rakétákat lőtt ki izraeli területre. A síita terrorszervezet később elismerte, hogy izraeli katonai állásokat vett célba, ám a szélsőségesek szerint azért, mert előbb Izrael sértette meg a tűzszünetet.