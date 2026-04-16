Trump szerint Izrael és Libanon néhány órán belül tíznapos tűzszünetet hirdet

Izrael és Libanon tíznapos tűzszünetben állapodott meg – jelentette be Donald Trump amerikai elnök csütörtökön az MTI beszámolója szerint, miután egyeztetett Joseph Aoun libanoni elnökkel és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel.

Diplomáciai egyeztetések után Izrael és Libanon között új fejezet nyílhat

Forrás: FADEL itani / AFP

Az amerikai elnök közösségi oldalán közölte, hogy a fegyvernyugvás washingtoni idő szerint délután 5 órakor lép életbe, ami Izraelben és Libanonban éjfélnek, magyar idő szerint pedig 23 órának felel meg. Hozzátette, a tűzszünet célja, hogy elősegítse egy későbbi békemegállapodás megkötését a két ország között.