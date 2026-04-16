Ft
Ft
20°C
10°C
Ft
Ft
20°C
10°C
04. 16.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 16.
csütörtök
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
Libanon tűzszünet Izrael Trump

Trump szerint Izrael és Libanon néhány órán belül tíznapos tűzszünetet hirdet

2026. április 16. 21:34

Újabb diplomáciai fordulat körvonalazódik a Közel-Keleten. Donald Trump szerint Izrael és Libanon tíznapos tűzszünetben állapodott meg, amely rövid időn belül életbe is léphet. A megállapodás célja egy tartós béke előkészítése lehet.

2026. április 16. 21:34
null

Izrael és Libanon tíznapos tűzszünetben állapodott meg – jelentette be Donald Trump amerikai elnök csütörtökön az MTI beszámolója szerint, miután egyeztetett Joseph Aoun libanoni elnökkel és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel.

Diplomáciai egyeztetések után Izrael és Libanon között új fejezet nyílhat
Diplomáciai egyeztetések után Izrael és Libanon között új fejezet nyílhat
Forrás: FADEL itani / AFP

Az amerikai elnök közösségi oldalán közölte, hogy a fegyvernyugvás washingtoni idő szerint délután 5 órakor lép életbe, ami Izraelben és Libanonban éjfélnek, magyar idő szerint pedig 23 órának felel meg. Hozzátette, a tűzszünet célja, hogy elősegítse egy későbbi békemegállapodás megkötését a két ország között.

Trump arról is beszámolt, hogy utasította J. D. Vance alelnököt, Marco Rubio külügyminisztert és Dan Caine vezérkari főnököt, hogy Izraellel és Libanonnal együttműködve segítsék elő a tartós béke megteremtését.

Az amerikai elnök emlékeztetett arra is, hogy kedden Washingtonban, amerikai közvetítéssel 34 év után először tartottak hivatalos megbeszélést a két ország diplomatái. A találkozón a nagykövetek mellett közvetítőként az amerikai külügyminiszter is részt vett.

Korábban csütörtökön a libanoni elnök telefonon egyeztetett Marco Rubióval, és jelezte, hogy nem hajlandó közvetlenül tárgyalni az izraeli kormányfővel. Ezt követően jelentette be Trump, hogy a felek mégis megállapodtak a tíznapos tűzszünetről.

Az izraeli haderő eközben – párhuzamosan az Irán elleni műveletekkel – hetek óta intenzív katonai akciót folytat Dél-Libanonban az Irán által támogatott Hezbollah ellen.

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!