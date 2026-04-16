Trump szerint Izrael és Libanon néhány órán belül tíznapos tűzszünetet hirdet

Mi vár a patriótákra Európában? Ez minden magyar életét befolyásolni fogja
Az Európai Unió három nagy tagországában is fontos szerepbe kerülhetnek a szuverenista erők.
Újabb diplomáciai fordulat körvonalazódik a Közel-Keleten. Donald Trump szerint Izrael és Libanon tíznapos tűzszünetben állapodott meg, amely rövid időn belül életbe is léphet. A megállapodás célja egy tartós béke előkészítése lehet.
Izrael és Libanon tíznapos tűzszünetben állapodott meg – jelentette be Donald Trump amerikai elnök csütörtökön az MTI beszámolója szerint, miután egyeztetett Joseph Aoun libanoni elnökkel és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel.
Az amerikai elnök közösségi oldalán közölte, hogy a fegyvernyugvás washingtoni idő szerint délután 5 órakor lép életbe, ami Izraelben és Libanonban éjfélnek, magyar idő szerint pedig 23 órának felel meg. Hozzátette, a tűzszünet célja, hogy elősegítse egy későbbi békemegállapodás megkötését a két ország között.
Trump arról is beszámolt, hogy utasította J. D. Vance alelnököt, Marco Rubio külügyminisztert és Dan Caine vezérkari főnököt, hogy Izraellel és Libanonnal együttműködve segítsék elő a tartós béke megteremtését.
Az amerikai elnök emlékeztetett arra is, hogy kedden Washingtonban, amerikai közvetítéssel 34 év után először tartottak hivatalos megbeszélést a két ország diplomatái. A találkozón a nagykövetek mellett közvetítőként az amerikai külügyminiszter is részt vett.
Korábban csütörtökön a libanoni elnök telefonon egyeztetett Marco Rubióval, és jelezte, hogy nem hajlandó közvetlenül tárgyalni az izraeli kormányfővel. Ezt követően jelentette be Trump, hogy a felek mégis megállapodtak a tíznapos tűzszünetről.
Az izraeli haderő eközben – párhuzamosan az Irán elleni műveletekkel – hetek óta intenzív katonai akciót folytat Dél-Libanonban az Irán által támogatott Hezbollah ellen.
Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP