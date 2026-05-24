Starmer otthon politikai túlélőharcot vív, Washingtonban viszont teljes fordulatszámon megy a bájoffenzíva

Összeomlott a brit kétpártrendszer: történelmi vereséget szenvedett a Munkáspárt és a Konzervatívok
Az angliai önkormányzati választásokon leszerepeltek a klasszikus pártok, miközben Nigel Farage jobboldali kihívója várakozáson felül teljesített.
Miközben a brit miniszterelnök otthon egyre nagyobb politikai nyomás alá kerül, Washingtonban a brit diplomácia igyekszik menteni a menthetőt. Starmer válsága miatt Christian Turner nagykövetnek Trump embereivel is új alapokra kell helyeznie a kapcsolatokat.
A brit diplomácia Washingtonban ma már leginkább nem Keir Starmerről, hanem Christian Turnerről szól. A Politico hosszú portréja szerint a brit nagykövetnek gyakorlatilag egyszerre kell kezelnie a londoni politikai káoszt, a Mandelson-botrány utóhatásait és Donald Trump környezetének teljesen új diplomáciai logikáját. Turner próbálja elérni, hogy az Egyesült Államok továbbra is komolyan vegye Londont, miközben odahaza egyre több kérdés merül fel Starmer politikai túlélésével kapcsolatban.
A lap szerint Turner nyilvánosan a tökéletes diplomata szerepét játssza. Fogadásokat rendez, társasági eseményeken mozog, kapcsolatokat épít, és a brit nagykövetséget Washington egyik fontos társasági központjává próbálja tenni. A háttérben azonban sokkal komolyabb munka zajlik. Washingtonban ugyanis mindenki azt figyeli, meddig maradhat talpon Starmer, és mi történik, ha a Munkáspárt saját emberei fordulnak szembe vele.
A brit miniszterelnök helyzetét jelentősen megrázta, hogy a Munkáspárt súlyos vereségeket szenvedett a helyhatósági választásokon. Starmer egyre komolyabb lázadással néz szembe saját pártján belül, és már Washingtonban is állandó téma lett a brit politikai bizonytalanság.
Turner többnyire technokrata nyugalommal reagál. Mivel karrierdiplomata, nem politikai kinevezett, ezért a Politico szerint rendszerint egyszerűen elmagyarázza az amerikai partnereinek, hogyan működik a brit politikai rendszer, és milyen lehetséges forgatókönyvek jöhetnek Londonban.
A washingtoni helyzetet tovább nehezíti, hogy Turner eleve egy botrányokkal terhelt időszakban érkezett a posztra. Elődjét, Peter Mandelsont Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolatai miatt folyamatos támadások érték. A Politico emlékeztetett rá, hogy újabb e-mailek kiszivárgása várható, miközben továbbra is vizsgálják azokat a vádakat is, amelyek szerint Mandelson érzékeny kormányzati információkat szivárogtathatott ki Epsteinnek. A volt nagykövet tagadja a vádakat.
A helyzetet tovább rontotta, hogy James Roscoe helyettes nagykövet váratlanul távozott. A brit külügy nem adott részletes magyarázatot, a Politico azonban arról írt, hogy az ügy összefüggésben lehet egy iráni háborús egyeztetésekkel kapcsolatos szivárogtatási vizsgálattal. Egy korábbi brit diplomata úgy fogalmazott a lapnak:
Ez az utolsó dolog, amire az Egyesült Királyságnak szüksége van.
A washingtoni diplomáciai körökben közben attól is tartanak, hogy a londoni politikai káosz béníthatja a döntéshozatalt. A Politico egyik forrása szerint problémát jelenthet, hogy a brit miniszterelnök és a külügyminiszter figyelmét teljesen leköti a belpolitikai túlélés.
A Politico szerint Turner gyorsan felismerte, hogy Washington már nem ugyanaz a város, mint húsz évvel ezelőtt, amikor korábban is szolgált ott diplomataként. A hagyományos diplomáciai csatornák egyre kevésbé számítanak, sokkal fontosabb lett, hogy ki milyen kapcsolatokat épít ki Trump környezetében.
Ennek megfelelően Turner Floridába utazott, megfordult Mar-a-Lagóban, kapcsolatokat épített a MAGA-körökkel, és egy washingtoni fogadáson még egy „America is Back” feliratú piros baseballsapkát is felmutatott, amelyet állítása szerint Donald Trumptól kapott.
A lap szerint a brit nagykövet tudatosan igyekszik kerülni még a „különleges kapcsolat” kifejezést is az amerikai–brit viszonyra. Egy forrás szerint Turner úgy véli, ez a megfogalmazás túlságosan nosztalgikus és függőséget sugalló lenne, miközben Londonnak ma már keményen meg kell dolgoznia azért, hogy Washington figyeljen rá. Turner nemcsak a republikánusokkal, hanem a demokratákkal is próbál jó kapcsolatot fenntartani. A Politico idézte John McCarthyt, Joe Biden korábbi tanácsadóját is, aki szerint:
Christian és Claire olyan humorral és bájjal rendelkeznek, amitől az egész brit dolog működik.
A brit diplomata közben igyekszik gyakorlati eredményeket is felmutatni. A Politico szerint részt vett abban a háttérmunkában, amely hozzájárult ahhoz, hogy Trump végül elengedje a skót whiskyre kivetett vámokat. Bár a kereskedelmi viták nem zárultak le teljesen, Washingtonban ezt komoly sikernek tekintik.
Turner egyik legkényesebb feladata jelenleg az iráni konfliktus körüli brit–amerikai feszültségek kezelése. Trump korábban nyilvánosan panaszkodott arra, hogy Starmer „nagyon-nagyon együttműködésre képtelen” volt, amikor London kezdetben nem adott teljes hozzáférést brit katonai támaszpontokhoz az amerikai műveletekhez.
Turner később segített enyhíteni a feszültséget. London végül megnyitotta légterét és bizonyos katonai infrastruktúráját védelmi célokra, brit repülőgépek pedig részt vesznek a Közel-Kelet feletti elfogó műveletekben is.
Turnernek ebben segít korábbi biztonságpolitikai tapasztalata is. A diplomata korábban a brit külügy politikai igazgatójaként dolgozott, és részt vett az Irán elleni ENSZ-szankciók visszaállításáról szóló tárgyalásokban. Lindsey Graham republikánus szenátor, Trump egyik közeli szövetségese a Politicónak azt mondta:
Nagyon kedvelem őt.
Graham szerint Turner pontosan érti az iráni fenyegetést, és mindkét politikai oldalon tisztelik Washingtonban.
A Politico portréjából az is kiderül, hogy a brit nagyköveti pozíció ma már részben társasági szerep is. Turner és felesége, Claire folyamatosan jelen vannak Washington elitköreiben, exkluzív rendezvényeken, fogadásokon és politikai eseményeken. A lap szerint Claire Turner különösen aktív szerepet játszik a kapcsolatépítésben. Egy forrás például arról beszélt, hogy Donald Trump Jr. egyik exkluzív partiján látták táncolni Nelly fellépése közben. Turner egyik személyes mottója állítólag az, hogy:
Ha kétséged van, menj.
A gondolat lényege, hogy a diplomatának folyamatosan emberek között kell lennie, kapcsolatokat kell építenie, és nem szabad elvesznie a bürokratikus folyamatokban. A Politico szerint azonban nem mindenki lelkesedik Turner stílusáért. Egy brit diplomata „simlis operátornak” nevezte, míg egy másik volt kollégája szerint „kaméleon”, akit nehéz kiismerni.
Nyitókép: Kin Cheung / POOL / AFP