Starmer otthon politikai túlélőharcot vív, Washingtonban viszont teljes fordulatszámon megy a bájoffenzíva

A brit diplomácia Washingtonban ma már leginkább nem Keir Starmerről, hanem Christian Turnerről szól. A Politico hosszú portréja szerint a brit nagykövetnek gyakorlatilag egyszerre kell kezelnie a londoni politikai káoszt, a Mandelson-botrány utóhatásait és Donald Trump környezetének teljesen új diplomáciai logikáját. Turner próbálja elérni, hogy az Egyesült Államok továbbra is komolyan vegye Londont, miközben odahaza egyre több kérdés merül fel Starmer politikai túlélésével kapcsolatban.

Washingtonban is egyre többet beszélnek Starmer meggyengüléséről, ezért London minden fronton próbálja stabilizálni helyzetét.

Forrás: Evan Vucci / POOL / AFP

A lap szerint Turner nyilvánosan a tökéletes diplomata szerepét játssza. Fogadásokat rendez, társasági eseményeken mozog, kapcsolatokat épít, és a brit nagykövetséget Washington egyik fontos társasági központjává próbálja tenni. A háttérben azonban sokkal komolyabb munka zajlik. Washingtonban ugyanis mindenki azt figyeli, meddig maradhat talpon Starmer, és mi történik, ha a Munkáspárt saját emberei fordulnak szembe vele.