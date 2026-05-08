Reform UK Rupert Lowe Restore Britain Munkáspárt Nagy-Britannia önkormányzati választás konzervatív párt Nigel Farage zöldek Egyesült Királyság

Összeomlott a brit kétpártrendszer: történelmi vereséget szenvedett a Munkáspárt és a Konzervatívok

2026. május 08. 22:39

Az angliai önkormányzati választásokon leszerepeltek a klasszikus pártok, miközben Nigel Farage jobboldali kihívója várakozáson felül teljesített.

Súlyos vereséget szenvedett a brit Munkáspárt az angliai önkormányzati választásokon, miközben Nigel Farage Reform UK-ja történelmi áttörést ért el – írja a BBC nyomán a Telex. A választás nemcsak a kormányzó baloldal, hanem a Konzervatív Párt számára is komoly figyelmeztetés lehet: a két hagyományos nagy párt támogatottsága egyszerre zuhant mélypontra. Ugyanakkor Farage öröme sem lehet felhőtlen: a legnagyobb potenciális riválisa is kiváló eredményt produkált.

Az angol kerületek és megyék több mint 40 százalékában rendeztek önkormányzati választásokat május 7-én, ahol több mint ötezer képviselői hely sorsáról döntöttek. A Keir Starmer miniszterelnök vezette Munkáspárt az adatok jelen állása szerint

  • az önkormányzati többségeinek felét elveszítette, miközben
  • képviselői helyeinek mintegy 60 százaléka is odalett az érintett térségekben.

Starmer elismerte, hogy pártja hibákat követett el a kampányban, ugyanakkor kijelentette:

továbbra sem tervezi a lemondását.

A választás egyértelmű nyertese Nigel Farage pártja, a Reform UK lett. A formáció korábban mindössze 78 önkormányzati képviselővel rendelkezett az érintett területeken,

most azonban több mint 1400 mandátumot hódított el.

A BBC becslése szerint, ha most parlamenti választást tartanának,

  • a Reform UK országosan 26 százalékot érne el,
  • megelőzve mind a Munkáspártot, mind a Konzervatívokat, amelyek egyaránt 17 százalékon állnának.

Őrségváltás balról

A választás másik nagy tanulsága, hogy a brit politikai rendszerben egyre nagyobb teret nyernek a rendszerkritikus és protestpártok.

Az utóbbi időben keményen építkező és nem is olyan csendben növekedő Zöldek történetük legjobb eredményét érték el 340 mandátummal, miközben Walesben és Skóciában ismét a függetlenségpárti erők szerepeltek a legerősebben. Walesben különösen látványos volt a Munkáspárt visszaesése: az 1999 óta domináns párt mindössze 11 százalékot szerzett.

A BBC elemzése szerint soha nem volt még ennyire alacsony a két történelmi nagy párt együttes támogatottsága. A Konzervatívok és a Munkáspárt egyaránt jelentős szavazói rétegeket veszítettek el, miközben a brit politika egyre töredezettebbé válik.

Farage jobbos kihívója becsúszott a partvonalról

Külön figyelmet érdemel a Norfolk megyei választás, ahol a Reform UK ugyan a legerősebb párttá vált, de végül nem tudott abszolút többséget szerezni – írja az LGC. Ebben főszerepet játszott a Great Yarmouth First nevű helyi formáció, amely tízből kilenc körzetet megnyert.

A csoport mögött Rupert Lowe áll, aki korábban a Reform UK parlamenti képviselője volt Great Yarmouthban, ám tavaly koholt zaklatási vádak miatt felfüggesztették a tagságát. Lowe ezután saját politikai mozgalmat indított Restore Britain néven, amelyet idén februárban jegyeztek be hivatalosan, és azóta Nagy-Britannia legdinamikusabban fejlődő politikai mozgalmává vált, köszönhetően a párt erőteljes bevándorlásellenességének, illetve annak, hogy a téma kapcsán sikerült jobbról megszorongatniuk Farageék formációját. (A két jobboldali politikai mozgalom konfliktusáról ITT írtunk bővebben.)

A Great Yarmouth First az országos párt támogatásával indult a választáson – egy rendhagyó stratégia keretében minden erőforrását kizárólag erre a régióra összpontosítva –, és kulcsszerepet játszott abban, hogy a Reform UK végül három mandátummal elmaradt a többségtől Norfolkban.

***

Fotó: Toby Shepheard / AFP

 

5m007h 0p3ra70r
2026. május 08. 22:49
>>Starmer elismerte, hogy pártja hibákat követett el a kampányban, ugyanakkor kijelentette: továbbra sem tervezi a lemondását.<< Amíg a magyarpéter fel nem szólítja!
