Összeomlott a brit kétpártrendszer: történelmi vereséget szenvedett a Munkáspárt és a Konzervatívok

Mélyponton a brit baloldal: Farage pedig népszerűbb, mint valaha
A miniszterelnök személyeskedő retorikája milliókat sértett meg – Farage szerint ez a Munkáspárt zuhanásának oka.
Az angliai önkormányzati választásokon leszerepeltek a klasszikus pártok, miközben Nigel Farage jobboldali kihívója várakozáson felül teljesített.
Súlyos vereséget szenvedett a brit Munkáspárt az angliai önkormányzati választásokon, miközben Nigel Farage Reform UK-ja történelmi áttörést ért el – írja a BBC nyomán a Telex. A választás nemcsak a kormányzó baloldal, hanem a Konzervatív Párt számára is komoly figyelmeztetés lehet: a két hagyományos nagy párt támogatottsága egyszerre zuhant mélypontra. Ugyanakkor Farage öröme sem lehet felhőtlen: a legnagyobb potenciális riválisa is kiváló eredményt produkált.
Az angol kerületek és megyék több mint 40 százalékában rendeztek önkormányzati választásokat május 7-én, ahol több mint ötezer képviselői hely sorsáról döntöttek. A Keir Starmer miniszterelnök vezette Munkáspárt az adatok jelen állása szerint
Starmer elismerte, hogy pártja hibákat követett el a kampányban, ugyanakkor kijelentette:
továbbra sem tervezi a lemondását.
A választás egyértelmű nyertese Nigel Farage pártja, a Reform UK lett. A formáció korábban mindössze 78 önkormányzati képviselővel rendelkezett az érintett területeken,
most azonban több mint 1400 mandátumot hódított el.
A BBC becslése szerint, ha most parlamenti választást tartanának,
A választás másik nagy tanulsága, hogy a brit politikai rendszerben egyre nagyobb teret nyernek a rendszerkritikus és protestpártok.
Az utóbbi időben keményen építkező és nem is olyan csendben növekedő Zöldek történetük legjobb eredményét érték el 340 mandátummal, miközben Walesben és Skóciában ismét a függetlenségpárti erők szerepeltek a legerősebben. Walesben különösen látványos volt a Munkáspárt visszaesése: az 1999 óta domináns párt mindössze 11 százalékot szerzett.
A BBC elemzése szerint soha nem volt még ennyire alacsony a két történelmi nagy párt együttes támogatottsága. A Konzervatívok és a Munkáspárt egyaránt jelentős szavazói rétegeket veszítettek el, miközben a brit politika egyre töredezettebbé válik.
Külön figyelmet érdemel a Norfolk megyei választás, ahol a Reform UK ugyan a legerősebb párttá vált, de végül nem tudott abszolút többséget szerezni – írja az LGC. Ebben főszerepet játszott a Great Yarmouth First nevű helyi formáció, amely tízből kilenc körzetet megnyert.
A csoport mögött Rupert Lowe áll, aki korábban a Reform UK parlamenti képviselője volt Great Yarmouthban, ám tavaly koholt zaklatási vádak miatt felfüggesztették a tagságát. Lowe ezután saját politikai mozgalmat indított Restore Britain néven, amelyet idén februárban jegyeztek be hivatalosan, és azóta Nagy-Britannia legdinamikusabban fejlődő politikai mozgalmává vált, köszönhetően a párt erőteljes bevándorlásellenességének, illetve annak, hogy a téma kapcsán sikerült jobbról megszorongatniuk Farageék formációját. (A két jobboldali politikai mozgalom konfliktusáról ITT írtunk bővebben.)
A Great Yarmouth First az országos párt támogatásával indult a választáson – egy rendhagyó stratégia keretében minden erőforrását kizárólag erre a régióra összpontosítva –, és kulcsszerepet játszott abban, hogy a Reform UK végül három mandátummal elmaradt a többségtől Norfolkban.
Fotó: Toby Shepheard / AFP