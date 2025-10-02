Mélyponton a brit baloldal: Farage pedig népszerűbb, mint valaha

„Mikor lettünk Észak-Koreává?” – forrnak az indulatok Londonban
Nigel Farage az amerikai Kongresszus előtt beszélt hazája állapotáról.
A miniszterelnök személyeskedő retorikája milliókat sértett meg – Farage szerint ez a Munkáspárt zuhanásának oka.
Látványos fordulatot hozott a brit politikai küzdelem: a legfrissebb közvélemény-kutatások szerint a Munkáspárt támogatottsága mélyrepülésbe kezdett,
miután Keir Starmer miniszterelnök nyílt, személyeskedő támadásokat indított Nigel Farage, a Reform párt vezetője ellen.
A felmérések öt százalékpontos esést mutatnak a Munkáspártnál, miközben Farage pártja erősödött, és immár tízpontos előnnyel vezet – számolt be a Daily Mail.
Starmer az elmúlt napokban több alkalommal is támadta ellenfelét: „ellenségnek” nevezte, bevándorlási politikáját „rasszistának” titulálta, sőt a csatornai illegális migrációs hullámot is „Farage-csónakoknak” nevezte.
Bár a Munkáspárt stratégái azt remélték, a kemény szavak erősítik pozícióikat,
az első visszajelzések szerint inkább elidegenítették a szavazók egy részét.
Farage diadalittasan reagált: „Ez történik, ha milliókat sértegetnek.”
Ezt is ajánljuk a témában
Nigel Farage az amerikai Kongresszus előtt beszélt hazája állapotáról.
A Munkáspárt üzeneteit ráadásul szakértők is cáfolták: a brit határőrség korábbi vezetője, Tony Smith szerint
a miniszterelnök állítása – miszerint Farage Brexit-kampánya okozta a migrációs válságot – „nonszensz”.
Mint mondta, az uniós „Dublin-megállapodás” amúgy is alig működött, a menekültek visszatoloncolása sosem volt sikeres.
A baloldali kormányfő „rossz tanácsokat kap, és nyilvánvalóan hamis üzeneteket terjeszt” – fogalmazott.
Közben a politikai hangnem is tovább durvult: David Lammy miniszterelnök-helyettes kénytelen volt visszavonni azt az állítását, miszerint Farage „flörtölt a Hitlerjugenddel”, miután elismerte, hogy semmilyen bizonyítéka nincs erre.
Reform-politikusok szerint a Munkáspárt „játéka a tűzzel” nemcsak politikai, hanem akár fizikai következményekkel is járhat.
Ezt is ajánljuk a témában
Keir Starmer nem sok jóra számíthat a friss felmérések tükrében.
Nyitókép: HENRY NICHOLLS / AFP