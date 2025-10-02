Mélyponton a brit baloldal: Farage pedig népszerűbb, mint valaha

Látványos fordulatot hozott a brit politikai küzdelem: a legfrissebb közvélemény-kutatások szerint a Munkáspárt támogatottsága mélyrepülésbe kezdett,

miután Keir Starmer miniszterelnök nyílt, személyeskedő támadásokat indított Nigel Farage, a Reform párt vezetője ellen.

A felmérések öt százalékpontos esést mutatnak a Munkáspártnál, miközben Farage pártja erősödött, és immár tízpontos előnnyel vezet – számolt be a Daily Mail.

Starmer az elmúlt napokban több alkalommal is támadta ellenfelét: „ellenségnek” nevezte, bevándorlási politikáját „rasszistának” titulálta, sőt a csatornai illegális migrációs hullámot is „Farage-csónakoknak” nevezte.

Bár a Munkáspárt stratégái azt remélték, a kemény szavak erősítik pozícióikat,