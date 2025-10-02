Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 02.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 02.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Reform UK Munkáspárt Keir Starmer Nigel Farage Egyesült Királyág

Mélyponton a brit baloldal: Farage pedig népszerűbb, mint valaha

2025. október 02. 15:21

A miniszterelnök személyeskedő retorikája milliókat sértett meg – Farage szerint ez a Munkáspárt zuhanásának oka.

2025. október 02. 15:21
null

Látványos fordulatot hozott a brit politikai küzdelem: a legfrissebb közvélemény-kutatások szerint a Munkáspárt támogatottsága mélyrepülésbe kezdett, 

miután Keir Starmer miniszterelnök nyílt, személyeskedő támadásokat indított Nigel Farage, a Reform párt vezetője ellen. 

A felmérések öt százalékpontos esést mutatnak a Munkáspártnál, miközben Farage pártja erősödött, és immár tízpontos előnnyel vezet – számolt be a Daily Mail.

Starmer az elmúlt napokban több alkalommal is támadta ellenfelét: „ellenségnek” nevezte, bevándorlási politikáját „rasszistának” titulálta, sőt a csatornai illegális migrációs hullámot is „Farage-csónakoknak” nevezte. 

Bár a Munkáspárt stratégái azt remélték, a kemény szavak erősítik pozícióikat, 

az első visszajelzések szerint inkább elidegenítették a szavazók egy részét.

 Farage diadalittasan reagált: „Ez történik, ha milliókat sértegetnek.”

Ezt is ajánljuk a témában

A Munkáspárt üzeneteit ráadásul szakértők is cáfolták: a brit határőrség korábbi vezetője, Tony Smith szerint 

a miniszterelnök állítása – miszerint Farage Brexit-kampánya okozta a migrációs válságot – „nonszensz”. 

Mint mondta, az uniós „Dublin-megállapodás” amúgy is alig működött, a menekültek visszatoloncolása sosem volt sikeres. 

A baloldali kormányfő „rossz tanácsokat kap, és nyilvánvalóan hamis üzeneteket terjeszt” – fogalmazott.

Közben a politikai hangnem is tovább durvult: David Lammy miniszterelnök-helyettes kénytelen volt visszavonni azt az állítását, miszerint Farage „flörtölt a Hitlerjugenddel”, miután elismerte, hogy semmilyen bizonyítéka nincs erre. 

Reform-politikusok szerint a Munkáspárt „játéka a tűzzel” nemcsak politikai, hanem akár fizikai következményekkel is járhat.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: HENRY NICHOLLS / AFP

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Oldalkosár
2025. október 02. 16:10
Négy év múlva lesznek parlamenti választások, ha nem idő előtt a kormánypárt totális ellehetetlenülése miatt. A lakosságcsere miatt 2050-re Angliának vége. Hacsak a londoni Wannsee-n időközben nem találnak végső megoldást. Egyébként a csónakos illegálisok ott csak a jéghegy csúcsát jelentik, a bevándorlók túlnyomó többsége legálisan érkezik és kap bebocsájtást a volt gyarmatokról.
Válasz erre
0
0
canadian-deplorable
2025. október 02. 15:38
A baloldal bedobta szokásos csodafegyverét, a mocskolódást és alaptalan rágalmazást. Van ahol működik, de csak ideiglenesen. Angliában már olyan helyzet alakult ki, hogy a Munkáspártnak már csak a szűk törzstámogatói hisznek. Mindenki más 40 IQ-tól felfele tudja, hogy velejéig aljas, hazaáruló, nemzetpusztító, woke, kommunista csőcselék.
Válasz erre
1
0
Gubbio
2025. október 02. 15:28
Mélyponton az angol baloldal - azután, a választások előtt, újra csúcsponton lesz. Évszázadok óta így megy ott.
Válasz erre
1
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!