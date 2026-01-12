Ft
01. 12.
hétfő
01. 12.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború zelenszkij vekker ábrahám róbert monaco hadtest pénz film hatalom

Monaco Hadtest: a korrupció, a hatalom és a pénz világa – Ábrahám Róbert a Vekkerben!

2026. január 12. 08:00

Botrány, luxus, háború és kimondatlan összefüggések! A Vekkerben Ábrahám Róbert robbantja a bombát a Monaco Hadtest kapcsán: mi zajlik valójában az orosz–ukrán háború mögött, kik mozgatják a szálakat, és miért Monaco a hatalom igazi játszótere?

2026. január 12. 08:00
null

A Vekker következő adásának vendége Ábrahám Róbert, aki egy olyan történetet tár fel, amely már megjelenése pillanatában felkavarta az állóvizet. A nemrég bemutatott Monaco Hadtest című film azonnal a figyelem középpontjába került – nem véletlenül.

A film az orosz–ukrán háborút nem a megszokott felszínes narratívák mentén közelíti meg, hanem feltárja annak politikai, gazdasági és erkölcsi hátterét. Monaco ebben a történetben nem pusztán egy helyszín: a hatalom és a pénz játszótere, ahol összeérnek a szálak. A történet segítségével világossá válik miről szól valójában az orosz-ukrán háború.

Megjelenik az ukrán elit fényűző életmódja, a háborús pénzek áramlása, és olyan összefüggések is napvilágra kerülnek, amelyek Zelenszkij szerepéhez és a háborúhoz vezető eseményekhez kapcsolódnak. 

A Monaco Hadtest nem csupán film: betekintés a múlt eseményeibe, amelyek szorosan összekapcsolódnak a jelenkor világpolitikai átrendeződésével.

Nézze meg a teljes beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján!

Ábrahám Róbert szerint a valódi válaszok nem a felszínen vannak. A film kíméletlenül rávilágít arra, hogyan fonódik össze a pénz, a hatalom és a háború, és azt is nevén nevezi, amit sokan nem mernek kimondani.

„A történelem mindig többet mond, mint amit elsőre látunk.”

Róbert hangsúlyozta: mindaz, amit most látunk azt mutatja, ahogy a nagyhatalmak éppen újra osztják a lapokat és felosztják a világot.

A történet messze túlmutat az egyszerű magyarázatokon: „Nem fekete vagy fehér minden.” A film feltárja, milyen komplex összefüggések húzódnak meg a hatalom, a gazdaság és a befolyás világában. 

Ábrahám Róbert egyértelműen fogalmaz:

„Az ukrán rezsimnek megvan a maga vétke ebben a háborúban, és ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni.”


A Monaco Hadtest összekapcsolja a történelmet a mai világpolitikai átrendeződéssel, és felteszi azt a kérdést, amelyre kevesen mernek válaszolni – de mindenkit érint: ki irányít valójában?

 

Welszibard
•••
2026. január 12. 10:12 Szerkesztve
A "Monaco hadtest" kritikus összefoglalása annak az ismeretahalmaznak, amelyet az magyar (és a nemzetközi) konzervatív, ukránkritikus sajtó eddig is mondott. Tehát nagyon újat nem tud. Elsősorban Zelenszkij USA-demokrata és EU-globalista kesztyű báb influenszer-felépítését és a Majdan puccs egyértelműen sejthető háttér irányításának jeleit elemzi. Talán újdonság annak kiemelése, hogy a liberális erők hogyan használják fel a saját értékrendjükkel nem kompatibilis neonáci és szélsőségesen nacionalista ukrán mozgalmakat, melyeket éppen a zsidó származású Z. emel állami szintre. A valódi "Monacói hadtest" kulisszák mögött jelenlétéről szinte semmit sem tudunk meg (aki ezt vizsgálja, az ugyanis könnyen a fejével játszik). Még akkor is így van ez, ha Európában sőt szerte a világon már kezd lehullni a lepel a globális liberális elit16 éve folyó ukrajnai manipulációiról, ahol az ukrán vér egyáltalán nem drága. Trump sem képes kilépni a világhatalmi szemléletéből, ezért van az állóháború.
Válasz erre
0
0
cserresznye
2026. január 12. 08:36
...nem kell ehhez Monacoikg menni: elég alakalmanként elsétálni a gyülekező helyük előtt, BNV szálloda. Pompázatos páncélozott terepjárókba és ki , reggelente egyeztetés, és 4-5 konvojokban indulnak a "béke felé".
Válasz erre
0
0
gullwing
2026. január 12. 08:08
Megint bebizonyosodott a ballibcsik és szolgáik soha nem változnak....
Válasz erre
1
0
