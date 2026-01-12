Monaco Hadtest: a korrupció, a hatalom és a pénz világa – Ábrahám Róbert a Vekkerben!

A Vekker következő adásának vendége Ábrahám Róbert, aki egy olyan történetet tár fel, amely már megjelenése pillanatában felkavarta az állóvizet. A nemrég bemutatott Monaco Hadtest című film azonnal a figyelem középpontjába került – nem véletlenül.

A film az orosz–ukrán háborút nem a megszokott felszínes narratívák mentén közelíti meg, hanem feltárja annak politikai, gazdasági és erkölcsi hátterét. Monaco ebben a történetben nem pusztán egy helyszín: a hatalom és a pénz játszótere, ahol összeérnek a szálak. A történet segítségével világossá válik miről szól valójában az orosz-ukrán háború.