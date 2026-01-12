Ennél rosszabb hírt nem is kaphatott volna Magyar Péter: így áll most a Tisza Párt
Botrány, luxus, háború és kimondatlan összefüggések! A Vekkerben Ábrahám Róbert robbantja a bombát a Monaco Hadtest kapcsán: mi zajlik valójában az orosz–ukrán háború mögött, kik mozgatják a szálakat, és miért Monaco a hatalom igazi játszótere?
A Vekker következő adásának vendége Ábrahám Róbert, aki egy olyan történetet tár fel, amely már megjelenése pillanatában felkavarta az állóvizet. A nemrég bemutatott Monaco Hadtest című film azonnal a figyelem középpontjába került – nem véletlenül.
A film az orosz–ukrán háborút nem a megszokott felszínes narratívák mentén közelíti meg, hanem feltárja annak politikai, gazdasági és erkölcsi hátterét. Monaco ebben a történetben nem pusztán egy helyszín: a hatalom és a pénz játszótere, ahol összeérnek a szálak. A történet segítségével világossá válik miről szól valójában az orosz-ukrán háború.
Megjelenik az ukrán elit fényűző életmódja, a háborús pénzek áramlása, és olyan összefüggések is napvilágra kerülnek, amelyek Zelenszkij szerepéhez és a háborúhoz vezető eseményekhez kapcsolódnak.
A Monaco Hadtest nem csupán film: betekintés a múlt eseményeibe, amelyek szorosan összekapcsolódnak a jelenkor világpolitikai átrendeződésével.
Ábrahám Róbert szerint a valódi válaszok nem a felszínen vannak. A film kíméletlenül rávilágít arra, hogyan fonódik össze a pénz, a hatalom és a háború, és azt is nevén nevezi, amit sokan nem mernek kimondani.
„A történelem mindig többet mond, mint amit elsőre látunk.”
Róbert hangsúlyozta: mindaz, amit most látunk azt mutatja, ahogy a nagyhatalmak éppen újra osztják a lapokat és felosztják a világot.
A történet messze túlmutat az egyszerű magyarázatokon: „Nem fekete vagy fehér minden.” A film feltárja, milyen komplex összefüggések húzódnak meg a hatalom, a gazdaság és a befolyás világában.
Ábrahám Róbert egyértelműen fogalmaz:
„Az ukrán rezsimnek megvan a maga vétke ebben a háborúban, és ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni.”
A Monaco Hadtest összekapcsolja a történelmet a mai világpolitikai átrendeződéssel, és felteszi azt a kérdést, amelyre kevesen mernek válaszolni – de mindenkit érint: ki irányít valójában?