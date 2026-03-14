Zelenszkij foghatja a fejét: Irán szerint Ukrajna belépett a háborúba, most már legitim célpont

Zelenszkij bejelentette: Ukrajna kész belebonyolódni az iráni háborúba, persze csak kölcsönösségi alapon
Ukrajna kész segíteni a Közel-Kelet országainak, ha azok is segítenek lezárni az Oroszországgal folytatott háborút.
Újabb front nyílhat meg.
Ebrahim Azizi, az iráni nemzetbiztonsági bizottság vezetője legitim célpontnak nevezte Ukrajnát, mert Kijev drónokkal támogatta az Egyesült Államokat – írja az Index a Sky News beszámolója alapján.
A tisztviselő kijelentette, hogy Ukrajna Izraelnek is adott harci eszközöket, ezzel Kijev belépett a közel-keleti konfliktusba. Hozzátette, hogy az ENSZ alapokmányának 51. cikke alapján Ukrajna legitim célpontnak tekinthető Teherán számára.
Ukrajna dróntechnológiája jelentősnek számít – írja a Világgazdaság. Korábban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról beszélt, hogy drónokat és szakértői csapatokat küldtek a térségbe az Irán elleni műveletek támogatására.
Felmerült az is, hogy az Egyesült Államok ukrán gyártású elfogó drónokat vethet be, bár az erről szóló hírek ellentmondásosak. Donald Trump pénteken például meglehetősen éles hangnemben nyilatkozott, és nyilvánosan azt mondta, hogy az iráni konfliktusban nincs szüksége Ukrajna segítségére.
Mindeközben Dan Driscoll, az amerikai hadsereg egyik vezető tisztviselője a Bloombergnek adott interjújában azt közölte, hogy a február 28-án megindított amerikai–izraeli támadások ötödik napjára Washington már 10 000 darab, Ukrajnában gyártott, mesterséges intelligenciával támogatott „Merops” drónt telepített a térségbe.
