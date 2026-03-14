facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
háború ukrán iráni ukrajna

Zelenszkij foghatja a fejét: Irán szerint Ukrajna belépett a háborúba, most már legitim célpont

Újabb front nyílhat meg.

2026. március 14. 16:58
Ebrahim Azizi, az iráni nemzetbiztonsági bizottság vezetője legitim célpontnak nevezte Ukrajnát, mert Kijev drónokkal támogatta az Egyesült Államokat – írja az IndexSky News beszámolója alapján.  

A tisztviselő kijelentette, hogy Ukrajna Izraelnek is adott harci eszközöket, ezzel Kijev belépett a közel-keleti konfliktusba. Hozzátette, hogy az ENSZ alapokmányának 51. cikke alapján Ukrajna legitim célpontnak tekinthető Teherán számára.

Ukrán drónok az iráni fronton

Ukrajna dróntechnológiája jelentősnek számít –  írja a Világgazdaság. Korábban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról beszélt, hogy drónokat és szakértői csapatokat küldtek a térségbe az Irán elleni műveletek támogatására.

Felmerült az is, hogy az Egyesült Államok ukrán gyártású elfogó drónokat vethet be, bár az erről szóló hírek ellentmondásosak. Donald Trump pénteken például meglehetősen éles hangnemben nyilatkozott, és nyilvánosan azt mondta, hogy az iráni konfliktusban nincs szüksége Ukrajna segítségére.

Mindeközben Dan Driscoll, az amerikai hadsereg egyik vezető tisztviselője a Bloombergnek adott interjújában azt közölte, hogy a február 28-án megindított amerikai–izraeli támadások ötödik napjára Washington már 10 000 darab, Ukrajnában gyártott, mesterséges intelligenciával támogatott „Merops” drónt telepített a térségbe.

Nyitókép: JIM WATSON / AFP


 

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
iphone-13
2026. március 14. 17:20
adjatok a patkány ukriknak!
Oszodibeszed
2026. március 14. 17:19 Szerkesztve
5 golyót akarnak belelőni a ripacs fejébe az irániak, de előtte kitépik a büdös nyelvét és a kutyák elé vetik; ja, és jól megfélemlítik a gyerekeit meg a házastársát. Az irániak ismerik Vova összes szokását, hogy hol drogozik, hol buzul, hol számlálja az aranyrudait... - megtalálják. Lassan olyan lesz ez a világ, mint valami elfuserált Guy Ritchie-film...
troppauer-humer
2026. március 14. 17:10
Eshetne egy raketta a p&cszongoristára...
rasdi1
2026. március 14. 17:10
Hát ha Ukrajnának még arra is telik, hogy másoknak szállítson fegyvert, akkor mi a fenének kell tarhálnia?
