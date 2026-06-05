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Alvilág radnai lászló kilencvenes évek

Hazatér a 90-es évek alvilágának koronatanúja

2026. június 05. 20:47

Radnai László Dubajba szökött, miután tavaly jogerősen is elítélték.

2026. június 05. 20:47
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A hazatérés mellett döntött Radnai László, a 90-es és 2000-es évek szervezett bűnözésének ismert alakja – erősítette meg a Telexnek az idős férfi. Radnait befolyással üzérkedés miatt tavaly jogerősen elítélték, de ő nem vonult be a börtönbe, Dubajba menekült, ezért nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene. A Telex kérdésére megerősítette, 

Radnai önként vállalja a kiadatását, leromlott egészségi állapota miatt.

Az, hogy a kiadatását önként vállalta, a gyakorlatban azt jelenti, hogy Radnai lemondott a hosszadalmas kiadatási eljárásról, így a folyamat hetek vagy hónapok helyett viszonylag gyorsan lezajlik. Radnai egyik családtagja pénteken arról tájékoztatta a Telexet, hogy a férfit hamarosan Magyarországra szállíthatják, információik szerint Dubajt már el is hagyta.

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Radnai László a kilencvenes évek alvilágának ismert alakja volt, 2006-ban a kecskeméti maffiaperben 12 év fegyházbüntetésre ítélték. Idő előtt szabadult, a köztársasági elnök kegyelmet adott neki 2012-ben. Hivatalosan az egészségi állapotával magyarázták a szabadlábra helyezését, de már akkor nyílt titok volt, hogy azért jöhetett ki a börtönből, mert terhelő vallomást tett a kilencvenes évek – sokáig felderítetlen – gyilkosságaival, egyebek mellett Prisztás József, Domák Ferenc és Seres Zoltán meggyilkolásával, valamint a Fenyő-gyilkossággal és az Aranykéz utcai robbantással kapcsolatban. 

Radnai László volt az, aki koronatanúként segítette a rendőrséget a kilencvenes évek megoldatlan emberölési ügyeiben, vallomásai hozzájárultak ahhoz, hogy Portik Tamás börtönbe kerüljön – idézte fel a Telex.

Nyitókép: Mediaworks

Összesen 5 komment

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konyvtaros-0
2026. június 05. 21:39
Valoszinu kapott egy ajanlatot egy ujabb spicliskedesre…aztan majd megint egeszsegugyi allapotba kerul…
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1
0
Gintonic68
2026. június 05. 21:31
Maya T. is mocorog, örül a magyarországi kormanyváltásnak. Reménykedik, hogy hamarosan hazakerül Németországba!! Figyeljük!!
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0
0
Palatin
•••
2026. június 05. 21:14 Szerkesztve
A bünözök hazatérnek, a jól képzett, kreatív emberek meg lelépnek. Olyen lesz a klíma, ami pontosan ezt támogatja. Azon is el lehet gondolkodni, hogy vajon milyen lehet egy kormány, amelyikben Magyar Péter a "legrátermettebb." Mein Gott..., hogy ezt is megértük.
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6
0
SyncBaer
2026. június 05. 20:55
A fiát Márknak hívják, akit nem a hűvösön, hanem szárazon?
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10
0
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