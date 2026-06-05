Hazatér a 90-es évek alvilágának koronatanúja

A hazatérés mellett döntött Radnai László, a 90-es és 2000-es évek szervezett bűnözésének ismert alakja – erősítette meg a Telexnek az idős férfi. Radnait befolyással üzérkedés miatt tavaly jogerősen elítélték, de ő nem vonult be a börtönbe, Dubajba menekült, ezért nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene. A Telex kérdésére megerősítette,

Radnai önként vállalja a kiadatását, leromlott egészségi állapota miatt.

Az, hogy a kiadatását önként vállalta, a gyakorlatban azt jelenti, hogy Radnai lemondott a hosszadalmas kiadatási eljárásról, így a folyamat hetek vagy hónapok helyett viszonylag gyorsan lezajlik. Radnai egyik családtagja pénteken arról tájékoztatta a Telexet, hogy a férfit hamarosan Magyarországra szállíthatják, információik szerint Dubajt már el is hagyta.