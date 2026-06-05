„Egyelőre nem látom értelmét” – Putyin nem akar Zelenszkijjel találkozni, az ukrán elnököt pedig bitorlónak nevezte

„Ez annak a módja, hogy megteremtsék a személyes találkozók és tárgyalások feltételeit, vagy éppenséggel egy olyan helyzetet hoznak létre, amelyben valójában egyáltalán nem lehet személyes találkozókat szervezni? Szerintem az utóbbi” – nyilatkozott.

Elmondta, hogy Zelenszkij először egy Kijevben tárgyaló orosz üzletember közvetítésével kért találkozót tőle, de másnap ukrán drónok 21 tizenévest öltek meg a sztarobilszki pedagógiai középiskolában. Megjegyezte, hogy adott esetben