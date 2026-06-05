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vlagyimir putyin volodimir zelenszkij szentpétervári nemzetközi gazdasági fórum találkozó

„Egyelőre nem látom értelmét” – Putyin nem akar Zelenszkijjel találkozni, az ukrán elnököt pedig bitorlónak nevezte

2026. június 05. 20:42

Zelenszkij felhívását goromba elemeket tartalmazó levélnek nevezte.

2026. június 05. 20:42
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Elutasította Vlagyimir Putyin orosz elnök ukrán hivatali partnerének, Volodimir Zelenszkijnek azt kezdeményezését, hogy találkozzanak egy harmadik országban a háború lezárására. „Egyelőre nem látom értelmét” – mondta az orosz államfő a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum plenáris ülésén.

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Zelenszkij felhívását goromba elemeket tartalmazó levélnek nevezte. Azt tanácsolta a hivatalban eltöltött idejének hosszára utalgató ukrán hivatali partnerének, hogy ne féljen, és vegyen részt a választásokon az alkotmány keretei között. Megjegyezte, hogy aki ezeket túllépve tartja magánál a hatalmat, az bitorló.

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„Ez annak a módja, hogy megteremtsék a személyes találkozók és tárgyalások feltételeit, vagy éppenséggel egy olyan helyzetet hoznak létre, amelyben valójában egyáltalán nem lehet személyes találkozókat szervezni? Szerintem az utóbbi” – nyilatkozott. 

Elmondta, hogy Zelenszkij először egy Kijevben tárgyaló orosz üzletember közvetítésével kért találkozót tőle, de másnap ukrán drónok 21 tizenévest öltek meg a sztarobilszki pedagógiai középiskolában. Megjegyezte, hogy adott esetben

nem a levél szerzőihez, nem az episztola műfajának kedvelőihez kell fordulni, hanem az orosz katonákhoz a harci érintkezés vonalán”. 

És most, hozzájuk fordulva, azt szeretném mondani: katona és tengerész bajtársak, altisztek és kadétok, tiszt, tengernagy és tábornok bajtársak, az egész ország rátok figyel, az egész ország büszke rátok és bízik bennetek. Dolgozzatok, fivéreim!” – mondta Putyin, majd az orosz védelmi minisztérium honlapján később megjelent a „Dolgozunk!” bejegyzés.

A „Rabotajtye bratyja!” (Dolgozzatok fivéreim!) felszólítás Magomed Nurbagandov dagesztáni rendőrtől ered, és egy évtizede szárnyas igévé vált az orosz fegyveres testületeknél. Nurbagandovot 2016 nyarán iszlamista szélsőségesek ejtették foglyul, és azt követelték tőle, hogy videofelvételen szólítsa fel bajtársait, hogy lépjenek ki a testületből, ő azonban ezt megtagadta, és az idézett mondattal fordult hozzájuk. Posztumusz kitüntették az Oroszország Hőse címmel. 

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Szergej Gunejev

Összesen 4 komment

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radler
2026. június 05. 21:16
Putyin győzni akar. Béke akkor lesz, amikor már nem akar.
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Obsitos Technikus
2026. június 05. 21:12
Pedig jól mutatna egy ketrecben, amint végig mennek vele a Vörös téren egy győzelmi felvonuláson :-)
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templar62
2026. június 05. 21:10
Megmondta az öreg Soros , hogy az ukrajnai buli csak előjáték . Rögtön le is kussoltatták , mert véletlenül igazat mondott .
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templar62
2026. június 05. 21:08
Mir gehört die ganze Welt .
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