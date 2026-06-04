Zelenszkij nyílt levélben szólította fel Putyint: „Elég a háborúból!” – az ukrán elnök személyes kétoldalú tárgyalást sürget

Volodimir Zelenszkij nyílt levelet írt Vlagyimir Putyinnak. Az ukrán elnöki hivatal honlapján megjelent írásban felidézi, hogy Putyin hatalomra kerülésekor Ukrajna sok polgára pozitívan tekintett az orosz vezetőre, de ez már a múlté. Szerinte a két ország viszonya teljesen átalakult: kereskedelmi és civil ügyekről szóló párbeszéd helyett ma szinte kizárólag csapásokról és veszteségekről folyik szó – írja az Index.

Zelenszkij számokat is közöl, szerinte az orosz hadsereg csak 2025 májusában több mint 30 000 megölt és súlyosan sebesült katonát veszített a fronton. A levélben megjegyzi, hogy az oroszok körében egyre nő az elégedetlenség: nem tetszik nekik a drónok és rakéták megjelenése orosz területen, az üzemanyaghiány, az állandó megszorítások és egy esetleges második mozgósítási hullám kilátása. Úgy véli, Putyin erőforrásai „jelentősen zsugorodnak”, és már nem lesz elég pénze vagy politikai tőkéje az oroszok lojalitásának megvásárlásához.