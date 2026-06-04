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háború vlagyimir putyin volodimir zelenszkij ukrajna

Zelenszkij nyílt levélben szólította fel Putyint: „Elég a háborúból!” – az ukrán elnök személyes kétoldalú tárgyalást sürget

2026. június 04. 23:01

Szerinte az orosz elnök már 2027–2028-ra szóló haditerven dolgozik, és Belarusz mélyebb bevonásán is munkálkodik.

2026. június 04. 23:01
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Volodimir Zelenszkij nyílt levelet írt Vlagyimir Putyinnak. Az ukrán elnöki hivatal honlapján megjelent írásban felidézi, hogy Putyin hatalomra kerülésekor Ukrajna sok polgára pozitívan tekintett az orosz vezetőre, de ez már a múlté. Szerinte a két ország viszonya teljesen átalakult: kereskedelmi és civil ügyekről szóló párbeszéd helyett ma szinte kizárólag csapásokról és veszteségekről folyik szó – írja az Index.

Zelenszkij számokat is közöl, szerinte az orosz hadsereg csak 2025 májusában több mint 30 000 megölt és súlyosan sebesült katonát veszített a fronton. A levélben megjegyzi, hogy az oroszok körében egyre nő az elégedetlenség: nem tetszik nekik a drónok és rakéták megjelenése orosz területen, az üzemanyaghiány, az állandó megszorítások és egy esetleges második mozgósítási hullám kilátása. Úgy véli, Putyin erőforrásai „jelentősen zsugorodnak”, és már nem lesz elég pénze vagy politikai tőkéje az oroszok lojalitásának megvásárlásához.

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Leszögezte, hogy Putyin a 26 éves uralkodásának majdnem a felét az Ukrajna elleni háborúskodással töltötte. Szerinte a háború az orosz vezető személyes döntése volt, ami egy „valódi ok nélküli háború”, és a történelem így is fog emlékezni rá. Szerinte ez akkor is így lesz, ha ezt bármiféle NATO-ra vagy geopolitikára fogott ürüggyel magyarázza a Kreml.

Ukrajna államfője Orbán Viktort is megemlítette a levélben a szankciókkal összefüggésben. „Nem engedjük, hogy sikerrel járjanak azok, akik megpróbálják elhitetni veled, hogy Ukrajna mellőzésével is enyhíteni fognak a szankciókon és csökkentik a támogatást. Orbán sorsa megmutatja, hogyan végzik azok, akik Oroszország oldalára állnak ebben a háborúban” – szerepel az írásban.

A levél diplomáciai javaslatot is tartalmaz. Zelenszkij személyes kétoldalú tárgyalást ajánl egy harmadik semleges országban. Svájcot, Törökországot vagy az arab világ egyik tagállamát nevesíti is a lehetséges helyszínek között. 

„A választás most már a tiéd. Elég a háborúból. Ukrajna azt tervezi, hogy véget vet ennek a háborúnak. Ezt őszintén, méltósággal és garanciákkal kell tenni, hogy a háború nem lobban újra fel”

 

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 – címezte Moszkvának.

Zelenszkij hírszerzési értesülésekre hivatkozva azt írja, Putyin már 2027–2028-ra szóló haditerven dolgozik, és Belarusz mélyebb bevonásán is munkálkodik. Az ukrán elnök szerint ha Putyin nem dönt úgy, hogy ideje befejezni a háborút, Ukrajna tovább harcol, de ekkor az orosz elnöknek is „sokkal keményebben kell majd harcolni a saját létezéséért”.

A levelet Zelenszkij a következő szavakkal zárja: „Ukrajna kész a teljes tűzszünetre a tárgyalások idejére”, hozzátéve, hogy ez nem csupán kísérlet lenne, hanem valódi tűzszünet, ha Vlagyimir Putyin is ezt akarja.

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

 

Összesen 12 komment

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Gubbio
2026. június 05. 00:19
Pertut ivott Putyinnal? Vagy Putyin vele?
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figyelő4322
2026. június 05. 00:05
Persze a kijevi maffiának, amit Ukrajna vezetésére bérelt fel a Deep State, egyáltalán nem számít a szerencsétlen agymosott, fanatizált hoholok sorsa. Ha eljön a vég, akkor egyszerűen odébb állhatnak. Pénzük van bőven, és a lopásba is belefáradhadtak... El tudom képzelni, hogy a Zselé 'ebül szerzett jószága' , vagyona már Trumpéval vetekszik. És Trump egész életében sikeres bizniszeket vezetett, Zselé meg csak egy ripacs 🤡 volt, aki vagyona jó részét egyszerűen lo... Eltulajdonította!
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figyelő4322
2026. június 04. 23:58
"...A levélben megjegyzi, hogy az oroszok körében egyre nő az elégedetlenség..." Lényegében békéért rimánkodik Zselé mester, de mégis úgy próbálja beállítani, mintha azt a ruszkik érdekében tenné. 🙄 Talán most jött rá, hogy ezt a háborút nem fogja megnyerni? Esetleg Trump megint alaposan lehordta, talán meg is fenyegette? Az is lehet, hogy az 'ország szénája' már annyira rohad, hogy közel a vég? Abban biztosak lehetünk, hogy ezt a húzást nem az oroszok elégedetlensége miatt tette!
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cutcopy
2026. június 04. 23:54
"az ukrán elnök személyes kétoldalú tárgyalást sürget" Négy év után miért lett ilyen sürgős..?
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