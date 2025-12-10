A Komszomolszkaja Pravda v Ukrainye cikke szerint mintegy 300 milliárd eurónyi orosz vagyontartalékot fagyasztottak be világszerte, főként Európában.

Az EU és a G7-ek vitatják ezek ukrajnai felhasználását: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Friedrich Merz német kancellár támogatja a „reparációs hitel” ötletét, míg Belgium és Japán jogi aggályokra hivatkozva ellenzi azt.