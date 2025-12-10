Ft
háború Ukrajna Brüsszel Magyarország Ursula von der Leyen orosz-ukrán háború Oroszország Friedrich Merz Európai Bizottság Európai Unió

Vége a dalnak: világgá kürtölte Zelenszkij, be fogja dobni a törülközőt Ukrajna

2025. december 10. 11:21

Mostantól minden szem Magyarországra szegeződik a befagyasztott orosz vagyon miatt.

2025. december 10. 11:21
null

A Komszomolszkaja Pravda v Ukrainye cikke szerint mintegy 300 milliárd eurónyi orosz vagyontartalékot fagyasztottak be világszerte, főként Európában.

Az EU és a G7-ek vitatják ezek ukrajnai felhasználását: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Friedrich Merz német kancellár támogatja a „reparációs hitel” ötletét, míg Belgium és Japán jogi aggályokra hivatkozva ellenzi azt.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök nyíltan Oroszország-párti álláspontot képvisel, ezért Magyarország is ellenezte az eszközök átadását Ukrajnának – állapította meg az ukrán lap, „természetesen” csak Magyarország kapcsán.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hangsúlyozta: e források nélkül Ukrajna nem tudja fedezni költségvetési hiányát

– tették hozzá.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

florin
2025. december 10. 14:28
Dobjatok fel a Jófogásra egy két aranbudit, idióták!
Lilyana2
2025. december 10. 14:27 Szerkesztve
Egyáltalán, hogy merészelhetnek felvetni ilyen témát Magyarország kapcsán! Közös felelősségvállalás??? Nem szakad be alattuk a föld??? Miközben a korábban, a covid okozta károk helyreállítására felvett megahitelből sem részesült Magyarország, ennek ellenére a visszafizetésből ki kell vennie a részét úgy, mintha megkapta volna!!! Mégis mennyire lehet hülyének nézni egy országot, miféle jogállamiságnak felelhet meg ez az ordító, alávaló igazságtalanság??!!! Nem beszélve arról, hogy vagyonokat költünk Európa határának védelmére, és köszönet helyett büntetés jár és még ránk is lőcsölnék a számukra feleslegessé vált, kevésbé hasznos migráns bűnözőket és munkakerülőket!!!
egonsamu-2
2025. december 10. 14:01
BlackRock-Merz a világ legnagyobb tolvaj- és rablócégének az ügynöke. Pfizeruschiról majd a halála után mondhatunk jót. Ma inkább semmit.....
alenka
2025. december 10. 14:01
Az elkerült háború mindig jobb a megvívottnál, különösen, ha kétséges, hogy meg lehet nyerni!. Ugyi, drogos stöpszli naci kobold?.... ukiiiikiiikriiiijniii koldul, se pénz, katona kevés, alig van áram és kiesik a fūtés.... Európa pénze elfogyott, felzabáltátok. Kell az oroszok vagyona... Pedig abból a pénzből már nem veszel náci geci egy palotát sem!....Putin, előre!
