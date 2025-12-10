Kész, eldőlt: Brüsszel háborúba megy, Orbán Viktor azonnal reagált a hírre (VIDEÓ)
„Nekünk egy feladatunk van” – mondta a kormányfő.
Mostantól minden szem Magyarországra szegeződik a befagyasztott orosz vagyon miatt.
A Komszomolszkaja Pravda v Ukrainye cikke szerint mintegy 300 milliárd eurónyi orosz vagyontartalékot fagyasztottak be világszerte, főként Európában.
Az EU és a G7-ek vitatják ezek ukrajnai felhasználását: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Friedrich Merz német kancellár támogatja a „reparációs hitel” ötletét, míg Belgium és Japán jogi aggályokra hivatkozva ellenzi azt.
Orbán Viktor magyar miniszterelnök nyíltan Oroszország-párti álláspontot képvisel, ezért Magyarország is ellenezte az eszközök átadását Ukrajnának – állapította meg az ukrán lap, „természetesen” csak Magyarország kapcsán.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hangsúlyozta: e források nélkül Ukrajna nem tudja fedezni költségvetési hiányát
– tették hozzá.
