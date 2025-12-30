2026 a változás éve lesz

„Mit hoz a 2026-os év? 2026 nem azért lesz nehéz év, mert totális háború jön. Hanem azért, mert a bizonytalanság marad. Aki azt várja, hogy a világ »megnyugszik«, az félreérti, mi történt 2025-ben. Nem átmeneti zavar volt – hanem új működési mód.

2026-ban nem az lesz a kérdés, ki kivel van jóban. Hanem az, kinek van saját mozgástere. A nagyhatalmak tovább rangsorolnak. Nem ellenségekben gondolkodnak, hanem érdekekben. A szövetségek nem szűnnek meg, de feltételessé válnak.