2026 a változás éve lesz

2025. december 30. 19:30

A biztonság nem hangulat. Feladat. És 2026-ban ebből lesz a legtöbb.

2025. december 30. 19:30
null
Tarjányi Péter
Tarjányi Péter
„Mit hoz a 2026-os év? 2026 nem azért lesz nehéz év, mert totális háború jön. Hanem azért, mert a bizonytalanság marad. Aki azt várja, hogy a világ »megnyugszik«, az félreérti, mi történt 2025-ben. Nem átmeneti zavar volt – hanem új működési mód.

2026-ban nem az lesz a kérdés, ki kivel van jóban. Hanem az, kinek van saját mozgástere. A nagyhatalmak tovább rangsorolnak. Nem ellenségekben gondolkodnak, hanem érdekekben. A szövetségek nem szűnnek meg, de feltételessé válnak.

Európa számára 2026 melós év lesz. Fegyverkezés, szervezés, viták – sok szó, kevés gyors eredmény. Ez nem kudarc, hanem realitás: biztonságot nem lehet gyorsított eljárásban építeni. Oroszország részéről nem áttörésre kell készülni, hanem hosszú nyomásgyakorlásra. Nem döntő csapások jönnek, hanem fárasztás és bizonytalanság. 

A Közel-Kelet és Ázsia sem »külpolitika« többé. A világ összekapcsolódott. Ami ott történik, itt is hat árakon, energián, politikán keresztül.

És most a magyar valóság. 2026-ban a belpolitika nem önmagáról fog szólni csak. Rá fog ülni a világ zajára. Ez mindig így van bizonytalan időkben. Ilyenkor megnő az indulat, felértékelődik az egyszerű válasz, és háttérbe szorul a higgadt gondolkodás. Pedig pontosan utóbbira lenne a legnagyobb szükség.

2026 nem a pánik éve lesz. De nem is a nyugalomé. 2026 a változás éve lesz…

Az nyer mozgásteret,

  • aki érti a világ működését,
  • aki nem ígér lehetetlent,
  • és aki nem keveri össze a hangerőt az erővel.

A biztonság nem hangulat. Feladat. És 2026-ban ebből lesz a legtöbb.”

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Mind Zelenszkij, mind Putyin technikailag legitim katonai célpontnak számítanak

Azonban az ukrán kormányzati szektor 2022. február-márciusi támadások óta mind az ukránok, mind az oroszok figyeltek arra, hogy egymás legfelső politikai vezetőit ne támadják.

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
quantum
2025. december 30. 21:33
Húzd le magad a tisztás budin, barom!
Válasz erre
0
0
lofejazagyban-2
2025. december 30. 20:56
minden év a változás éve, de ez a nudli marad lúzernek, legfeljebb néző lehet.
Válasz erre
1
0
zakar zoltán béla
2025. december 30. 19:59
Geopata
Válasz erre
1
0
nanemane-0
2025. december 30. 19:58
Ez már hadügy miniszternek képzeli magát.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!