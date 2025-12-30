Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
A biztonság nem hangulat. Feladat. És 2026-ban ebből lesz a legtöbb.
„Mit hoz a 2026-os év? 2026 nem azért lesz nehéz év, mert totális háború jön. Hanem azért, mert a bizonytalanság marad. Aki azt várja, hogy a világ »megnyugszik«, az félreérti, mi történt 2025-ben. Nem átmeneti zavar volt – hanem új működési mód.
2026-ban nem az lesz a kérdés, ki kivel van jóban. Hanem az, kinek van saját mozgástere. A nagyhatalmak tovább rangsorolnak. Nem ellenségekben gondolkodnak, hanem érdekekben. A szövetségek nem szűnnek meg, de feltételessé válnak.
Európa számára 2026 melós év lesz. Fegyverkezés, szervezés, viták – sok szó, kevés gyors eredmény. Ez nem kudarc, hanem realitás: biztonságot nem lehet gyorsított eljárásban építeni. Oroszország részéről nem áttörésre kell készülni, hanem hosszú nyomásgyakorlásra. Nem döntő csapások jönnek, hanem fárasztás és bizonytalanság.
A Közel-Kelet és Ázsia sem »külpolitika« többé. A világ összekapcsolódott. Ami ott történik, itt is hat árakon, energián, politikán keresztül.
És most a magyar valóság. 2026-ban a belpolitika nem önmagáról fog szólni csak. Rá fog ülni a világ zajára. Ez mindig így van bizonytalan időkben. Ilyenkor megnő az indulat, felértékelődik az egyszerű válasz, és háttérbe szorul a higgadt gondolkodás. Pedig pontosan utóbbira lenne a legnagyobb szükség.
2026 nem a pánik éve lesz. De nem is a nyugalomé. 2026 a változás éve lesz…
Az nyer mozgásteret,
A biztonság nem hangulat. Feladat. És 2026-ban ebből lesz a legtöbb.”
