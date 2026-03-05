„Ütjük őket, amikor fekszenek” – Washington figyelmeztette Iránt: ez a háború nem lesz „fair küzdelem”

Végre kibökte Putyin, mit akar Magyarországtól: ez lesz az ára az olcsó energiának
Az Egyesült Államok agresszívebb szakaszba lépteti az Irán elleni hadműveletet.
Új, agresszívebb szakaszba lép az Egyesült Államok Irán elleni hadművelete – jelentette be Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter. A Donald Trump által támogatott haditerv célja, hogy az amerikai–izraeli erők egy héten belül teljes légtérellenőrzést szerezzenek Irán felett, miközben Washington nyíltan kimondta: ez a háború nem lesz „fair küzdelem” – tudósított az UNIAN.
Pete Hegseth sajtótájékoztatóján egyértelművé tette: az amerikai hadművelet most lép igazán kemény szakaszba. A védelmi miniszter Donald Trump szavait idézve úgy fogalmazott:
A hullámok egyre nagyobbak, és mi még csak most kezdjük.”
Hegseth azt sem titkolta, hogy Washington nem egy kiegyensúlyozott katonai összecsapásban gondolkodik, majd kiemelte:
Ez soha nem kellett, hogy fair küzdelem legyen, és nem is az. Ütjük őket, amikor fekszenek, és pontosan így is kell lennie”
Az amerikai légierő már megkapta a pontos célkoordinátákat: a haditerv szerint az iráni fegyveres erők hadiipari létesítményeit, rakétaállásait és katonai vezetőit veszik célba. Az amerikai–izraeli stratégia egyik kulcseleme a teljes légtérellenőrzés megszerzése.
Ha ez sikerül, az jelentősen megnehezíti Irán számára a válaszcsapásokat és a katonai mozgásokat.
A harcok közben az izraeli légierő történelmi sikert is elért: egy F-35I Adir vadászgép lelőtt egy iráni Jak–130-as repülőgépet. Ez az első hivatalosan igazolt légi győzelem az F–35 típus történetében. A sajtótájékoztatón felmerült az is, hogy a hadművelet milyen üzenetet küld Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-ping számára.
Most már nem titkolózik az orosz elnök.
Hegseth azonban elutasította a geopolitikai párhuzamot. Szerinte az Egyesült Államoknak egyetlen problémája van: Irán nukleáris ambíciói. „Ez kizárólag Iránról szól” – hangsúlyozta.
A konfliktus hatása messze túlmutat a térségen. Elemzők szerint a közel-keleti eszkaláció lassíthatja a légvédelmi rakéták szállítását Ukrajnának, ami akár a béketárgyalások esélyeit is befolyásolhatja. A jelek szerint a háború új szakaszba lépett – és Washington nem is titkolja: most kezdődik az igazán kemény rész.
Nyitókép forrása: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP