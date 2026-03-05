Ft
háború pete hegseth irán küzdelem egyesült államok washington donald trump

„Ütjük őket, amikor fekszenek” – Washington figyelmeztette Iránt: ez a háború nem lesz „fair küzdelem”

2026. március 05. 20:31

Az Egyesült Államok agresszívebb szakaszba lépteti az Irán elleni hadműveletet.

2026. március 05. 20:31
null

Új, agresszívebb szakaszba lép az Egyesült Államok Irán elleni hadművelete – jelentette be Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter. A Donald Trump által támogatott haditerv célja, hogy az amerikai–izraeli erők egy héten belül teljes légtérellenőrzést szerezzenek Irán felett, miközben Washington nyíltan kimondta: ez a háború nem lesz „fair küzdelem” – tudósított az UNIAN

Pete Hegseth sajtótájékoztatóján egyértelművé tette: az amerikai hadművelet most lép igazán kemény szakaszba. A védelmi miniszter Donald Trump szavait idézve úgy fogalmazott:

A hullámok egyre nagyobbak, és mi még csak most kezdjük.”

Hegseth azt sem titkolta, hogy Washington nem egy kiegyensúlyozott katonai összecsapásban gondolkodik, majd kiemelte: 

Ez soha nem kellett, hogy fair küzdelem legyen, és nem is az. Ütjük őket, amikor fekszenek, és pontosan így is kell lennie”

Az amerikai légierő már megkapta a pontos célkoordinátákat: a haditerv szerint az iráni fegyveres erők hadiipari létesítményeit, rakétaállásait és katonai vezetőit veszik célba. Az amerikai–izraeli stratégia egyik kulcseleme a teljes légtérellenőrzés megszerzése. 

Ha ez sikerül, az jelentősen megnehezíti Irán számára a válaszcsapásokat és a katonai mozgásokat.

A harcok közben az izraeli légierő történelmi sikert is elért: egy F-35I Adir vadászgép lelőtt egy iráni Jak–130-as repülőgépet. Ez az első hivatalosan igazolt légi győzelem az F–35 típus történetében. A sajtótájékoztatón felmerült az is, hogy a hadművelet milyen üzenetet küld Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-ping számára.

Ezt is ajánljuk a témában

Hegseth azonban elutasította a geopolitikai párhuzamot. Szerinte az Egyesült Államoknak egyetlen problémája van: Irán nukleáris ambíciói. „Ez kizárólag Iránról szól” – hangsúlyozta. 

A konfliktus hatása messze túlmutat a térségen. Elemzők szerint a közel-keleti eszkaláció lassíthatja a légvédelmi rakéták szállítását Ukrajnának, ami akár a béketárgyalások esélyeit is befolyásolhatja. A jelek szerint a háború új szakaszba lépett – és Washington nem is titkolja: most kezdődik az igazán kemény rész.

Nyitókép forrása: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Hobby024
•••
2026. március 06. 07:54 Szerkesztve
Hányingerem van a saját országomtól. Ahol elveszett az erkőlcs, elveszett a jövő. A Mandineren egy éve még Putyin faszát szopta minden propagandista, mert Putyinnak igaza volt. Már akkor leírtam, hogy nemsokára ő és szövetségesei lesznek a legnagyobb ellenség. Most egy ágybaszarós bűnöző picsája a legnagyobb célpont. Hogy egy klasszikust idézzek. " Aki egyszer megszokta a seggnyalást, egy idő után mindegy neki milyen segget nyal."
Válasz erre
2
0
rezeda-kazmer
2026. március 06. 01:24
Csak az a moralizálás, csak azt tudnám feledni. Egyébként mindig így mentek a dolgok, míg világ a világ.
Válasz erre
0
0
counter-revolution
2026. március 05. 21:54
Zsidó világterrorizmus, aminek ez a féreg narancsfejű a csicskája. A pokolban végzi a féreg.
Válasz erre
8
2
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. március 05. 21:51
Pszichopata pojáca.
Válasz erre
2
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!