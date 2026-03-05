„Ütjük őket, amikor fekszenek” – Washington figyelmeztette Iránt: ez a háború nem lesz „fair küzdelem”

Új, agresszívebb szakaszba lép az Egyesült Államok Irán elleni hadművelete – jelentette be Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter. A Donald Trump által támogatott haditerv célja, hogy az amerikai–izraeli erők egy héten belül teljes légtérellenőrzést szerezzenek Irán felett, miközben Washington nyíltan kimondta: ez a háború nem lesz „fair küzdelem” – tudósított az UNIAN.

Pete Hegseth sajtótájékoztatóján egyértelművé tette: az amerikai hadművelet most lép igazán kemény szakaszba. A védelmi miniszter Donald Trump szavait idézve úgy fogalmazott: