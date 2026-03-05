Komoly veszélyt jelenthet az ukrán határról érkező kábítószer hazánkra – Forgács István a Mandinernek

Forgács István több évtizede dolgozik azon, hogy a munkájával elősegítse a roma közösségek felzárkózását, és azon belül is kiemelten sokat tesz a sikeres szakmaszerzés, a munkaerőpiaci elhelyezkedés, valamint a drogfogyasztás visszaszorítása érdekében.

A Drogkutató Intézetének újonnan kinevezett társadalompolitikai igazgatója a téma kapcsán fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy a roma közösségekben nem a fogyasztói, hanem a terjesztői igény jelentkezett először.

„Egy befelé teljesen nyitott közösségben könnyen lehet egyszerre nagyon sok embert reakciókra kényszeríteni. Olyan sokan élnek egymásban és egymással, hogy minden látszik, mindenre azonnal reagálni lehet, és ha már egyszer valami bekerült a közösségbe, akkor azt onnan nagyon nehéz lesz kiszorítani – fogalmazott. – Ha ehhez hozzávesszük azt is, hogy egy erőforrás hiányos környezetben mennyire pozitívan fogadhatja bárki azt, hogy a kábítószer terjesztésből meg is lehet élni (sőt, a többiekhez képes akár nagyon is jól!), akkor ez a belülről, egymás felé nagyon is nyitott környezet azonnal fogyasztói piaccá is válik. Pontosan úgy, ahogyan az az Egyesült Államok fekete közösségeiben is folyamatosan, visszatérő jelleggel megtörtént a 60-as évek óta több hullámban is” – jegyezte meg Forgács István, majd hozzátette, hogy miközben a polgári kormányzat az elmúlt közel 16 évben rengeteget tett azért, hogy a társadalmi felzárkózás eredményes legyen, aközben továbbra is jelen vannak azok a visszahúzó erők, amikkel szemben a lehető legkeményebben lenne szükséges fellépni, egyértelműen a roma és hátrányos helyzetű közösségek érdekében.

Többek között ilyen az oktatás értéktelenítésére tett kísérletek a helyi közösségekben, a családon belüli erőszak, vagy éppen a prostitúció és a nem kellően tudatos családtervezés. Ezeken túl pedig a legkomolyabb kihívás, és egyben az előző problémakörök egyfajta eredője, vagy társult nehézsége a drogfogyasztás és a drogkereskedelem.

Véleménye szerint ezek olyan nehézségek, amelyekre jelen pillanatban nagyon sok helyen az országban nincsenek felkészülve, mert kevés a védekező belső erőforrás, kevés a belső jó minta, kevés a tudatos és helyes döntés meghozatalát segítő helyi szintű közösségi egyetértés. És mindezek együttesen sajnos komoly veszélybe sodorják mindazokat az eredményeket, amelyeket 2010 óta próbál a társadalom egésze a változni akaró roma közösség megtartani.