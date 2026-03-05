Ft
Ft
15°C
2°C
Ft
Ft
15°C
2°C
03. 07.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 07.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
drogkutató intézet mandiner forgács istván ukrajna

Komoly veszélyt jelenthet az ukrán határról érkező kábítószer hazánkra – Forgács István a Mandinernek

2026. március 05. 20:51

Az ukrán határ felől egyre nagyobb mennyiségű kábítószer érkezik Magyarországra, ami komoly kihívás elé állítja az egészségügyi ellátórendszert és a közbiztonság fenntartását – figyelmeztetett Forgács István, a Drogkutató Intézet társadalompolitikai igazgatója. Ukrajna szintén terítékre kerül.

2026. március 05. 20:51
null

A felzárkózáspolitikai szakértő szerint a biztonságnak a magyar határokon belül is léteznie kell: a rezsicsökkentés megtartása, az energiabiztonság garantálása, valamint a migránsválság elkerülése és a határokon kívül tartása mellett a kormány következetesen és folyamatosan kiálljon a kábítószer-fogyasztással szemben. Exkluzív beszélgetésünk, ahol többek között szóba kerül az ukrajnai drogkereskedelem!

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől
Tovább a cikkhezchevron
Ukrajna: újabb komoly veszélyforrást jelent Magyarországra, véli a szakértő
Ukrajna: újabb komoly veszélyforrást jelent Magyarországra, véli a szakértő

Forgács István, a Drogkutató Intézet frissen kinevezett társadalompolitikai igazgatója szerint az ukrán határ mentén zajló intenzív alkohol- és dohánycsempészés során Ukrajna felől is egyre több kábítószer érkezik Magyarországra.

Ez nem csupán statisztikai adat: a függők révén a drogok könnyen eljuthatnak a legkülönbözőbb közösségekbe. A jelenség komoly problémát jelenthet az egészségügyi ellátórendszer számára, és a közbiztonság fenntartása szempontjából egyaránt” – figyelmeztetett Forgács.

A szakértő hangsúlyozta, hogy a helyzet nem elméleti: a kamionok, teherautók és egyéb szállítmányok révén a drogok akár közvetlenül a települések közelébe is juthatnak. „A fenyegetettség valós és közeli – a drogfogyasztás azonnal társadalmi problémává válhat, ha nem történik hatékony beavatkozás. Nem csak a fogyasztók, hanem a közösségek és a családok is közvetlen kockázatnak vannak kitéve” – tette hozzá.

Hamarosan a Drogkutató Intézet részletes elemzéssel is jelentkezik a témában, hogy pontosan felmérhesse az ukrán határ felől érkező kábítószer áramlásának mértékét és a társadalomra gyakorolt potenciális hatásait.

A felzárkózás és a kábítószer elleni küzdelem

Forgács István több évtizede dolgozik azon, hogy a munkájával elősegítse a roma közösségek felzárkózását, és azon belül is kiemelten sokat tesz a sikeres szakmaszerzés, a munkaerőpiaci elhelyezkedés, valamint a drogfogyasztás visszaszorítása érdekében.

A Drogkutató Intézetének újonnan kinevezett társadalompolitikai igazgatója a téma kapcsán fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy a roma közösségekben nem a fogyasztói, hanem a terjesztői igény jelentkezett először.

„Egy befelé teljesen nyitott közösségben könnyen lehet egyszerre nagyon sok embert reakciókra kényszeríteni. Olyan sokan élnek egymásban és egymással, hogy minden látszik, mindenre azonnal reagálni lehet, és ha már egyszer valami bekerült a közösségbe, akkor azt onnan nagyon nehéz lesz kiszorítani – fogalmazott. – Ha ehhez hozzávesszük azt is, hogy egy erőforrás hiányos környezetben mennyire pozitívan fogadhatja bárki azt, hogy a kábítószer terjesztésből meg is lehet élni (sőt, a többiekhez képes akár nagyon is jól!), akkor ez a belülről, egymás felé nagyon is nyitott környezet azonnal fogyasztói piaccá is válik. Pontosan úgy, ahogyan az az Egyesült Államok fekete közösségeiben is folyamatosan, visszatérő jelleggel megtörtént a 60-as évek óta több hullámban is” – jegyezte meg Forgács István, majd hozzátette, hogy miközben a polgári kormányzat az elmúlt közel 16 évben rengeteget tett azért, hogy a társadalmi felzárkózás eredményes legyen, aközben továbbra is jelen vannak azok a visszahúzó erők, amikkel szemben a lehető legkeményebben lenne szükséges fellépni, egyértelműen a roma és hátrányos helyzetű közösségek érdekében.

Többek között ilyen az oktatás értéktelenítésére tett kísérletek a helyi közösségekben, a családon belüli erőszak, vagy éppen a prostitúció és a nem kellően tudatos családtervezés. Ezeken túl pedig a legkomolyabb kihívás, és egyben az előző problémakörök egyfajta eredője, vagy társult nehézsége a drogfogyasztás és a drogkereskedelem.

Véleménye szerint ezek olyan nehézségek, amelyekre jelen pillanatban nagyon sok helyen az országban nincsenek felkészülve, mert kevés a védekező belső erőforrás, kevés a belső jó minta, kevés a tudatos és helyes döntés meghozatalát segítő helyi szintű közösségi egyetértés. És mindezek együttesen sajnos komoly veszélybe sodorják mindazokat az eredményeket, amelyeket 2010 óta próbál a társadalom egésze a változni akaró roma közösség megtartani.

Álláspontját egy példával is szemléltette:

Az a cigány fiatal, akit tinédzser korára a saját környezete szoktat rá a kábítószerre, az sajnos könnyen lép a bűnözés útjára, hagyja ott az iskolát és egyben ki is dobja mindazokat a ráfordított erőforrásokat, amik segítették őt abban, hogy eljusson legalább a szakmaszerzés kapujáig. Ingyen étkezés, ingyen tankönyv, ingyen laptop, sok helyen felújított iskolaépületek, rengeteg fáradozás és áldozat sokszor a család és a pedagógusok részéről – ez mind megy a kukába, ha mégsem sikerül eljuttatni egy hátrányos helyzetű, roma fiatal a szakmai megszerzéséig. És sok esetben a kábítószer az egyik legegyértelműbb akadályozó faktor ebben. Ezen a hosszú úton, amelyet végig kell járniuk, a hibázás lehetősége egész egyszerűen nem merülhet fel. Ez egy gonosz és igazságtalan helyzet, de attól még tény: ezek a fiatalok egyetlen egyszer sem ronthatnak a meglévő kevéske esélyeiken.

Forgács István kiemelte, hogy azokban a roma közösségekben, ahol a kábítószer fogyasztás a hétköznapok részévé válik, ott elkerülhetetlenül felüti a fejét a családon belüli erőszak és a vagyon elleni bűncselekmények is megszokottá válnak, mert, ahogy fogalmazott: „Ezek a fiatalok sok esetben a saját családjukat károsítják meg és teszik tönkre.”

A családok együttes kiállására van szükség

Forgács úgy látja, hogy a kábítószer-függőség elkerülése a családok nélkül elképzelhetetlen. Ehhez azonban a családok együttes kiállására van szükség, melyhez elengedhetetlen a belső kurázsi. Ahogy fogalmazott: „A közösségekben helyi szinteken legalább 6-8 családnak kellene első lépésként összefognia és kiállnia saját magáért, a saját gyermekeiért, majd pedig felvenni a kesztyűt a kábítószer-kereskedőkkel szemben, illetve megtalálni a következő 6-8 családot, akiket szintén be tudnak vonni a helyi védekezésbe. De ehhez először a felismerés kell, hogy ők erre képesek lehetnek. Félreértés ne essék, nekik nem a hatóságok dolgát kell elvégezniük. Senki nem lehet önkéntes rendőr. De az ma már igenis kifejezhető, egyértelművé tehető, hogy ha egy közösség nem akar drogot a saját soraiban, akkor legalább megszólal, szervezkedik, segíti a hatóságok munkáját. Ennek kellene megtörténnie most.” 

Liberális szociológusok gyakran érvelnek azzal, hogy a cigány fiatalok egyetlen örömforrása a hátrányos helyzetű térségekben a kábítószer fogyasztása, a bódulatba menekülés.

Ezzel kapcsolatban a felzárkóztatási szakértő szóvá tette, hogy aki ezt az álláspontot képviseli, az cinkosa a drogterjesztésnek, mert legitimálja a fogyasztást. 

Ki kell mondani, hogy nincs az az élethelyzet, amely legitimmé teszi a drogfogyasztást. Ezt egyértelművé kell tenni a minden magyar településen, mert a kábítószerhez pénz kell, és ha az nincs, akkor azt általában törvénytelen eszközökkel próbálják meg előteremteni"

A kábítószerek nem csupán egyéneket, hanem közösségeket is tönkretesznek 

„Minden embernek azt kellene megértenie, és a kormányzat ezt próbálja átadni mindenki számára – a társadalom biztonságérzete érdekében –, hogy az emberek hétköznapjait veszélyezteti a drogfogyasztás. Minden ember minden egyes napjára veszélyt jelent a kábítószer” – fejtette ki véleményét Forgács István, aki példaként egy olyan esetet hozott elő, amikor egy család veszíti el a hozzátartozóját egy autóbalesetben, amelyet egy drog hatása alatt álló személy követ el.

Gondolatait azzal folytatta, hogy minden magyar állampolgár azt várja a kormánytól, hogy olyan életteret biztosítson, ahol a kábítószer általi fenyegetettség a lehető legkisebb, vagy egyáltalán nem létezik.

Nem random embereket kell látni magunk előtt, akik valahol messze tőlünk kábítószert fogyasztanak a saját döntésükre, de azt kell felfognia mindenkinek, hogy a drogfogyasztó a szervezett bűnözést szolgálja ki, pénzre van szüksége és sokuk egyáltalán nem riad vissza a bűncselekményektől, vagy akár az erőszaktól sem, valamint hozhat olyan rossz döntéseket, amelyeket hiába bán meg utólag majd, ha a következményei a jelenben visszafordíthatatlanok. 

„A békésen füvező egyetemista csak addig békés, amíg nem a szomszédunkban teszi ezt 6-8 másik barátjával. Onnantól viszont igenis zavarni fog mindenkit. A saját életével és testével bárki azt tesz, amit akar, gondolják sokan, de azt is csak addig, amíg nem lesz egy ilyen munkatársa, vagy éppen családtagja valakinek. Onnantól borzasztóan nyomasztóvá válik ez a dolog” – mutatott rá Forgács arra is, mennyire lehet egészen közeli a kábítószer-fogyasztásnak a hétköznapi megjelenése is.

Arra a kérdésre, hogy mennyire célország vagy előállító hely Magyarország, Forgács a következőket válaszolta: „Több évtizede egyértelműen célországnak vagyunk tekinthetők, és bár itthon is készül kábítószer, a drog jelentős része külföldről érkezik.

Komoly gond volt 2010 előtt, illetve a 2010-es évtized első felében is még, hogy az ukrán határon zajló intenzív alkohol és dohánycsempészés részeként Ukrajna felől is érkezett kábítószer,

mint ahogyan a Balkáni-útvonalnak nevezett észak-déli szállítási tengelynek is fontos állomáspontja volt a magyar-szerb, illetve a magyar-román határ – mutatott rá. – A kamionok éveken keresztül nem csupán illegális bevándorlókat, de nagy mennyiségű kábítószert is megpróbáltak Magyarországra juttatni. A román Schengen-csatlakozás miatt szigorúbb lett a román – bolgár és a román szerb határ, mint ahogyan a román kikötői ellenőrzések. Ezzel egyidőben megnőtt a jelentősége az Orbán kormány által emelt déli határkerítésnek is, amely nemcsak a migránsokat, de a kábítószer jelentős részét is visszatartja ma már. Ezek mind kellenek ahhoz, hogy a belső béke fenntartható legyen.”

 

A szakértő néhány nemzetközi tapasztalatot is megosztott, valamint röviden ismertette, milyen céljai, tervei lesznek a Drogkutató Intézet társadalompolitikai igazgatójaként:


 

Évek óta dolgozom olyan magyar-amerikai projekteken, amelyek a társadalmi felzárkózást a szakmaszerzésen keresztül próbálják előmozdítani. Biztató, hogy a magyar szakképzést kimondottan értékesnek és progresszívnek találják az Egyesült Államokban, elsősorban azokban az államokban, ahol a társadalmi felzárkózás kulcsfontosságú – az Appalache térség egyértelműen ilyen. Itt Tennessee államban nyíltak az elmúlt másfél-két esztendőben olyan együttműködési lehetőségek, amelyek majd ottani és hazai egyetemek és szakképzési intézmények bevonásával segíthetik a helyi munkaerő megerősítését, hasonlóan a magyarországi felzárkózó térségekben zajló folyamatokhoz. Viszont nálunk is és az Egyesült Államokban is komoly gond a fiatalok körében a kábítószer, ami szintén mind a két országban veszélyezteti a sikeres iskolai előmenetelt és a munkaerőpiaci elhelyezkedést. Ennek érdekében a következő hónapokban egy olyan megállapodás és akcióterv előkészítésén dolgozunk, amely egy legalább 3-éves magyar-amerikai együttes fejlesztési programot kínálhat majd 2026 nyarától. Bátran ki kell mondanunk, a vidéki és konzervatív Amerika is fel szeretne lépni a kábítószer ellen, elveti a drogliberalizációt és ebben jó szövetségesekre találhat a magyarokban. A napokban tértem haza a legutóbbi szakmai egyeztetésekről Tennessee-ből, és hamarosan egy budapesti nemzetközi konferencia is foglalkozni fog a két ország szakképzésfejlesztési elképzeléseiről és azon belül a kábítószer elleni küzdelem fontosságáról.


 

A csak hazai környezetben az a célom, hogy a for profit szektort, valamint a sport-szövetségeket megnyerjem a kábítószer elleni harcnak – erre már most reményteljes ígéretek és érdeklődések vannak. Hazai sportszergyártók, üdítőital-gyártók, nemzetközi autóipari cégek, sőt, energetikai és távközlési cégek is nyitottak arra, hogy együttesen gondolkodjunk azon, milyen egyértelmű vállalati/gazdasági fellépés, vagy álláspont segítheti azt, hogy egyértelmű legyen a kábítószer elutasítása, illetve a kábítószer trendinek, vonzónak tűnő ábrázolásának a súlyos tévedése. A sportszövetségekkel való egyeztetések célja pedig az lesz, hogy a sportban is egyre nagyobb számban jelen lévő roma és hátrányos helyzetű tehetségeket meg lehessen menteni sok esetben saját maguktól és a környezetüktől, és ehhez az ő esetükben is kiemelten fontos a kábítószer elleni fellépés. Azaz nem csak a rasszizmusra kell nemet mondani a stadionokban és a sportcsarnokokban, hanem a drogra is.

Ukrajna: mit kell tenni az országnak?

A beszélgetés végén a Drogkutató Intézetének társadalompolitikai igazgatója kifejtette, hogy az ország belső biztonságának érdekében a kormány részéről nélkülözhetetlen, hogy a háborúból történő kimaradás, a migráció megállítása és az energiabiztonság garantálása mellett folyamatosan fennálljon a zéró tolerancia a kábítószer-kereskedelemmel és a drogfogyasztással kapcsolatosan.

A béke akkor lesz teljes, ha ezt is biztosítani tudjuk” – jegyezte meg utolsó gondolatként.

Képek forrása: Földházi Árpád/Mandiner; Szöveg: Csarnai Márk

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. március 06. 17:05
a hatart rendesen kell ellenorizni, ennyi
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2026. március 05. 23:25
>>Mantinka 2026. március 05. 22:50 Marika néni a hibás, hogy Ukrajna felől érkezik a kábítószer. A többi ország felől érkező kábítószer nem számít.<< Szövegértés egyes, leülhetsz! 😆😆😆😆
Válasz erre
0
0
Mantinka
2026. március 05. 22:50
Marika néni a hibás, hogy Ukrajna felől érkezik a kábítószer. A többi ország felől érkező kábítószer nem számít.
Válasz erre
0
0
lendvaiildiko
•••
2026. március 05. 22:45 Szerkesztve
Nem csak a kábítószer. Ma bementem egy nem magyar áruház-lánc helyi csili-vili boltjába. Nem tudom, szabad-e leírni a nevét, vagy sem. Nem írom le, de nagyon lázadt a az árstopi ellen! Élesztőt kerestem. A segítő eladó kezembe is nyomott egy élesztőt. Kérdezem: ez nem ukrán? Óh nem, mondja. Megnéztem, ukrán volt. Az áruházlánc tele van ukrán árukkal, a mustáról, ételízesítőkig. Megmutattam a nőnek a budafoki élesztőt. Ezt ajánlja, mint jó honleány! NYÁRON NE MENJEN SENKI SEM HORVÁTORSZÁGBA, NÉZZÜK MEG AZ ÁRUK EREDETÉT!, CSAK MAGYAR ÁRUT VEGYÜNK, a legrosszabb esetben unióst!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!