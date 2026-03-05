Extázisba került a Népszava újságírója: óriási csodálója Zelenszkijnek, meg is örökítette az ukrán elnök arcképét (FOTÓ)

Hivatalos: óriási bajban van Magyarország – mindenki számítását keresztülhúzta Zelenszkij
Lehet, hogy valóban nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéket az ukrán elnök.
„Vele nem harcolni kell, hanem segíteni amiben csak lehet. SLAVA UKRAINI!” – jegyezte meg Batka Zoltán.
Nagyot ment a Facebookon Batka Zoltán, a Népszava újságírója, aki egy rajzot mutatott be Volodimir Zelenszkij ukrán elnökről.
Batka ennyit jegyzett meg a vázlat kapcsán: „jó embereket könnyű rajzolni. Az emberiség hőse, Volodimir Zelenszkij.
Vele nem harcolni kell, hanem segíteni amiben csak lehet. SLAVA UKRAINI!”
Ezt is ajánljuk a témában
Lehet, hogy valóban nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéket az ukrán elnök.
A fotót itt tudja megtekinteni:
Nyitókép: Maxym Marusenko / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Nagyon szeretnék már a katonáinkat a fronton látni.
Innentől Trump térfelén pattog a labda.
Igaza lett Szijjártónak, mindenki lapul, de az Európai Unió még mindig hajthatatlan.