03. 07.
szombat
háború Slava Ukraini Háború Ukrajnában Batka Zoltán Magyarország rajz Ukrajna orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij

Extázisba került a Népszava újságírója: óriási csodálója Zelenszkijnek, meg is örökítette az ukrán elnök arcképét (FOTÓ)

2026. március 05. 22:21

„Vele nem harcolni kell, hanem segíteni amiben csak lehet. SLAVA UKRAINI!” – jegyezte meg Batka Zoltán.

2026. március 05. 22:21
Zelenszkij

Nagyot ment a Facebookon Batka Zoltán, a Népszava újságírója, aki egy rajzot mutatott be Volodimir Zelenszkij ukrán elnökről.

 

Batka ennyit jegyzett meg a vázlat kapcsán: „jó embereket könnyű rajzolni. Az emberiség hőse, Volodimir Zelenszkij.

Vele nem harcolni kell, hanem segíteni amiben csak lehet. SLAVA UKRAINI!”

A fotót itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: Maxym Marusenko / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

Összesen 68 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
martens
2026. március 06. 18:14
Ez a Batka egy született barom.
Válasz erre
3
0
csulak
2026. március 06. 17:00
Orkrajna nem EU-s orszag, igy semmilyen EU-s penzre nem jogosult ! Minden tamogatas orkrajnanak CSAK onkentesen a tagallamok dontese alapjan lehetseges , NEM kotelezoen ! Orkrajna egy korrupt , parazita allam amely nem kepes fenntartani magat onalloan, ilyen allam NEM valo az EU-ba ! Az EB es ET-t be kell perelnie Magyarorszag es Szlovakia ,mert nem a tagallamok erdekeit vedi hanem egy idegen allamet ! Orban Viktor hivja fel Trumpot es Elont ,hogy zarjak le a Starlinket, amig Orkrajna fel nem oldja a Baratsag vezeteken az olajembargot Magyarorszag es Szlovakia ellen ! Olyan orszag amely elzarja ket Unios orszag koolajellatasat, NEM valo az Unioba, ennyi !
Válasz erre
0
0
Poldi bácsi
2026. március 06. 12:56
Küldjél neki a kokódból! Az segítség lenne neki.
Válasz erre
2
0
madre79
2026. március 06. 12:05
Batka manó aki egy kalap szart sem ér?
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!