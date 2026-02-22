Itt egy újabb közvélemény-kutatás: nyílik az olló Orbán és Magyar között (grafikon)

Rejtélyes hálószobai fotó: nem az a legnagyobb kérdés, lesz-e pornó
Mután Magyar Péter elismerte, hogy részt vett a drogos házibulin, nagy nyomás nehezedett Magyarországra – mutatott rá az elemző.
Az abszolút többség szerint egyértelmű, kire nem szabad bízni Magyarország vezetését.
A Századvég friss kutatása szerint (lenti kép) a magyarok 54%-a azt gondolja, hogy kockázatos Magyar Pétert választani miniszterelnöknek, mert nem tudni, mi történne, ha ő vezetné az országot. Mennyire miniszterelnök-választás lesz a 2026-os? Orbán Viktor és Magyar Péter, vagy a Fidesz és a Tisza meccse lesz a választás? A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!
A fenti kérdésre válaszolva Mráz Ágoston Sámuel rámutatott:
amikor a végén ixelni kell „mindenki számára az lesz a kérdés, hogy kinek szavazok bizalmat? Kire akarom négy évig bízni az országot? Orbán Viktorra – a biztos választásra, akiről tudjuk, hogy hogyan gondolkodik, mit tesz –, vagy az abszolút többség (54% ) szerint kockázatos jelöltre.
„Dolgoznia kell a Fidesznek azon, hogy a fontos kérdésekről beszéljenek az emberek téma tekintetében, de a választás előtt ez mindenki számára egy miniszterelnök-választás lesz. Ahogy 2022-ben is volt” – tette hozzá rá Mráz Ágoston Sámuel.
Más irányból megközelítve a dolgot ráadásul
vita van a másik oldalon, hogy Magyar Péter lesz-e a befutó. Ha nem lenne vita, akkor Magyar Péter alkalmassága sem lenne megkérdőjelezhető
– mutatott rá G. Fodor Gábor. Mint a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója kifejtette: „nem véletlenül van itt esélylatolgatás, hogy ha nem Magyar Péter, akkor ki? A végén tényleg az lesz, hogy Orbán Viktor vagy Magyar Péter?
És van egy ember, aki körül nincs vita, sőt, a Fideszen túlnyúló támogatottsága van, meg karaktere, amit látnak az emberek: hogy lehet, hogy nehéz ember az Orbán, de azért el tudja intézni. Meg van a Magyar Péter, aki még a saját táborán belül sem élvez 100%-os támogatottságot.
Végül köztük kell majd választani”.
