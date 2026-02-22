Ft
G. Fodor Gábor Tisza Párt Mesterterv országgyűlési választás 2026 Fidesz Mráz Ágoston Sámuel

Itt egy újabb közvélemény-kutatás: nyílik az olló Orbán és Magyar között (grafikon)

2026. február 22. 11:14

Az abszolút többség szerint egyértelmű, kire nem szabad bízni Magyarország vezetését.

2026. február 22. 11:14
Magyar Péter

A Századvég friss kutatása szerint (lenti kép) a magyarok 54%-a azt gondolja, hogy kockázatos Magyar Pétert választani miniszterelnöknek, mert nem tudni, mi történne, ha ő vezetné az országot. Mennyire miniszterelnök-választás lesz a 2026-os? Orbán Viktor és Magyar Péter, vagy a Fidesz és a Tisza meccse lesz a választás? A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült! 

Mráz: Az abszolút többség szerint Magyar Péter kockázatos választás

A fenti kérdésre válaszolva Mráz Ágoston Sámuel rámutatott:

amikor a végén ixelni kell „mindenki számára az lesz a kérdés, hogy kinek szavazok bizalmat? Kire akarom négy évig bízni az országot? Orbán Viktorra – a biztos választásra, akiről tudjuk, hogy hogyan gondolkodik, mit tesz –, vagy az abszolút többség (54% ) szerint kockázatos jelöltre.

„Dolgoznia kell a Fidesznek azon, hogy a fontos kérdésekről beszéljenek az emberek téma tekintetében, de a választás előtt ez mindenki számára egy miniszterelnök-választás lesz. Ahogy 2022-ben is volt” – tette hozzá rá Mráz Ágoston Sámuel.

A Századvég kutatása szerint az abszolút többség úgy véli: Magyar Péter kockzatos választás.

G. Fodor: a Tisza elnöke a saját táborán belül sem élvez 100%-os támogatást

Más irányból megközelítve a dolgot ráadásul

vita van a másik oldalon, hogy Magyar Péter lesz-e a befutó. Ha nem lenne vita, akkor Magyar Péter alkalmassága sem lenne megkérdőjelezhető

– mutatott rá G. Fodor Gábor. Mint a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója kifejtette: „nem véletlenül van itt esélylatolgatás, hogy ha nem Magyar Péter, akkor ki? A végén tényleg az lesz, hogy Orbán Viktor vagy Magyar Péter?

És van egy ember, aki körül nincs vita, sőt, a Fideszen túlnyúló támogatottsága van, meg karaktere, amit látnak az emberek: hogy lehet, hogy nehéz ember az Orbán, de azért el tudja intézni. Meg van a Magyar Péter, aki még a saját táborán belül sem élvez 100%-os támogatottságot.

Végül köztük kell majd választani”.

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: Mediaworks/ Markovics Gábor

 

titi77
2026. február 22. 13:08
rájöttem h. a poloska fanok miért hiszik h. nyerésre állnak mint 4 vagy 8 éve. mert azt hiszik h. osztódással szaporodnak mint az amőba! hát agyhalottak......lesz itt nyafogás ápr.13.án!
google-2
2026. február 22. 12:52
Ideje volt. Ki akarna a nyakába egy brüsszeli bábot?
hivor
2026. február 22. 12:40
2018. április 8-án az elveszített választások után tisztújító kongresszust írtak ki a pártban. Ezt megelőzően módosították a párt alapszabályát, bevezetve az elnökhelyettesi tisztséget. Az elnöki pozícióra elsőként Toroczkai László jelezte indulási szándékát. A tisztújító kongresszuson a Vona Gábor által támogatott Sneider Tamás (elnök) – Gyöngyösi Márton (elnökhelyettes) páros nyert. Toroczkai László bejelentette, hogy Mi Magunk néven platformot alakít a párton belül.[39] Az elnökség bejelentette, hogy Toroczkai platformját nem fogadja el, mert alapszabály-ellenesnek tartja, bár az alapszabályban nincs ilyen határozat. Eljárást indítottak Toroczkai és Dúró Dóra ellen, amelynek vége az lett, hogy Dúró Dórát kizárták a frakcióból, Toroczkait pedig a pártból. Ezt követően Dúró Dóra[40] és férje, Novák Előd is kiléptek a pártból, így a Mi Magunk platform önálló mozgalom lett. Toroczkai, Duró, Novák egész eddig a baloldali libsi ellenzék része volt, nem hitelesek ők sem!
Zsolt75
2026. február 22. 12:36
39 százalék szerint nem tudni, Orbán Viktor hogy vezetné Magyarországot. Amúgy ezek hol élnek?
