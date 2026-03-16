„Arra nagyítani kell” – csúnyán alulmaradt hétfőn Magyar Péter a számháborúban (VIDEÓ)

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett
Az elemző szerint világosak az erőviszonyok és az ezzel kapcsolatos megfontolások a Tisza elnökének cselekedeteiben.
Míg Orbán Viktort hatalmas tömeg hallgatta Kaposváron, addig Békés vármegyében apadt a Tisza.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, hatalmas tömeg hallgatta Orbán Viktor miniszterelnököt országjárásának hétfői helyszínén, Kaposvár főterén.
Eközben Magyar Péter is járta az országot. Megfordult a Békés vármegyei Dobozon, Újkígyóson és Orosházán is. Azonban, mint azt az elmúlt hetekben láthattuk,
a kisebb vidéki helyszíneken rendre gyér érdeklődés kíséri a Tisza-vezér fórumait.
Nem volt ez másképp Békésben sem, erre Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is rámutatott közösségi oldalán. A politikus egymás mellé tette a kormányfő nyilvános fórumának drónfotóját, valamint az Orosházán készült felvételt, amelyből kiderült, hogy az a bionyos Tisza nem árad, inkább apad.
Az alsó felvétel kapcsán Orbán Balázs meg is jegyezte, hogy
arra nagyítani kell”.
De igaz volt ez a mintegy 4 ezer lakosú Dobozon is, ahonnan olvasóinktól azt a jelzést kaptuk, hogy
a rendezvény előtt több tucat idegen autó érkezett meg a településre, és a hallgatóság soraiban alig láttak helybelit.
