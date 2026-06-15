Kovács Gergely nem indul újra a Kutyapárt társelnökségéért

Kovács szerint az sem volt szerencsés, hogy két éven át úgy töltötte be ezt a pozíciót, hogy a polgármesteri munka mellett nem maradt ideje a pártra.

„Az elmúlt pár hónap is elvette a kedvem az országos politikától. Én úgy gondolom, hogy az eddigi húsz éves tevékenységünk sok jót okozott ennek az országnak, rengeteg ember gondolkodásmódját jó irányba mozdította el, ehhez képest nagyon méltánytalannak érzem, amit a választás előtti időszakban kaptunk az egész fideszezéssel együtt, amiről én tudom, hogy nem igaz, de azt is, hogy milyen sokan elhitték” – mondta a politikus.

Kovács méltatlannak nevezte azokat a vádakat is, amelyek szerint neki és a másik társelnöknek, Döme Zsuzsának „családi biznisz” az MKKP. Arra a kérdésre, hogyan jutott idáig a párt, azt mondta, többet kellett volna foglalkoznia a szervezettel, és szerinte „azt sem nagyon tudták kitalálni, miről szóljon a kampányuk”.