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magyar kétfarkú kutya párt mkkp párt választás

Kovács Gergely nem indul újra a Kutyapárt társelnökségéért

2026. június 15. 08:49

A politikus szerint az MKKP kampányában több dolgot is rosszul mértek fel, ezért szeptemberben már nem indul újra a társelnöki posztért.

2026. június 15. 08:49
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Kovács Gergely nem indul újra a Magyar Kétfarkú Kutya Párt társelnökségéért szeptemberben. A XII. kerület polgármestere a Magyar Hangnak adott interjúban arról beszélt, hogy a többség ugyan szeretné folytatni a párt működését, és szerinte is szükség van Magyarországon olyan politikai erőre, amely viccesen is meg tud fogalmazni kritikát, ahol értelmes önkéntes munkát lehet végezni, és amelyik ingyen sört ígér.

A jelenlegi társelnök ugyanakkor közölte, hogy

a társelnöki tisztségért már nem fog újraindulni.

Kovács szerint az sem volt szerencsés, hogy két éven át úgy töltötte be ezt a pozíciót, hogy a polgármesteri munka mellett nem maradt ideje a pártra.

„Az elmúlt pár hónap is elvette a kedvem az országos politikától. Én úgy gondolom, hogy az eddigi húsz éves tevékenységünk sok jót okozott ennek az országnak, rengeteg ember gondolkodásmódját jó irányba mozdította el, ehhez képest nagyon méltánytalannak érzem, amit a választás előtti időszakban kaptunk az egész fideszezéssel együtt, amiről én tudom, hogy nem igaz, de azt is, hogy milyen sokan elhitték” – mondta a politikus. 

Kovács méltatlannak nevezte azokat a vádakat is, amelyek szerint neki és a másik társelnöknek, Döme Zsuzsának „családi biznisz” az MKKP. Arra a kérdésre, hogyan jutott idáig a párt, azt mondta, többet kellett volna foglalkoznia a szervezettel, és szerinte „azt sem nagyon tudták kitalálni, miről szóljon a kampányuk”.

„Benézték”

„És abban is tévedtem, hogy maradt még pár százaléknyi ember az országban, akik nem valaki ellen, hanem valakire akarnak szavazni. Benéztük. Persze ez érthető, ha azt nézzük, mekkora szörny nőtt az ország tetejére 16 év alatt„ – tette hozzá Kovács Gergely.

Az áprilisi választáson az MKKP nem érte el az egy százalékot, ezért gyűjtést indított, hogy visszafizesse az államtól kapott 686 millió forintos kampánytámogatást. Kovács korábban azt mondta, meg sem fordult a fejében, hogy nem érik el az egy százalékot, ezért nem léptek vissza, és szerinte ez hiba volt. Akkor úgy fogalmazott, hogy „nem kellett volna elindulnunk a választáson”. 

A párt május végén visszafizette a kampánytámogatás első részletét.

Nyitókép: Mandiner / Mátrai Dávid

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Összesen 3 komment

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falcatus-2
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2026. június 15. 09:21 Szerkesztve
" Persze ez érthető, ha azt nézzük, mekkora szörny nőtt az ország tetejére 16 év alatt„ – tette hozzá Kovács Gergely.Az áprilisi választáson az MKKP nem érte el az egy százalékot, ezért gyűjtést indított, hogy visszafizesse az államtól kapott 686 millió forintos kampánytámogatást...." Ez a kétfarkú szörny a Magyar Államkincstár adatai szerint 2022 és 2026 között összesen pontosan 1 251 153 143 forint állami forráshoz jutott a 16 évig "uralkodó szörnytől . Ebben nincsenek benne a kampánytámogatások ami megint 1 milliárd fölött Szházy!
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hernadvolgyi-2
2026. június 15. 09:13
"Én úgy gondolom, hogy az eddigi húsz éves tevékenységünk sok jót okozott ennek az országnak," Én nem sokat vettem észre a sok jóból.
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nyúlgerinc
2026. június 15. 09:08
És, ha ez megtörténik akkor ki szállítja majd a hivatalba a kábszert?
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