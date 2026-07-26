Sem Amerikában, sem Magyarországon nem pártok nyernek a különböző választásokon, hanem egy-egy karakter nyer, aki vagy élvezi egy párt támogatását vagy pedig egy kvázi-pártot épít maga köré. Trumpot szinte senki nem támogatta a republikánusok között, amikor először futott neki az elnökségnek. Aztán látván, hogy milyen mozgalmat tudott elindítani, majd később a MAGA igazi mozgalommá nőve ki magát, már hasznos volt a pártnak a karakter is. Az utóbbi pedig a Tiszára igaz, ami a mai napig nem egy párt, hanem egy mozgalom kvázi-párt jegyekkel.

Sokfelé visznek a gondolataim, de itt és most a tusványosi beszédre szeretnék koncentrálni – s kicsit mélyebben, mint a (még most is létező) Megafon-kiírások, hiszen kinyitva a Facebookot, 16 oldalt számoltam meg egy ültő helyemben, ahol az egyetlen gondolat Tusványosról Orbán Viktor azon mondata volt, hogy ha valamiért elnézést kell kérnie, az az, hogy Magyar Péter tőlük került ki.