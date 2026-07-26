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Amit Tusványos adott – és amit még mindig nem

2026. július 26. 10:41

Április 13. óta az ember azt érzi, valamit nem mondanak el neki. És ez a bizalomvesztés alapvető oka.

2026. július 26. 10:41
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Gulyás Virág
Gulyás Virág
Demokrata

„Április 17-én megírtam az első cikkemet a választási vereségről. A címe elárulta a lényeget: Mi mozgósítottunk, ők mozgalmat építettek. Az érzelmek ellen sosem nyerhet a pragmatizmus. Ma, július 25-én Orbán Viktor elmondta, hogy az ellenzék most nem pártként, hanem „szolgálati központként” kell hogy működjön.

A szóválasztások itt igen gyengére sikerültek még akkor is, ha az irány helyes, mert a szavak mögött az van, ami kell: MOZGALOM.

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A pártok kora, ahogyan az eddigi politikában és politikai kommunikációban ismerjük hanyatlásnak indult, s még nem tudni, hogy a mozgalmak kora ideiglenes-e vagy teljesen átveszi a pártok archaikus és hierarchikus szerepét.

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Sem Amerikában, sem Magyarországon nem pártok nyernek a különböző választásokon, hanem egy-egy karakter nyer, aki vagy élvezi egy párt támogatását vagy pedig egy kvázi-pártot épít maga köré. Trumpot szinte senki nem támogatta a republikánusok között, amikor először futott neki az elnökségnek. Aztán látván, hogy milyen mozgalmat tudott elindítani, majd később a MAGA igazi mozgalommá nőve ki magát, már hasznos volt a pártnak a karakter is. Az utóbbi pedig a Tiszára igaz, ami a mai napig nem egy párt, hanem egy mozgalom kvázi-párt jegyekkel.

Sokfelé visznek a gondolataim, de itt és most a tusványosi beszédre szeretnék koncentrálni – s kicsit mélyebben, mint a (még most is létező) Megafon-kiírások, hiszen kinyitva a Facebookot, 16 oldalt számoltam meg egy ültő helyemben, ahol az egyetlen gondolat Tusványosról Orbán Viktor azon mondata volt, hogy ha valamiért elnézést kell kérnie, az az, hogy Magyar Péter tőlük került ki.

Miért említem ezt meg cinikusan? Mert a mondat jó, sőt ütős, de amikor minden jobboldali megmondóember, újságíró és influenszer ezt az egy mondatot ismétli, az elmond mindent a jelenlegi jobboldali kommunikációs állapotokról: vagy a tudás, vagy a kreativitás abszolút hiánya. De hogy valami hiányzik, az is biztos.

Na de mit gondolok én Orbán Viktor beszédéről? Sok, nem elhanyagolható gondolat és érzés kavarog bennem, mint választópolgár, mind aggódó magyar állampolgár, mind Fidesz-szimpatizáns, mind évtizede kommunikációs stratégiával foglalkozó szakember. Mindnek van mit mondania.

Kezdjük a választópolgárral

Hozta a minimális elvárást: a morális támogatást. 3 hónappal a vereség után erre már mindenki ki volt éhezve, kellett is és jól is esett. Mint intellektusra éhező választópolgár, szintén azt kaptam, amire éhezem: gondolatokat, kontextusokat, s sokszor visszaigazolást arról, amit én is látok a világból. Mérhetetlenül hiányzik nekem a mai magyar politikai életből az értelem. Mindent elvisz a show, elvisz az idiotizmus, a Netflix legújabb valóságshow-jára emlékeztető szint, amit én akkor kapcsolok be, amikor az agyam túlterhelt, és azt érzem, néznem kell valamit, ami lebutít picit. De ez ideiglenes és én választom meg.”

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

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Összesen 16 komment

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Sorrend:
reciprofi
2026. július 26. 14:22
Orbán Viktor is sokat változott 2010 óta és nem előnyére.A nemzet egysége nem abból áll hogy mennyi pénzzel tömjük őket, abból mennyit lehet saját hasznunkra visszaforgatni ahogy eddig ment.Az emberek nem hülyék.Az RMDSZ is ugyan azt a játékot űzi a székelyekkel mint velünk a fidesz.Nagyon jól teszi Magyar Péter,hogy ebbe a cirkuszba nem vesz részt a kormány tagokkal együtt.Nem külhonban kell észt osztani az itthoniaknak kell jobbá tenni az életét elsősorban.
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Mazsola0408
2026. július 26. 13:51
Lehet, hogy csak élni szeretne és ezért nem mond el mindent.
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fintaj-2
2026. július 26. 13:27
Kedves Virág! Ahogy Candide mondja, „...művelnünk kell kertünket” („...il faut cultiver notre jardin”)!
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hakapeszim
2026. július 26. 12:40
Én pontosan tudom, mit nem mondanak el. Azt, hogy jól tudták, hogy a Tiszar győz. Azt, hogy az utolsó fél - egy év tűzoltás volt, a vereség minimalizálása. Tudván tudták, hogy nem lesz meg. Ezt nem most mondom, április előtt is mondtam. Többször is elszólták magukat. 2002 újratöltve, akkor is az volt az érzésem, hogy nem tesznek meg, tudatosan nem tesznek meg mindent a győzelemért. És így nagyon nehéz kitartani, drukkolni. Csak azt tudom szívvel - lélekkel támogatni, aki mindent belead! Érezhető, sejthető, hogy valamilyen alku áll a háttérben, valószínűleg csak a legelső kör tudja, miről szól ez.
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