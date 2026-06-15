Ezért visel rózsaszín cipőt a legtöbb játékos a vb-n

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Nagyon sok futballista döntött a pink mellett. Itt a magyarázat arra, hogy miért látunk ennyi rózsaszín cipős játékost a világbajnokságon!
Már a Mexikó–Dél-Afrika nyitómérkőzésen is megfigyelhető volt, hogy nagyon sok játékos rózsaszín cipőben játszott a labdarúgó-világbajnokságon. Valamiért a Nike, az Adidas, a Puma, a New Balance és a Skechers is egyszerre dobott piacra pink lábbeliket – olvasható a Telex cikkében.
A BBC szerint amikor a sportszergyártók elkezdik egy cipő megalkotását, előtte jó eséllyel konzultálnak a trendszetter cégekkel, mint a trend-előrejelző WGSN. A pink olyan szín, amit az egyre több extravagáns játékos szeret hordani, ráadásul élesen elüt a gyep zöldjétől.
Odinga Nimako – a Nike egyik fontos figurája, ha lábbelikről van szó – azzal érvelt a The Athleticnek, hogy nagy igény volt a harsányabb színekre.
Amit következetesen hallunk a sportolóktól és vásárlóktól, főképp, ha a nagy pillanatokról van szó, hogy a világos színek magabiztosságot adnak, tehát ez volt igazából a kiindulópont”
– idézte a Telex Nimakót. Arra jutottak, hogy a rózsaszín erősíti fel leginkább ezt az érzést. Szerinte, aki fölvesz egy pink focicipőt, az érzi, nagyon jónak kell lennie, hogy ezt viselhesse. Nem mellékesen hozzátette, hogy a tévén keresztül is jól festenek a pink lépők, és ők a Nike-nál a vizuális hatásra mentek rá. Mivel egyetlen vb-résztvevő csapat sincs, aminek összes játékosa rózsaszín surranót viselne, még jobban kitűnnek az ilyen darabok.
Persze egyes játékosok szépen megdizájnolt futballcipői még a pink őrületből is kitűnnek. A The Athletic Lionel Messi argentin színekre emlékeztető Adidas-cipőjét és az amerikai Christian Pulisic szintén a világoskékkel játszó Puma-darabját hozta fel. A hatodik vb-jén szereplő portugál Cristiano Ronaldo egy aranyszín cipőt fog majd viselni a június 17-i első meccsükön Kongó ellen, amit még nem is dobtak piacra a Nike-nál. A pink divat sem tart örökké, szakértők szerint az új idény majd új színkombinációt hoz be.
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Nyitókép: Charly Triballeau/AFP