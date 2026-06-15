Ezért visel rózsaszín cipőt a legtöbb játékos a vb-n

Már a Mexikó–Dél-Afrika nyitómérkőzésen is megfigyelhető volt, hogy nagyon sok játékos rózsaszín cipőben játszott a labdarúgó-világbajnokságon. Valamiért a Nike, az Adidas, a Puma, a New Balance és a Skechers is egyszerre dobott piacra pink lábbeliket – olvasható a Telex cikkében.

Foci vb 2026: egy játékost leszámítva az összes dél-afrikai kezdő rózsaszín cipőben játszott (Fotó: Alfredo Estrella/AFP)

A BBC szerint amikor a sportszergyártók elkezdik egy cipő megalkotását, előtte jó eséllyel konzultálnak a trendszetter cégekkel, mint a trend-előrejelző WGSN. A pink olyan szín, amit az egyre több extravagáns játékos szeret hordani, ráadásul élesen elüt a gyep zöldjétől.