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labdarúgás foci vb 2026 világbajnokság cipő

Ezért visel rózsaszín cipőt a legtöbb játékos a vb-n

2026. június 15. 10:06

Nagyon sok futballista döntött a pink mellett. Itt a magyarázat arra, hogy miért látunk ennyi rózsaszín cipős játékost a világbajnokságon!

2026. június 15. 10:06
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Már a Mexikó–Dél-Afrika nyitómérkőzésen is megfigyelhető volt, hogy nagyon sok játékos rózsaszín cipőben játszott a labdarúgó-világbajnokságon. Valamiért a Nike, az Adidas, a Puma, a New Balance és a Skechers is egyszerre dobott piacra pink lábbeliket – olvasható a Telex cikkében.

Foci vb 2026: egy játékost leszámítva az összes dél-afrikai kezdő rózsaszín cipőben játszott
Foci vb 2026: egy játékost leszámítva az összes dél-afrikai kezdő rózsaszín cipőben játszott (Fotó: Alfredo Estrella/AFP)

A BBC szerint amikor a sportszergyártók elkezdik egy cipő megalkotását, előtte jó eséllyel konzultálnak a trendszetter cégekkel, mint a trend-előrejelző WGSN. A pink olyan szín, amit az egyre több extravagáns játékos szeret hordani, ráadásul élesen elüt a gyep zöldjétől.

Odinga Nimako – a Nike egyik fontos figurája, ha lábbelikről van szó – azzal érvelt a The Athleticnek, hogy nagy igény volt a harsányabb színekre.

Amit következetesen hallunk a sportolóktól és vásárlóktól, főképp, ha a nagy pillanatokról van szó, hogy a világos színek magabiztosságot adnak, tehát ez volt igazából a kiindulópont”

– idézte a Telex Nimakót. Arra jutottak, hogy a rózsaszín erősíti fel leginkább ezt az érzést. Szerinte, aki fölvesz egy pink focicipőt, az érzi, nagyon jónak kell lennie, hogy ezt viselhesse. Nem mellékesen hozzátette, hogy a tévén keresztül is jól festenek a pink lépők, és ők a Nike-nál a vizuális hatásra mentek rá. Mivel egyetlen vb-résztvevő csapat sincs, aminek összes játékosa rózsaszín surranót viselne, még jobban kitűnnek az ilyen darabok.

Foci vb 2026: CR különleges cipőben játszik

Persze egyes játékosok szépen megdizájnolt futballcipői még a pink őrületből is kitűnnek. A The Athletic Lionel Messi argentin színekre emlékeztető Adidas-cipőjét és az amerikai Christian Pulisic szintén a világoskékkel játszó Puma-darabját hozta fel. A hatodik vb-jén szereplő portugál Cristiano Ronaldo egy aranyszín cipőt fog majd viselni a június 17-i első meccsükön Kongó ellen, amit még nem is dobtak piacra a Nike-nál. A pink divat sem tart örökké, szakértők szerint az új idény majd új színkombinációt hoz be.

A világbajnokság teljes menetrendje és minden fontos tudnivaló itt!

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Nyitókép: Charly Triballeau/AFP

 

Összesen 8 komment

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Kihaennem
2026. június 15. 12:44
Bárcsak tudnám, a Mandiner miért szemléz/oszt meg homofil propagandát kommentár nélkül. Ettől a célközönségnek nem jön meg a kedve az előfizetéshez. Vagy megváltozott a targetálás?
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0
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Obsitos Technikus
2026. június 15. 11:44
Muzik.
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3
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Ekrü123
2026. június 15. 11:35
"Nagyon sok futballista döntött a pink mellett."- Kétlem, hogy a futballisták döntöttek volna így, sokkal inkább a szövetség amelyik megrendeli a cipőket, ők viszont valószínű az áraik alapján is döntenek. Nem lehetetlen, hogy a pink cipők ára olcsóbb mint a többié a genderlobbynak köszönhetően. Azok pedig akik elég klasszisok ahhoz, hogy merjenek nemet mondani a szövetségnek, mást színt választanak, lásd Messi vagy Ronaldo.
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4
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ördöngös pepecselés
2026. június 15. 11:23
ahogy a mezeknél kitalálták, hogy minden évben változtassanak, itt is az a cél, hogy a konzumidióták minél több használhatatlan szart vegyenek
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7
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