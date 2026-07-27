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Forsthoffer Ágnes üzent a Sándor-palotából

2026. július 27. 21:22

A Nyitott Kapuk programsorozatra a Sándor-palota honlapján lehet regisztrálni.

2026. július 27. 21:22
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Újra látogatható lesz a Sándor-palota augusztus 1-jén és 8-án – adta hírül a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök hétfőn a Facebook-oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta: az épületnek „nemcsak regényes múltja, de történelmi fontosságú jelene is van”, egyúttal arra bíztatta az érdeklődőket, ismerjék meg az Ördöglovas történetét, járják be a palota reprezentatív termeit idegenvezető kíséretével. 

A látogatók különleges fejezeteket is hallhatnak a palota 220 éves történelméből 

– tette hozzá. Megjegyezte, a Nyitott Kapuk programsorozatra a Sándor-palota honlapján lehet regisztrálni. A Sándor-palota honlapja szerint a jelentkezők vezetett séta keretében tekinthetik meg a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termeit és hallhatnak különleges történeteket a palota históriáiból: a titokzatos római szarkofágról, Teleki Pál miniszterelnök rejtélyes haláláról, a szalonok kulisszatitkairól vagy éppen a berendezési tárgyak és szobrok misztikus többletjelentéseiről.

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A programra egyéni látogatók vagy legfeljebb 20 fős, augusztus 8-án 30 fős csoportok jelentkezését várják. Amennyiben egy jelentkező csoport ennél kisebb, előfordulhat, hogy más csoportokkal vagy egyéni látogatókkal egy időben tud részt venni az eseményen – olvasható a honlapon.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

 

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Összesen 11 komment

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Sorrend:
cutcopy
2026. július 27. 22:47
Valóban érdemes megnézni, a fidesz kormány pazarul rendbe rakta az épületet..
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. július 27. 22:34
Magyar Péter csak szélsőségekben tud megnyilvánulni, ami inadekvát reakció és súlyos pszichés problémát jelez.
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1
0
andris-923
2026. július 27. 22:30
Csókolt meg amit gondolok
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1
0
chiron
2026. július 27. 22:18
Azért értékeljük már a szintlépést, hogy ő a főnökével ellentétben, nem a vécékilincsek műarany bevonatáról, vagy a kórházi klozetpapírhiányról tudósít, oknyomozó komolykodással.
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2
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