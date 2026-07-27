Forsthoffer Ágnes üzent a Sándor-palotából

Újra látogatható lesz a Sándor-palota augusztus 1-jén és 8-án – adta hírül a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök hétfőn a Facebook-oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta: az épületnek „nemcsak regényes múltja, de történelmi fontosságú jelene is van”, egyúttal arra bíztatta az érdeklődőket, ismerjék meg az Ördöglovas történetét, járják be a palota reprezentatív termeit idegenvezető kíséretével.

A látogatók különleges fejezeteket is hallhatnak a palota 220 éves történelméből

– tette hozzá. Megjegyezte, a Nyitott Kapuk programsorozatra a Sándor-palota honlapján lehet regisztrálni. A Sándor-palota honlapja szerint a jelentkezők vezetett séta keretében tekinthetik meg a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termeit és hallhatnak különleges történeteket a palota históriáiból: a titokzatos római szarkofágról, Teleki Pál miniszterelnök rejtélyes haláláról, a szalonok kulisszatitkairól vagy éppen a berendezési tárgyak és szobrok misztikus többletjelentéseiről.