MTVA: a közszolgálati hírszolgáltatás összehangoltan és fokozatosan újraindul a közmédia felületein

Az élő stúdióműsorok, valamint a közéleti és politikai háttérműsorok az átalakítás következő lépéseként fognak majd elindulni.

A sajtóosztály közlése szerint a zenei és internetes adók – a Petőfi Rádió, a Dankó Rádió, a Nemzetiségi Rádió és Nemzeti Sportrádió – hírszolgáltatása a korábbi megszokott idősávokban és formátumokban ismét elérhető, ideértve a kapcsolódó internetes és digitális platformokat is.

„A közmédia átmeneti vezetése az új hírstruktúrát a közszolgálatiság szakmai követelményeinek megfelelően fokozatosan állítja helyre” – olvasható a közleményben, amely arra is kitér, hogy a hirado.hu tartalmi szolgáltatásának újraindításáról későbbiekben adnak tájékoztatást.