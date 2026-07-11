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MTVA: a közszolgálati hírszolgáltatás összehangoltan és fokozatosan újraindul a közmédia felületein

2026. július 11. 20:18

„A közmédia átmeneti vezetése az új hírstruktúrát a közszolgálatiság szakmai követelményeinek megfelelően fokozatosan állítja helyre” – olvasható a közleményben.

2026. július 11. 20:18
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Megkezdődött a hírszolgáltatás fokozatos újraindítása az M1 képernyőjén, a közmédia rádiós felületein, valamint a digitális platformokon – közölte a Duna Médiaszolgáltató és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Sajtóosztálya a július 7-i átmeneti leállást követő összehangolt hír-újraindítási folyamatokról szombat este.

Az MTI-hez eljuttatott tájékoztatás szerint július 11-én a rádiós portfólió jelentős részén, valamint a televíziós felületeken folyamatosan vezetik be az új struktúrát.

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A hírszolgáltatás fokozatos újraindítása összefügg azzal, hogy Horváth András vezérigazgató a működés átmeneti felfüggesztésével egyidejűleg kibocsátotta a közszolgálati hírszolgáltatás új Hírszolgáltatási Alapelveit. Az új hírszolgáltatási struktúra fokozatos bevezetése biztosítja, hogy az egyes szolgáltatások már e szakmai követelmények szerint, megfelelő szervezeti és működési feltételek mellett induljanak újra – tartalmazza a közlemény.

A közszolgálati hírszolgáltatás jelenlegi működési rendjéről azt írták, hogy a Kossuth Rádió és Bartók Rádió műsorstruktúrája úgy módosult, hogy a csatorna a továbbiakban is a Bartók Rádió műsorfolyamát sugározza. 

Fontos változás, hogy július 11-től a Bartók Rádión már híreket is közzéteszünk, így ezek a hírblokkok a Kossuth Rádió frekvenciáján is elérhetővé váltak, biztosítva a hallgatók tájékoztatását” 

– olvasható a tájékoztatásban.

Az M1 televízió hírszolgáltatásának részleges újraindulásáról azt közölték, hogy a rádiókkal egy időben az M1-en is újraindult a hírszolgáltatás. 

A műsorok alatt, a képernyő alján futó hírszalagon szöveges formában olvashatók a legfontosabb információk. 

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Az élő stúdióműsorok, valamint a közéleti és politikai háttérműsorok az átalakítás következő lépéseként fognak majd elindulni.

A sajtóosztály közlése szerint a zenei és internetes adók – a Petőfi Rádió, a Dankó Rádió, a Nemzetiségi Rádió és Nemzeti Sportrádió – hírszolgáltatása a korábbi megszokott idősávokban és formátumokban ismét elérhető, ideértve a kapcsolódó internetes és digitális platformokat is.

„A közmédia átmeneti vezetése az új hírstruktúrát a közszolgálatiság szakmai követelményeinek megfelelően fokozatosan állítja helyre” – olvasható a közleményben, amely arra is kitér, hogy a hirado.hu tartalmi szolgáltatásának újraindításáról későbbiekben adnak tájékoztatást.

(Mandiner/MTI)

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

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Összesen 18 komment

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Sorrend:
Bitrex®
2026. július 11. 23:02
Faszom sem kíváncsi rátok. Törlöm az összes készüléken a csatornákat, hogy még véletlenül se kapcsoljunk oda. Majd ősszel visszaállítom, ha már eltakarodtatok.
Válasz erre
1
0
google-2
2026. július 11. 22:52
Nézze az, akinek nem elég az ATV, RTL és egyéb bűzlő csatorna! A Magyar család című valóságshow-hoz kinek van ingerenciája?
Válasz erre
1
0
gyzoltan-2
2026. július 11. 22:50
A média, teljes keresztmetszetben, kirekesztően kisajátított! Évszázados időmértékben! Bármiféle elvárást, netán követelményt elvárni, meddő kísérletnek tűnik..! A média a befolyás, a hatalom meghatározóeszköze, egyben hatalmi csoportosulás, mely a hatalmat is befolyásolhatja, meghatározhatja! -és leszögezhetjük, meghatározóan nem magyar! Sőt..! Nyíltan, vagy látensen!
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0
0
Beszartak-a-fideszesek
•••
2026. július 11. 22:35 Szerkesztve
Olyan nézhetővé vált az M1. Ma is film Mátyás királyról, a 2009-10-es Magyarország története c. dokumentumfilm sorozat, régi filmek, régi sorozatok, semmi rémhírkeltő hazug kormánypropaganda. Nem csoda, hogy a bukott fideszektásokat, mint a johannlófinguszhoz hasonló aljaembert megüti a laposguta.
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1
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