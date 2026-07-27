Magyar Péter nemes egyszerűséggel elvette Takács Péter papírjait – VIDEÓ

„Miután Magyar Péter vállalhatatlan módon börtönnel fenyegette meg Hankó Balázst, kivonultunk az ülésről, azonban néhányan, köztük Takács Péter otthagyták a papírjukat. Erre Magyar Péter miniszterelnökként felállt a teremben, odasétált és ellopta a papírokat. Ő ma Magyarország miniszterelnöke”, írta a videóhoz Szűcs Gábor fideszes képviselő.

Takács Péter videóban üzent: „Voltak folyosói pletykák, hogy elégedetlen az egészségügyi miniszter teljesítményével. De ne az én néhány oldalas kis jegyzeteimtől várják a csodát. Tessék dolgozni.”