Magyar Péter nemes egyszerűséggel elvette Takács Péter papírjait – VIDEÓ

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Szűcs Gábor és Takács Péter is megosztotta a videót, amiben az látható, hogy a Fidesz-KDNP üres padsoraihoz sétál Magyar Péter, majd nemes egyszerűséggel elveszi Takács Péter jegyzeteit és elsétál.
„Miután Magyar Péter vállalhatatlan módon börtönnel fenyegette meg Hankó Balázst, kivonultunk az ülésről, azonban néhányan, köztük Takács Péter otthagyták a papírjukat. Erre Magyar Péter miniszterelnökként felállt a teremben, odasétált és ellopta a papírokat. Ő ma Magyarország miniszterelnöke”, írta a videóhoz Szűcs Gábor fideszes képviselő.
Takács Péter videóban üzent: „Voltak folyosói pletykák, hogy elégedetlen az egészségügyi miniszter teljesítményével. De ne az én néhány oldalas kis jegyzeteimtől várják a csodát. Tessék dolgozni.”
Nyitókép: Bodnár Boglárka/MTI