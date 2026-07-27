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szűcs gábor takács péter Magyar Péter

Magyar Péter nemes egyszerűséggel elvette Takács Péter papírjait – VIDEÓ

2026. július 27. 17:09

Szűcs Gábor és Takács Péter is megosztotta a videót, amiben az látható, hogy a Fidesz-KDNP üres padsoraihoz sétál Magyar Péter, majd nemes egyszerűséggel elveszi Takács Péter jegyzeteit és elsétál.

2026. július 27. 17:09
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„Miután Magyar Péter vállalhatatlan módon börtönnel fenyegette meg Hankó Balázst, kivonultunk az ülésről, azonban néhányan, köztük Takács Péter otthagyták a papírjukat. Erre Magyar Péter miniszterelnökként felállt a teremben, odasétált és ellopta a papírokat. Ő ma Magyarország miniszterelnöke”, írta a videóhoz Szűcs Gábor fideszes képviselő.

Takács Péter videóban üzent: „Voltak folyosói pletykák, hogy elégedetlen az egészségügyi miniszter teljesítményével. De ne az én néhány oldalas kis jegyzeteimtől várják a csodát. Tessék dolgozni.”

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Nyitókép: Bodnár Boglárka/MTI
 

 

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Összesen 59 komment

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Sorrend:
ezegyjonev
2026. július 27. 17:47
Nem meglepő, tudtuk, hogy lopós. Remélem, a papírra ez volt írva: hülye, aki elolvassa!
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1
0
cutcopy
2026. július 27. 17:46
Bedobta a Dunába..
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1
0
kecskesajt
2026. július 27. 17:46
Már, nagyon beüthetett az anyag, amit a józsika adagol neki. Teljesen fékevesztett elmebeteg tesz ilyet. Amikor a betörő elalszik a tetthelyen. Ez bedrogozva, lop !
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0
szocske74
2026. július 27. 17:44
A kólásdobozai megszavazzák neki az első éjszaka jogát is.
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4
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