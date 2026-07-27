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demokrácia gulyás gergely schmidt mária terror háza múzeum alaptörvény

Kiállás az önkény ellen – Schmidt Mária októberre megemlékezést hirdetett a Terror Háza elé

2026. július 27. 17:23

A főigazgató az új időszaki kiállítások megnyitóján jelentette be az 1956-os forradalom évfordulójára meghirdetett demonstrációt. A hétfői eseményen felszólalt Gulyás Gergely is.

2026. július 27. 17:23
Schmidt Mária, Terror Háza Múzeum, időszaki tárlat
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel

Időszaki kiállításokat nyitott a Terror Háza Múzeum hétfőn, az 1956-os forradalom hetvenedik, a 2006-os rendőrterror huszadik évfordulója apropóján, a részletek megtekinthetők ITT és ITT!

Schmidt Mária főigazgató köszöntőjében bejelentette, október 23-án pénteken, pontosan 70 esztendővel az utánra, hogy a „szabadságvágyó tüntetők összegyűltek a Kossuth téren”, a Terror Háza Múzeum előtti megemlékezésre hív mindenkit.

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Álljunk ki együtt a szabad, az önkényt nem tűrő Magyarország mellett!

Ahol a hősöket nem felejtik, mindig lesznek újak!” – fogalmazott.

Schmidt szerint hetven esztendő történelmi távlata lehetőséget ad arra, hogy ne pusztán magának az 1956-os forradalom és szabadságharcnak világtörténelmi jelentőségéről beszéljünk – ennek ma már könyvtárnyi irodalma van, helyesen –, hanem az „azóta eltelt időszakról is: leginkább arról, hogy milyen fénytörésbe helyezi az azóta történteket 1956 dicső ragyogása”. Kifejtette, 1956-ot a legújabbkori magyar demokrácia kulturálisan, politikailag és közjogilag is a kiinduló pontjának tekinti. Az 1989-90-es rendszerváltoztatás 1956 emlékéből táplálkozott, a 2011-ben elfogadott Alaptörvény is rögzítette 1956 kiemelkedő jelentőségét.

Aki 1956-ot mond, az valójában a magyar szabadságról és függetlenségről beszél.

1956 nem egy szlogen. Nem való elé hashtag. Leveti magáról a kattintás és lájkvadászokat. Mélysége van.

Hetven esztendős mélysége – húzta alá.

Schmidt Mária felidézte azt is, hogy 1956 ötvenedik évfordulója a „modern magyar demokrácia eddigi legmocskosabb és legtragikusabb napjává” vált. Arra emlékeztet, hogy soha nem felejthetjük el: az önkény és a diktatúra mindig köztünk jár. „Ma kiállítást nyitunk 1956-ról és 2006-ról. Ezzel is azt üzenjük, hogy minden generációnak újra és újra ki kell állnia az önkény ellen.”

Tisztelet a pesti srácoknak és lányoknak

Fekete Rajmund, a Kommunizmuskutató Intézet vezetője hangsúlyozta: „A Terror Háza Múzeum alapítása óta őrzi emlékét az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek, a pesti srácoknak és lányoknak. Sajnos a 2006-os eseményeket követően tíz évnek kellett eltelni ahhoz, hogy 1956 újra méltó helyére kerülhessen nemzetünk panteonjában. Mert

1956 egyszerre mérce és iránytű, amely a büszkeségünket táplálja.”

Hozzátette, hetven évvel ezelőtt a magyar szó ugyanis a bátorság, a szabadságszeretet, a nemzeti összefogás, a hazaszeretet, a hősiesség szinonimájává vált. Hősöknek, példaképeknek kijáró tisztelettel tartozunk a pesti srácoknak és lányoknak, akik világtörténelmet írtak. És mert nekik köszönhetjük, hogy a magyar név megint szép lett, méltó régi nagy híréhez. Mit rákentek a századok, lemosták a gyalázatot – fogalmazott.

Kormos Valéria Táncsics Mihály-díjas újságíró részletesen felidézte a 2006 őszi rendőri és bírói túlkapások történetét, személyes tapasztalatai alapján, külön köszöntve az áldozatokért ugyancsak kiálló, akkor fideszes képviselő Ékes Ilonát.

Gulyás: Ami ma történik, idegen 1956 örökségétől

Felszólalt az eseményen Gulyás Gergely, a Fidesz országgyűlési képviselője, aki szerint az 1956-os hőstett egyértelműsítette, hazánkban a szovjet megszállást és a ránk erőltetett diktatúrát a magyar nép elutasítja, annak semmilyen legitimitása nincsen. Kitért arra is,

a 2006 őszi brutalitások durvábbak voltak a nyolcvanas évek puhuló, de még mindig diktatórikus Kádár-rendszer rendőri túlkapásainál. Ráadásul a magyar államszervezet sem tudott ellenállni a politikai akaratnak,

az első fokú bíróságok teljesen ártatlan embereket zártak előzetes letartóztatásba.

Figyelmeztetés volt ez arra vonatkozóan, hogy demokrácia és jogállam nem feltétlenül ugyanaz. Akkor ezzel szemben egy sokszínű közösség fogott össze, a klasszikus értelemben vett liberálisoktól a nemzeti radikálisokig. Utalt arra is, a joggal való visszaélés mértékét tekintve teljesen egyedülálló, hogy ma emberek választójogát korlátozzák, eltiltva a politikai ellenfelet a politikai küzdelemtől.

„Ez idegen 1956 örökségétől, a demokrácia hagyományaitól, a szabadságtól. Most is van bennünk aggodalom, ám biztos, az ország mindig elég erős volt, hogy összefogjon a brutális, önkényes, jogállam-ellenes fellépéssel szemben” – húzta alá Gulyás, utalva a Magyar-kormány jogkorlátozó intézkedéseire.

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nyitókép forrása: Terror Háza Múzeum

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Összesen 6 komment

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Medici
2026. július 27. 17:48
Volt már olyan politikus aki azt mondta, előbb-)utóbb verekedés lehet azj Országgyűlésben. Én a jelenlegi förtelmesen abnormális állapotokat látva - szülőatyja Idegbeteg Péter - már arra gondoltam, itt már a kulturált, demokratikus módon tartott tiltakozásoknak a hozadéka egy nulla. Ez a barom Magyar láthatóan arra játszik, hogy utcai harcokra kerüljön sor.
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ördöngös pepecselés
2026. július 27. 17:45
én ilyen hosszú távra nem terveznék mert okt. 23-ig a tüntetéseket is be fogják tiltani és kijárási tilalmat vezetnek be.
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templar62
2026. július 27. 17:43
Sinn Féin : az ír függetlenség jelszava . Jelentése : egyedül vagyunk , csak magunkra számíthatunk .
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templar62
2026. július 27. 17:40
" óóózárm szittojen " , aux armes citoyen = a francia himnusz refrénje .
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