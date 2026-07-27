Kiállás az önkény ellen – Schmidt Mária októberre megemlékezést hirdetett a Terror Háza elé

Időszaki kiállításokat nyitott a Terror Háza Múzeum hétfőn, az 1956-os forradalom hetvenedik, a 2006-os rendőrterror huszadik évfordulója apropóján, a részletek megtekinthetők ITT és ITT!

Schmidt Mária főigazgató köszöntőjében bejelentette, október 23-án pénteken, pontosan 70 esztendővel az utánra, hogy a „szabadságvágyó tüntetők összegyűltek a Kossuth téren”, a Terror Háza Múzeum előtti megemlékezésre hív mindenkit.