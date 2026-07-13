Így reagált Orbán Viktor a 17. alaptörvény-módosításra

Ismert, Gulyás Gergely lemondott a Fidesz parlamenti frakciójának vezetéséről. A jobboldali politikus – aki mögött a sajtótájékoztatón feketében sorakoztak fel a fideszes és KDNP-s képviselők – az 1990 utáni magyar demokrácia „fekete napjának” nevezte a hétfői parlamenti ülésnapot, mert szerinte olyan alaptörvény-módosítást készül elfogadni a Tisza-többség, amely külön-külön is durva határátlépés, együtt pedig példátlan az elmúlt 36 évben. Értékelése szerint ilyen határátlépés a köztársasági elnök leváltása, az Alkotmánybíróság „lefejezése”, a „korlátlan hatalmú külön tiszás ügyészség” létrehozása, és a választójog korlátozása.