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sulyok tamás magyarország alaptörvény orbán viktor

Így reagált Orbán Viktor a 17. alaptörvény-módosításra

2026. július 13. 16:26

Fekete szívvel illusztrálta bejegyzését a korábbi miniszterelnök.

2026. július 13. 16:26
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A Mandiner beszámolt róla, hogy hétfőn tárgyalta a parlament a 17. alaptörvény-módosítást, amellyel – többek között – Sulyok Tamás államfői megbízatását is megszűntetik.

Demokratikus Magyarország: 1990–2026

 – reagált Facebook-oldalán Orbán Viktor.

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Ismert, Gulyás Gergely lemondott a Fidesz parlamenti frakciójának vezetéséről. A jobboldali politikus – aki mögött a sajtótájékoztatón feketében sorakoztak fel a fideszes és KDNP-s képviselők – az 1990 utáni magyar demokrácia „fekete napjának” nevezte a hétfői parlamenti ülésnapot, mert szerinte olyan alaptörvény-módosítást készül elfogadni a Tisza-többség, amely külön-külön is durva határátlépés, együtt pedig példátlan az elmúlt 36 évben. Értékelése szerint ilyen határátlépés a köztársasági elnök leváltása, az Alkotmánybíróság „lefejezése”, a „korlátlan hatalmú külön tiszás ügyészség” létrehozása, és a választójog korlátozása.

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Ez utóbbiról azt mondta: mostantól olyan politikai verseny van Magyarországon, ahol az ellenzéki frakciók mindegyikének legalább fele ki van zárva a demokratikus politikai versenyből, hiszen a 12 éves mandátumkorlát miatt a Mi Hazánk-frakció fele, a Fidesz-frakció közel kétharmada és a KDNP-frakció háromnegyede nem indulhat a választásokon.

Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

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Összesen 60 komment

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Sorrend:
westend
2026. július 13. 18:45
Azért jegyezzük fel a pojáca, a sógorkoma menyétei meg a görög-néne nevét az almáriomba. Mert ezért a puccsért előbb-utóbb felelősséget kell vállalniuk.
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3
0
westend
2026. július 13. 18:40
massivement7 2026. július 13. 17:55 "százmilliárdos moszkovita nyaloncmédia? Mintha sose lett volna" - mert nem is volt románom. De te azért benyelted az agyhalott fejeddel.
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2
0
mnmn
2026. július 13. 18:22
trd127 2026. július 13. 17:39 "Odaírta azt is, hogy bojler kapható. Eszméletlen ez a bácsika!" Miért, eladó a kedves mamád?
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1
0
nagymacska44
2026. július 13. 18:16
Nekem az nagyon furcsa, hogy a parlamenten kívüli pártok nem tiltakoznak hangosan. Mert nem csak a Fideszt, hanem a valaha volt politikusokat is súlyosan érinti ez a törvény. A Fidesztől állandóan féltették a demokráciát, most pedig meg sem nyikkannak.
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5
0
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