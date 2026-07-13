Így reagált Orbán Viktor a 17. alaptörvény-módosításra

Gulyás Gergely lemond a Fidesz parlamenti frakciójának éléről
A legnagyobb ellenzéki párt képviselőcsoportját olyannak kell vezetnie, akinek választhatósága nem korlátozott – fogalmazott Gulyás.
Fekete szívvel illusztrálta bejegyzését a korábbi miniszterelnök.
A Mandiner beszámolt róla, hogy hétfőn tárgyalta a parlament a 17. alaptörvény-módosítást, amellyel – többek között – Sulyok Tamás államfői megbízatását is megszűntetik.
Demokratikus Magyarország: 1990–2026
– reagált Facebook-oldalán Orbán Viktor.
Ismert, Gulyás Gergely lemondott a Fidesz parlamenti frakciójának vezetéséről. A jobboldali politikus – aki mögött a sajtótájékoztatón feketében sorakoztak fel a fideszes és KDNP-s képviselők – az 1990 utáni magyar demokrácia „fekete napjának” nevezte a hétfői parlamenti ülésnapot, mert szerinte olyan alaptörvény-módosítást készül elfogadni a Tisza-többség, amely külön-külön is durva határátlépés, együtt pedig példátlan az elmúlt 36 évben. Értékelése szerint ilyen határátlépés a köztársasági elnök leváltása, az Alkotmánybíróság „lefejezése”, a „korlátlan hatalmú külön tiszás ügyészség” létrehozása, és a választójog korlátozása.
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A legnagyobb ellenzéki párt képviselőcsoportját olyannak kell vezetnie, akinek választhatósága nem korlátozott – fogalmazott Gulyás.
Ez utóbbiról azt mondta: mostantól olyan politikai verseny van Magyarországon, ahol az ellenzéki frakciók mindegyikének legalább fele ki van zárva a demokratikus politikai versenyből, hiszen a 12 éves mandátumkorlát miatt a Mi Hazánk-frakció fele, a Fidesz-frakció közel kétharmada és a KDNP-frakció háromnegyede nem indulhat a választásokon.
Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala