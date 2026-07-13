Bojkottálták Magyar Péter hétfői szónoklatát a Fidesz és a KDNP képviselői

Magyar Péter az Országgyűlésben arról beszélt, hogy Sulyok Tamásnak is helye lenne a mai vitában az alaptörvény-módosításról, hogy elmagyarázza, miként szolgálta vagy nem szolgálta a magyar nemzetet. Ma, amikor a megbízásáról kellene számot adnia, ugyanazt teszi, mint a munkája során eddig is, távol marad – fogalmazott a kormányfő. A köztársasági elnöktől erkölcsi kiállást joggal várja el az ország, de Sulyok a Fidesszel való lojalitást választotta a gyermekek helyett – tette hozzá.

A kormányfő világossá tette, hogy az alaptörvény szerint ha az államfő közjogi érvénytelenséget vél felfedezni az alaptörvény-módosítás kapcsán, akkor az alkotmánybírósághoz fordulhat, de tartalmi alkotmányossági kontrollra a köztársasági elnöknek nincs lehetősége kérni.