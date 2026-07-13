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sulyok tamás országgyűlés Magyar Péter

Bojkottálták Magyar Péter hétfői szónoklatát a Fidesz és a KDNP képviselői

2026. július 13. 13:18

A kormányfő ismét Sulyok Tamást támadta.

2026. július 13. 13:18
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Magyar Péter az Országgyűlésben arról beszélt, hogy Sulyok Tamásnak is helye lenne a mai vitában az alaptörvény-módosításról, hogy elmagyarázza, miként szolgálta vagy nem szolgálta a magyar nemzetet. Ma, amikor a megbízásáról kellene számot adnia, ugyanazt teszi, mint a munkája során eddig is, távol marad – fogalmazott a kormányfő. A köztársasági elnöktől erkölcsi kiállást joggal várja el az ország, de Sulyok a Fidesszel való lojalitást választotta a gyermekek helyett – tette hozzá. 

A kormányfő világossá tette, hogy az alaptörvény szerint ha az államfő közjogi érvénytelenséget vél felfedezni az alaptörvény-módosítás kapcsán, akkor az alkotmánybírósághoz fordulhat, de tartalmi alkotmányossági kontrollra a köztársasági elnöknek nincs lehetősége kérni. 

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Sulyoknak öt napja van aláírni az alaptörvény-módosítást. Ugyanakkor tudjuk, hogy Sulyok Tamás megrendelést vagy utasítást kapott a bukott miniszterelnöktől, hogy időt vásároljon az Orbán-rendszer közjogi utóvédharcaihoz.

A kormányfő közölte, hétfőn arról dönt a parlament, hogy a magyar állam továbbra is a bukott Orbán-rendszer embereit, kinevezéseit és előre beépített biztosítékait védi-e, vagy visszatér feladatához, a magyar emberek szolgálatához. Magyar Péter úgy látta, az alaptörvény-módosítás vitájában helye lett volna Sulyok Tamás részvételének is, hogy megvédje döntéseit, hogy számot adjon arról, miként szolgálta, vagy nem szolgálta rövid elnöksége a magyar nemzetet.

A végső hatalom forrása mindig a magyar nép, egyetlen közjogi tisztségviselő sem írhatja felül a demokratikus népakaratot - jelentette ki Magyar Péter.

Ősztől hatalmas munka kezdődik, az új magyar alkotmány megalkotása, jelezte Magyar. Ebben minden magyar ember részt vehet és mindenki a sajátjának érezheti. 

Ez közös szabálya lesz mindannyiunk életének, mert a magyar emberek közös akaratából születik meg.

 Legyen végre egy közös törvényünk, amelyben az egész nemzet magára ismer – mondta a kormányfő felszólalása végén.

A Fidesz és a KDNP képviselői nem mentek be az ülésterembe, így Magyar Péter csak a Tisza és a Mi Hazánk frakciója előtt beszél. A korábbi kormánypártok azt már korábban közölték, hogy az alaptörvény-módosítás részletes vitájában és a zárószavazáson nem vesznek részt.

 

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Összesen 79 komment

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brokenwoodi4
2026. július 13. 16:00
Lesz miért levonni a fizetésből.
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0
0
cinkegolyó
2026. július 13. 15:55
Kormányozni kellene Petya, nem a személyes bosszúvágyadat kielégíteni. Már 3 hónap eltelt és annyi "eredményt" értél el a bosszúhadjáratoddal, hogy 3 milliárd euró hitelt kellett felvenned a magyar adófizetők terhére, hogy a holdudvarod játszótereit kifizessed. Még az EU pénzosztására is várnod kell. Mi lesz így az ország vagyonából? Azokat Orbán Viktor nagy nehezen vásárolgatta vissza - amit a mögötted álló szdsz-es és mszp-s elvtársaid elprivatizálgattak.
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rorshock
2026. július 13. 15:55
A mihazánk összes felszólalásának minimum fele fideszezés, Orbánozás. Csurkának meg lenne a véleménye ezekről a csucsekistás levitézlett túrótortás elődökről!
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0
1
Burdisgarage
2026. július 13. 15:44
Vörös terror - fehér terror
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2
0
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