Bojkottálták Magyar Péter hétfői szónoklatát a Fidesz és a KDNP képviselői

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
A kormányfő ismét Sulyok Tamást támadta.
Magyar Péter az Országgyűlésben arról beszélt, hogy Sulyok Tamásnak is helye lenne a mai vitában az alaptörvény-módosításról, hogy elmagyarázza, miként szolgálta vagy nem szolgálta a magyar nemzetet. Ma, amikor a megbízásáról kellene számot adnia, ugyanazt teszi, mint a munkája során eddig is, távol marad – fogalmazott a kormányfő. A köztársasági elnöktől erkölcsi kiállást joggal várja el az ország, de Sulyok a Fidesszel való lojalitást választotta a gyermekek helyett – tette hozzá.
A kormányfő világossá tette, hogy az alaptörvény szerint ha az államfő közjogi érvénytelenséget vél felfedezni az alaptörvény-módosítás kapcsán, akkor az alkotmánybírósághoz fordulhat, de tartalmi alkotmányossági kontrollra a köztársasági elnöknek nincs lehetősége kérni.
Sulyoknak öt napja van aláírni az alaptörvény-módosítást. Ugyanakkor tudjuk, hogy Sulyok Tamás megrendelést vagy utasítást kapott a bukott miniszterelnöktől, hogy időt vásároljon az Orbán-rendszer közjogi utóvédharcaihoz.
A kormányfő közölte, hétfőn arról dönt a parlament, hogy a magyar állam továbbra is a bukott Orbán-rendszer embereit, kinevezéseit és előre beépített biztosítékait védi-e, vagy visszatér feladatához, a magyar emberek szolgálatához. Magyar Péter úgy látta, az alaptörvény-módosítás vitájában helye lett volna Sulyok Tamás részvételének is, hogy megvédje döntéseit, hogy számot adjon arról, miként szolgálta, vagy nem szolgálta rövid elnöksége a magyar nemzetet.
A végső hatalom forrása mindig a magyar nép, egyetlen közjogi tisztségviselő sem írhatja felül a demokratikus népakaratot - jelentette ki Magyar Péter.
Ősztől hatalmas munka kezdődik, az új magyar alkotmány megalkotása, jelezte Magyar. Ebben minden magyar ember részt vehet és mindenki a sajátjának érezheti.
Ez közös szabálya lesz mindannyiunk életének, mert a magyar emberek közös akaratából születik meg.
Legyen végre egy közös törvényünk, amelyben az egész nemzet magára ismer – mondta a kormányfő felszólalása végén.
A Fidesz és a KDNP képviselői nem mentek be az ülésterembe, így Magyar Péter csak a Tisza és a Mi Hazánk frakciója előtt beszél. A korábbi kormánypártok azt már korábban közölték, hogy az alaptörvény-módosítás részletes vitájában és a zárószavazáson nem vesznek részt.