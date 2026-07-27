ETF-ek: hosszú távú vagyonépítés kezdőknek és haladóknak (X)

Az ETF-ek egyetlen tőzsdei ügyletben adhatnak hozzáférést részvények, kötvények, árupiaci eszközök vagy akár egy teljes gazdasági szektor teljesítményéhez. Ettől még nem válnak kockázatmentessé: az árfolyam eshet, a befektetett tőke csökkenhet, ezért a választást az egyéni célokhoz, a rendelkezésre álló időhöz és a veszteségtűrési képességhez kell igazítani. Mutatjuk, hogyan járj el!

Mitől más egy ETF, mint egy részvény?

Miért fontos az XTB ETF útmutató? Ez a téma ugyanis bonyolult, jó, ha van hozzá mankó. Az ETF, vagyis tőzsdén kereskedett alap olyan értékpapír, amely egy meghatározott index, piac, szektor vagy eszközcsoport mozgását igyekszik követni. A befektető tehát nem feltétlenül egyetlen vállalat eredményétől teszi függővé a pénzét, hanem egy előre kialakított kosárhoz szerez kitettséget.