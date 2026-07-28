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paksi atomerőmű teljesítmény duna

Váratlan dolog történt a Paksi Atomerőműben

2026. július 28. 08:39

Az alacsony dunai vízállás és a hőhullám miatt ismét vissza kellett fogni a Paksi Atomerőmű teljesítményét. A rendkívül száraz és meleg időjárás miatt már júniusban és júliusban is több alkalommal vissza kellett fogni az atomerőmű blokkjainak teljesítményét.

2026. július 28. 08:39
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Rekordalacsony vízállást mértek a Dunán Paksnál, ezért csökkenteni kellett a Paksi Atomerőmű egyik blokkjának teljesítményét – közölte a Paksi Atomerőmű. A tartós szárazság és a kánikula együttes hatására jelentősen visszaesett a Duna vízhozama, ami az atomerőmű működésére is hatással volt. Július 27-én mínusz 106 centiméteres vízállást mértek Paksnál, ami minden korábbi negatív rekordot megdöntött.

A kialakult helyzet miatt az atomerőmű szakemberei július 27-én 21 óra 45 perctől 254 megawattal csökkentették az 1-es blokk teljesítményét. Erre azért volt szükség, hogy betartsák a blokkok hűtésére használt, majd a folyóba visszabocsátott víz hőmérsékletére vonatkozó környezetvédelmi előírásokat.

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A rendkívül száraz és meleg időjárás miatt már júniusban és júliusban is több alkalommal vissza kellett fogni az atomerőmű blokkjainak teljesítményét.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter korábbi leállásoknál közölte: a tartós hőhullám következtében megemelkedett Duna-vízhőmérséklet miatt a Paksi Atomerőműben a jogszabályoknak megfelelő teljesítménycsökkentést kellett végrehajtani.

A miniszter hangsúlyozta, hogy nem rendkívüli üzemzavarról vagy váratlan meghibásodásról, hanem előre meghatározott, szigorúan szabályozott eljárásról volt szó.

A vonatkozó előírások szerint, amikor a Duna vízhőmérséklete elérte a meghatározott határértéket, az atomerőműnek csökkentenie kellett a blokkok teljesítményét, hogy a folyóba visszavezetett hűtővíz ne veszélyeztesse annak élővilágát.

Kapitány István szerint a lakosság mindebből semmit sem érzékelt. Kiemelte, hogy Magyarország villamosenergia-ellátása továbbra is biztonságos és folyamatos maradt, mivel minden szükséges intézkedést megtettek a rendszer stabil működésének fenntartása érdekében.

Az erőmű közlése szerint a szakemberek folyamatosan figyelemmel kísérik a Duna vízhozamának és vízhőmérsékletének alakulását, a szükséges intézkedéseket pedig mindig az aktuális helyzethez igazítják. A cél a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása.

Nyitókép: Jánossy Gergely/MTI

 

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Összesen 5 komment

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Sorrend:
ördöngös pepecselés
2026. július 28. 09:12
tiszás önkéntesek felajánlották szeretett kormányuknak, hogy lekapcsolják a légkondijukat valamint figyelik és feljelentik a szabotőröket a dunai békák életének meghosszabbítása érdekében azt azonban sajnálattal állapították meg, hogy ha a globális felmelegedés kezdi el felfőzni a békákat akkor be fog kellen hívni a brüsszeli végrehajtókat mert ők már tehetetlenek lesznek
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Magyarorszag-elveszett
2026. július 28. 08:59
Ezért kell minél több szélturbina...DDD
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1
0
europész
2026. július 28. 08:55
Kapitány elvtárs megmondta.
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0
0
polárüveg
2026. július 28. 08:52
Hol a magyar találmány, az úgynevezett Heller-Forgó hűtőtorony? Rengeteg atomerőműnél használják - másutt. A találmány származásának helyszíni atomerőművénél pedig mi újság?
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