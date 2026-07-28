Váratlan dolog történt a Paksi Atomerőműben

Rekordalacsony vízállást mértek a Dunán Paksnál, ezért csökkenteni kellett a Paksi Atomerőmű egyik blokkjának teljesítményét – közölte a Paksi Atomerőmű. A tartós szárazság és a kánikula együttes hatására jelentősen visszaesett a Duna vízhozama, ami az atomerőmű működésére is hatással volt. Július 27-én mínusz 106 centiméteres vízállást mértek Paksnál, ami minden korábbi negatív rekordot megdöntött.

A kialakult helyzet miatt az atomerőmű szakemberei július 27-én 21 óra 45 perctől 254 megawattal csökkentették az 1-es blokk teljesítményét. Erre azért volt szükség, hogy betartsák a blokkok hűtésére használt, majd a folyóba visszabocsátott víz hőmérsékletére vonatkozó környezetvédelmi előírásokat.