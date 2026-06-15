Tizenketten haltak meg az Egyesült Államokban egy repülőkatasztrófában

10 milliónál megálljt parancsolnának! Mindent eldöntő népszavazás következik
Nagyon szoros végeredmény várható Svájcban.
Lezuhant egy ejtőernyősöket szállító kisgép.
Tizenkét ember életét vesztette az Egyesült Államok Missouri államában, amikor lezuhant egy ejtőernyősöket szállító kisrepülőgép a Butler Memorial repülőtér közelében – közölte az üzemeltető Skydive Kansas City, valamint a helyi hatóságok.
A Missouri Állami Autópálya-rendőrség tájékoztatása szerint a baleset Butler kisváros térségében, Kansas Citytől mintegy 100 kilométerre délre történt.
A gépen a pilóta mellett tizenegy ejtőernyős tartózkodott, és a rendelkezésre álló információk szerint valamennyien életüket vesztették.
Dennis Jacobs, a repülőtér ügyvezető vezetője és Bates megye katasztrófavédelmi igazgatója a Reuters hírügynökségnek elmondta: az egymotoros turbólégcsavaros repülőgép a felszállást követően nem tudott megfelelő magasságot nyerni, majd a kifutópályától pár száz méterre lezuhant.
A Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) előzetes közlése szerint a Pacific Aerospace 750XL típusú repülőgép ejtőernyősök szállítását végezte.
Az amerikai ejtőernyős szövetség adatai szerint
2025-ben mintegy 3,5 millió ugrás mellett 16 halálos ejtőernyős baleset történt az Egyesült Államokban.
A mostani esetet nem számítva az elmúlt tíz évben nyolc, ejtőernyős tevékenységhez kapcsolódó halálos repülőgép-baleset történt, amelyek összesen 25 ember életét követelték.
(MTI)
Nyitókép: Illusztráció. Daniel SLIM / AFP