Tizenketten haltak meg az Egyesült Államokban egy repülőkatasztrófában

Tizenkét ember életét vesztette az Egyesült Államok Missouri államában, amikor lezuhant egy ejtőernyősöket szállító kisrepülőgép a Butler Memorial repülőtér közelében – közölte az üzemeltető Skydive Kansas City, valamint a helyi hatóságok.

A Missouri Állami Autópálya-rendőrség tájékoztatása szerint a baleset Butler kisváros térségében, Kansas Citytől mintegy 100 kilométerre délre történt.