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katasztrófa egyesült államok repülőgép baleset

Tizenketten haltak meg az Egyesült Államokban egy repülőkatasztrófában

2026. június 15. 06:10

Lezuhant egy ejtőernyősöket szállító kisgép.

2026. június 15. 06:10
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Tizenkét ember életét vesztette az Egyesült Államok Missouri államában, amikor lezuhant egy ejtőernyősöket szállító kisrepülőgép a Butler Memorial repülőtér közelében – közölte az üzemeltető Skydive Kansas City, valamint a helyi hatóságok.

A Missouri Állami Autópálya-rendőrség tájékoztatása szerint a baleset Butler kisváros térségében, Kansas Citytől mintegy 100 kilométerre délre történt. 

A gépen a pilóta mellett tizenegy ejtőernyős tartózkodott, és a rendelkezésre álló információk szerint valamennyien életüket vesztették.

Dennis Jacobs, a repülőtér ügyvezető vezetője és Bates megye katasztrófavédelmi igazgatója a Reuters hírügynökségnek elmondta: az egymotoros turbólégcsavaros repülőgép a felszállást követően nem tudott megfelelő magasságot nyerni, majd a kifutópályától pár száz méterre lezuhant.

A Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) előzetes közlése szerint a Pacific Aerospace 750XL típusú repülőgép ejtőernyősök szállítását végezte.

Az amerikai ejtőernyős szövetség adatai szerint

 2025-ben mintegy 3,5 millió ugrás mellett 16 halálos ejtőernyős baleset történt az Egyesült Államokban. 

A mostani esetet nem számítva az elmúlt tíz évben nyolc, ejtőernyős tevékenységhez kapcsolódó halálos repülőgép-baleset történt, amelyek összesen 25 ember életét követelték.

(MTI)

Nyitókép: Illusztráció. Daniel SLIM / AFP

 