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ursula von der leyen európai unió egyház magyarország Magyar Péter orbán viktor oroszország

Von der Leyen megkapta, amit akart: Magyarország döntött, nem vétózik tovább

2026. június 15. 10:47

Orbán Viktor a vallásszabadságra hivatkozva akadályozta meg az orosz ortodox egyház vezetőjének szankcionálását, Magyar Péter azonban jóváhagyta.

2026. június 15. 10:47
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Az Európai Unió új, 21. szankciós csomagjában ismét szerepel Kirill pátriárka, az orosz ortodox egyház vezetője, miután Magyarország új kormánya – élén Magyar Péter miniszterelnökkel – jelezte: nem vétózza tovább a lépést.

A Brussels Signal cikke emlékeztet:

korábban az Orbán Viktor vezette kabinet vallásszabadságra hivatkozva blokkolta ezt.

A csomag több mint 170 intézkedést tartalmaz, főként az orosz banki és energetikai szektort célozza; Ursula von der Leyen bizottsági elnök szerint a lépések célja Oroszország gazdasági alapjainak meggyengítése.

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Nyitókép: AFP/Nicolas Tucat

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A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 31 komment

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tapir32
2026. június 15. 12:42
A szólás-, vélemény-, és sajtószabadság eltörlése felé tart a fasisztoid Magyar Péter diktatúra.
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0
0
buktoragyufaarus
2026. június 15. 12:40
Több ezer milliárdot nem kaptunk meg csak azért, mert a mocskos fidesz volt hatalmon.Most ,hogy el lettek takarítva a picsába, elhárultak az akadályok.😁👍
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tapir32
2026. június 15. 12:39
Magyar Pétert mennyire bírságolták? Ő és ukrán barátai voltak a felelősek az egész adatbotrányért.
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0
0
5m007h 0p3ra70r
2026. június 15. 12:37
»magyar-1977 2026. június 15. 12:31 Mentek a trágyadombra bukott nácik!« Napi egymillió eurót fizet a kormány a fasztalansága miatt. Erről mit írt a hóvége? 🤣🤣🤣🤣💨🐑🪳💩👄😍🥰😘🇧🇸🇧🇸🧃🧃
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