Von der Leyen megkapta, amit akart: Magyarország döntött, nem vétózik tovább

Orbán nem engedte a vallási vezető elleni szankciókat – most szabad a pálya
Az EU Observer szerzője szerint ki kell használni Orbán Viktor választási vereségét, és át kell vinni a Kirill pártiárka elleni szanckiókat.
Orbán Viktor a vallásszabadságra hivatkozva akadályozta meg az orosz ortodox egyház vezetőjének szankcionálását, Magyar Péter azonban jóváhagyta.
Az Európai Unió új, 21. szankciós csomagjában ismét szerepel Kirill pátriárka, az orosz ortodox egyház vezetője, miután Magyarország új kormánya – élén Magyar Péter miniszterelnökkel – jelezte: nem vétózza tovább a lépést.
A Brussels Signal cikke emlékeztet:
korábban az Orbán Viktor vezette kabinet vallásszabadságra hivatkozva blokkolta ezt.
A csomag több mint 170 intézkedést tartalmaz, főként az orosz banki és energetikai szektort célozza; Ursula von der Leyen bizottsági elnök szerint a lépések célja Oroszország gazdasági alapjainak meggyengítése.
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Az EU Observer szerzője szerint ki kell használni Orbán Viktor választási vereségét, és át kell vinni a Kirill pártiárka elleni szanckiókat.
Nyitókép: AFP/Nicolas Tucat
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A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.